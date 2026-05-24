El descuido con el refrigerador que dejas pasar y te cuesta un 30% más de energía

Las personas notan el incremento cuando llega el recibo a fin de mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocos electrodomésticos son tan indispensables como el refrigerador. Su funcionamiento ininterrumpido lo convierte en el electrodoméstico de mayor consumo energético en la mayoría de los hogares.

De acuerdo con expertos como la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), el refrigerador por sí solo representa el 31% del consumo eléctrico de una vivienda. Sin embargo, existe un error común que puede elevar aún más ese gasto y pasar inadvertido durante años.

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Entre los errores que más incrementan el consumo, la acumulación de escarcha sobresale como un descuido frecuente. Según la OCU, solo tres milímetros de hielo en las paredes del congelador pueden aumentar el consumo energético en un 30%.

Por qué la escarcha dispara el gasto energético de un refrigerador

La acumulación de hielo obliga al motor a trabajar más y eleva el consumo hasta un 30%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de enfriamiento en los refrigeradores se ve afectado por la formación de escarcha. La presencia de apenas tres milímetros de hielo en el congelador obliga al motor a trabajar con mayor intensidad para mantener la temperatura adecuada. Esta situación deriva en un incremento inmediato del consumo eléctrico.

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Cuando la escarcha se acumula rápidamente tras una limpieza, suele ser indicio de que la puerta ya no cierra herméticamente. Los sellos defectuosos permiten la entrada de aire caliente, lo que provoca que el sistema de refrigeración funcione continuamente.

Dónde se debe instalar el refrigerador para evitar excesos de consumo de energía

Ubicar el refrigerador cerca de una fuente de calor, como un horno, una estufa o en una zona expuesta al sol, provoca un consumo mayor de energía. Los expertos sugieren instalar este electrodoméstico en un lugar alejado de radiadores y ventanas soleadas para reducir la exigencia sobre el sistema de enfriamiento.

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La ubicación incorrecta del aparato puede aumentar la demanda de energía en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el aparato necesita espacio suficiente para que el aire circule a su alrededor. Instalarlo pegado a la pared impide el intercambio de calor con el ambiente, lo que incrementa el consumo.

La OCU sugiere dejar varios centímetros libres en la parte trasera y lateral del refrigerador para mejorar la eficiencia energética.

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Qué importancia tiene la regulación de la temperatura interna del refrigerador

Muchos usuarios optan por ajustar el selector de temperatura a valores muy bajos, pensando que eso garantiza una mejor conservación de los alimentos. La OCU advierte que una temperatura interior de 5°C en el frigorífico y de -17°C en el congelador resulta suficiente para la mayoría de los productos.

Ajustar el termostato por debajo de lo sugerido incrementa el gasto sin mejorar la conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, configurar el refrigerador por debajo de estas temperaturas solo genera un mayor gasto energético, sin aportar beneficios reales. Por el contrario, mantener el aparato siempre en el rango sugerido permite conservar los alimentos y optimizar el consumo eléctrico.

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Por qué abrir mucho la puerta del aire acondicionado aumenta la factura

La apertura frecuente e innecesaria de la puerta del refrigerador causa un aumento en la temperatura interna. Cada vez que se accede al interior, el sistema debe compensar la entrada de aire caliente enfriando de nuevo el compartimento. Este proceso exige un esfuerzo adicional del motor, lo que incrementa el consumo de energía.

Asimismo, mantener la puerta abierta durante periodos prolongados empeora este efecto, al dificultar que el aparato recupere su temperatura óptima rápidamente. Por este motivo, los expertos sugieren limitar el tiempo de apertura y planificar el acceso a los alimentos para reducir el impacto energético.

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Cómo influye el mantenimiento y el orden en el consumo del refrigerador

El mantenimiento es clave para cuidar el aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El polvo acumulado en la parte trasera del refrigerador afecta su capacidad para intercambiar calor con el ambiente. La OCU aconseja pasar la aspiradora periódicamente por detrás del aparato, lo que contribuye a mejorar su eficiencia.

Otro punto clave es el modo de organizar los alimentos, que incide en el consumo. Aprovechar el volumen del frigorífico sin comprimir los productos permite que el aire circule adecuadamente, facilitando el enfriamiento eficiente.

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Utilizar correctamente los compartimentos, como los cajones de 0°C para carnes y pescados, y evitar introducir alimentos calientes, ayuda a reducir la demanda energética.