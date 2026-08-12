Terremoto en Colombia: un restaurante argentino en Cali acopia, cocina y distribuye viandas de alimentos para colaborar con víctimas y socorristas

Gisele explica el funcionamiento de la red de entrega de alimentos y distribución como así también los principales puntos de destino de los alimentos (Videos y fotos: @caba.col)

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En el barrio San Antonio de la ciudad de Cali, Colombia, se erige un restaurante de cocina argentina que se convirtió en punto de apoyo para vecinos, rescatistas y refugiados tras el terremoto que azotó al país.

Es Restó CABA, a cargo del argentino Joaquín Rodríguez y su compañera Gisele Yiseth Zea, quienes pusieron su local a disposición de la emergencia y organizó una red de producción y entrega de alimentos para personas afectadas por el sismo.

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La iniciativa surgió pocas horas después del temblor, cuando ambos salieron a la calle y vieron la magnitud de la respuesta vecinal. “Salimos y había mucha gente activando en la calle y queríamos ayudar”, contó Rodríguez. Según relató, el equipo decidió usar la infraestructura del restaurante para cubrir una necesidad concreta: “Encontramos la facilidad porque tenemos el espacio y conocemos cómo manejar la logística”.

La preparación de alimentos con el grupo de voluntarios que trabajan en el restaurante argentino en la ciudad de Cali

Desde entonces, Restó CABA funciona como centro de acopio y cocina comunitaria. El esquema combina la operación habitual del local con la preparación de viandas para damnificados y socorristas. “La meta es mañana arrancar, programarnos, hacer 200 almuerzos”, señalaron en uno de los mensajes difundidos para convocar ayuda y ordenar la tarea. Ese mismo sistema, explicaron, permite ajustar la producción según la demanda para evitar excedentes.

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La red de voluntarios y la logística

La organización incluye una red de voluntarios, clientes, amigos y colegas del rubro gastronómico. “Tenemos a 15 chicos que son clientes o amigos, que se acercaron a ayudar, lo mismo que gente que nos trae la mercadería, colegas restaurantes que están también coordinando”, dijo Rodríguez. A ese circuito se sumaron personas encargadas de identificar los puntos con necesidad de comida y coordinar los envíos con datos precisos de contacto, dirección y recepción.

Los propietarios de Restó CABA explican cómo está impactando la ayuda que proveen desde su establecimiento, los pasos a seguir y cómo colaborar

Gisele explicó que el objetivo del restaurante fue concentrar su aporte en un servicio específico dentro de la emergencia. “La idea es cuánto más podemos aportar desde nuestro lugar que estando en el lugar, moviendo escombros”, afirmó. Luego añadió: “Creemos que hay gente sufriendo hambre porque, o no están pudiendo entrar o se les cayó la casa”.

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Uno de los ejes del operativo es la distribución planificada. Desde el local pidieron que los pedidos de asistencia lleguen con información completa para evitar traslados innecesarios y demoras. “Necesitamos tener una comunicación superclara y asertiva: nombre de la persona, del contacto que recibe los alimentos, dirección exacta y teléfono”, señalaron.

Producción y pedidos de insumos

Durante la primera jornada, el restaurante informó que logró preparar entre 350 y 400 platos, con entregas en distintos puntos de la ciudad. “Hoy pudimos llegar a muchas personas. Yo creo que no hicimos menos de trescientos cincuenta, cuatrocientos platos”, indicaron. A la vez, remarcaron que en ese momento ya había una gran circulación de donaciones de alimentos en Cali, por lo que resolvieron pedir solo insumos puntuales.

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Los elementos más necesarios en Restó CABA para poder ayudar a los damnificados y socorristas

“Por ahora solo te pedimos empaques y proteínas”, explicaron desde Restó CABA, después de informar que ya habían recibido suficientes vegetales, arroz y granos. También señalaron que buscaban evitar desperdicios y que el resto de las ayudas materiales podían canalizarse por otras vías institucionales, entre ellas la Cruz Roja y los centros de acopio habilitados por la alcaldía.

Joaquín Rodríguez, uno de los propietarios del local gastronómico, consignó cómo sumarse a colaborar en la producción de alimentos, la meta son 200 almuerzos

Además de cocinar para personas en la calle, el restaurante abrió la posibilidad de asistir a refugios, geríatricos y otros espacios que necesiten alimentos preparados. En ese llamado insistieron en la necesidad de coordinar cada entrega antes de la salida de los equipos, con un volumen definido y un destino confirmado, para sostener la respuesta durante varios días si la situación lo exige.

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