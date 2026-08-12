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Bill Gates tiene la fórmula para evitar que los robots reemplacen a los humanos: cobrarles impuestos

La propuesta del fundador de Microsoft busca amortiguar el golpe sobre el empleo y sostener la recaudación pública

Gates sostuvo que una máquina que realiza la misma tarea que una persona debería tributar de manera comparable dentro del sistema fiscal. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo)
Gates sostuvo que una máquina que realiza la misma tarea que una persona debería tributar de manera comparable dentro del sistema fiscal. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo)
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Bill Gates propuso cobrarles impuestos a los robots que sustituyan empleo humano como forma de amortiguar el impacto de la automatización sobre el trabajo y evitar una caída brusca de la recaudación pública.

Su planteamiento, formulado a partir de la idea de que una máquina que hace la misma tarea que una persona debería tributar de manera comparable, gana relevancia cuando un análisis del Massachusetts Institute of Technology (MIT) estima que para 2026 hasta el 12% de los trabajadores de Estados Unidos podría ser reemplazado por sistemas automatizados.

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Ese estudio calcula un impacto equivalente a 1.200 millones de dólares en salarios y sostiene que la magnitud del cambio dependerá de las decisiones empresariales, las políticas públicas y la capacidad de adaptación de los trabajadores.

Un robot humanoide de color claro y aspecto moderno está de pie junto a una silla de oficina negra vacía en un ambiente de oficina con escritorios al fondo.
Un análisis del MIT estima que hasta el 12% de los trabajadores de Estados Unidos podría ser reemplazado por sistemas automatizados para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato amplía el marco de una discusión que ya no se limita a los robots industriales, sino que incluye modelos de lenguaje, programas automatizados y sistemas de inteligencia artificial capaces de redactar documentos, analizar información, atender consultas y ejecutar procesos administrativos.

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Por qué Bill Gates cree necesario cobrarle a los robots impuestos

La idea del fundador de Microsoft parte de una lógica fiscal simple: si los sistemas tributarios gravan los salarios generados por el trabajo humano, una máquina que desempeña exactamente la misma función debería contribuir de forma semejante. “Si un robot viene a hacer lo mismo que tú, lo correcto es cobrarle impuestos”, sostuvo Gates en una entrevista con Quartz en 2017.

En este sentido, un empleado que realiza un trabajo valorado en 60.000 dólares paga impuestos sobre esos ingresos, así que una máquina que lo sustituye debería asumir una carga parecida. En esa visión, el objetivo es recaudar más y moderar la velocidad con la que las empresas reemplazan trabajadores por tecnología.

Además, Gates ha advertido en varias ocasiones que una implantación acelerada de la robótica podría dejar a muchas personas sin empleo antes de que aparecieran alternativas suficientes.

Una mano humana estrecha la mano de un robot biónico en una mesa con interfaces digitales. Varias personas observan y manipulan datos holográficos.
El impuesto a los robots buscaría moderar la velocidad con la que las empresas reemplazan trabajadores por tecnología y financiar la adaptación profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recursos obtenidos con ese gravamen, según su planteamiento, podrían financiar la adaptación profesional, explorar nuevas ocupaciones y reforzar actividades donde la intervención humana sigue siendo necesaria.

Qué críticas hay a la visión de Bill Gates sobre cobrarles impuestos a los robots

Las críticas llegaron desde la propia industria. La Federación Internacional de Robótica rechazó una tasa directa sobre las máquinas y defendió otras vías para equilibrar el efecto económico de la automatización, entre ellas una mayor tributación sobre las ganancias empresariales vinculadas a ese proceso.

Quienes cuestionan la idea argumentan que gravar cada robot podría desincentivar la inversión, frenar la innovación y complicar la modernización de empresas que necesitan mejorar su competitividad. La objeción central es que el impuesto terminaría castigando la adopción tecnológica en lugar de corregir sus efectos.

Por qué hay preocupación sobre el impacto de la automatización en los empleos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El debate sobre el impuesto a los robots se extendió desde la robótica industrial hacia el software, los modelos de lenguaje y los sistemas de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor a la sustitución laboral ya no se concentra solo en brazos mecánicos instalados en líneas de producción; está enfocado en herramientas de inteligencia artificial capaces de asumir tareas de oficina, análisis y gestión.

Esa expansión vuelve más difícil la cuestión tributaria, porque ya no es sencillo saber qué tecnología reemplaza de forma directa a un trabajador ni cuánto valor económico genera por sí sola.

Asimismo, la propuesta de Gates encuentra ecos en otras voces del sector. El consejero delegado de Anthropic Dario Amodei planteó una tasa relacionada con la inteligencia artificial para crear un fondo dirigido a los trabajadores, mientras Andrew Yang defendió que la automatización y la IA soporten una mayor carga fiscal en lugar de concentrarla sobre las personas.

Cuáles empleos tienen mayor probabilidad de ser hechos por máquinas

Experto en informática trabajando intensamente en un iMac, aplicando inteligencia artificial para mejorar tareas de programación y diseño. La imagen muestra un entorno de trabajo tecnológicamente avanzado, donde la combinación de hardware y software de última generación potencia su profesionalismo. (Imagen ilustrativa Infobae)
El informe del MIT identificó a la ingeniería de software, la ciencia de datos, las finanzas y las tareas administrativas entre las áreas más expuestas a la IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

El análisis del MIT identifica qué áreas están más expuestas. Los empleos tecnológicos aparecen entre los más vulnerables porque la adopción de IA avanza con más rapidez allí donde ya existe infraestructura digital y habilidades afines.

Ingeniería de software, análisis de sistemas, ciencia de datos, programación y gestión de proyectos tecnológicos figuran entre los roles de mayor riesgo. Muchas de sus tareas, como la depuración de código, la documentación técnica, el análisis masivo de datos y las pruebas automatizadas, pueden ser realizadas por modelos avanzados.

Las funciones administrativas aparecen entre las más susceptibles de ser absorbidas por sistemas automatizados. En finanzas, contabilidad y servicios empresariales, gran parte del trabajo consiste en revisar, procesar y organizar información, tareas en las que la IA ofrece ventajas de velocidad, precisión y reducción de costos operativos.

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