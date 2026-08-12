Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Comenzó el juicio a Aníbal Lotocki por la muerte de un paciente

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires. El médico además será juzgado por las lesiones gravísimas que sufrieron cinco mujeres

juicio a anibal lotocki
Lotocki, a la derecha de la foto, en el comienzo del juicio oral en su contra
Guardar

El médico Aníbal Lotocki (56) volvió este miércoles al banquillo de los acusados con el inicio de un nuevo juicio oral en su contra: esta vez es por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, un paciente de 50 años que falleció tras someterse a una extensa cirugía estética en abril de 2021 en una clínica de Caballito.

La acusación es por el delito de homicidio simple con dolo eventual de un paciente tras una operación estética. Además, se le imputan las lesiones gravísimas sufridas por cinco mujeres que se sometieron a procedimientos quirúrgicos con el médico entre 2009 y 2021.

PUBLICIDAD

El debate comenzó en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires pasadas las 10 de la mañana, con la presentación de cada uno de las partes y después con la lectura de las requisitorias de elevación a juicio, por parte de los secretarios del juzgado.

El tribunal está conformado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, con la fiscal María Luz Castany a cargo de la acusación. Tras la finalización de la lectura de las acusaciones, el magistrado Vega les explicó a los imputados sus derechos durante el proceso del debate oral. Después se pasó a un cuarto intermedio.

PUBLICIDAD

Además de Lotocki, son juzgados como coautores de homicidio con dolo eventual Daniel Enrique Zambrano García, especialista en cirugía plástica; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández y la directora de la clínica, Andrea Isabel Torelli. El cirujano será defendido por un equipo de abogados liderado por el letrado Claudio Adrián Lifschitz.

También, Florencia Marina Krzeczek, una instrumentadora quirúrgica a la que se le imputa el delito de encubrimiento agravado, por haber ocultado el teléfono del principal acusado durante la investigación.

La muerte del paciente

El 16 de marzo de 2021, Zárate acudió al consultorio de Lotocki y pactó la realización de una lipoescultura y dermolipectomía por 6.500 dólares. Luego de practicar los estudios médicos requeridos, la pareja del imputado, que también trabajaba como secretaria, indicó que la intervención se llevaría a cabo en CEMECO.

Los análisis médicos revelaron antecedentes de COVID-19 y diabetes mellitus tipo II, por lo que el médico recetó medicación antes de la cirugía.

La operación, prevista inicialmente para el 9 de abril, se reprogramó para el 15 de ese mes. Ese día, Zárate ingresó a la clínica de la calle Colpayo 20 para someterse a la extracción de tejidos en distintas zonas del cuerpo.

juicio a anibal lotocki
Aníbal Lotocki, el cirujano acusado

Durante la intervención, Lotocki habría abandonado el quirófano unos 40 minutos para participar en una audiencia virtual con su abogada, dejando al paciente a cargo de sus asistentes. Después del cierre quirúrgico, Zárate fue trasladado a una habitación, donde una enfermera detectó una hemorragia en un drenaje. Ante esto, Lotocki decidió reabrir la herida, pero el paciente se deterioró rápidamente.

La mañana siguiente, el 16 de abril, Zárate sufrió una descompensación grave, fue intubado y se solicitó una ambulancia. Los profesionales que arribaron al lugar advirtieron que la intubación era incorrecta.

Poco después, Zárate sufrió un paro cardíaco y falleció, pese a los intentos de reanimación. La Fiscalía sostiene que la muerte no fue una complicación imprevisible, sino que Lotocki avanzó con la cirugía conociendo los riesgos y omitió medidas que podrían haber evitado el desenlace fatal.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que Lotocki conocía los riesgos de realizar múltiples procedimientos en una sola operación, sobre todo considerando las condiciones de salud preexistentes de Zárate, pero decidió avanzar.

“Aníbal Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría a tal punto que no hizo nada para evitarlo, omitiendo empecinada, consciente y voluntariamente poner en práctica todas aquellas acciones que evitasen el resultado, ignorando todas y cada una de las pautas de alarma que surgían de modo evidente desde antes de iniciar el acto quirúrgico hasta producido finalmente el fallecimiento”, dice el requerimiento de elevación a juicio.

Otras acusaciones

Lotocki enfrenta cargos por lesiones gravísimas en perjuicio de cinco pacientes. En junio de 2024, el fiscal Pablo Turano solicitó juicio oral por los daños “de carácter permanente y potencialmente incurables” en la salud de Y.F., quien fue intervenida por el acusado en 2016, 2019 y 2021.

Juicio Anibal Lotocki
La fiscal María Luz Castany representará al MPF en el debate (MPF/Matías Pellón)

La mujer denunció que los quirófanos carecían de equipamiento de emergencia y que el postoperatorio resultó muy doloroso. Además, relató que el acusado intentó “manipularla” para que se realizara más procedimientos.

El mismo requerimiento analiza los daños sufridos por S.D. tras intervenciones entre 2009 y 2015, en las que se utilizó un producto que le provocó inflamación en glúteos y piernas, atribuido al metacrilato. Según la fiscalía, los implantes “de relleno” utilizados por Lotocki no estaban debidamente identificados ni informados en historias clínicas, y su origen y cantidad no fueron documentados.

En diciembre de 2025, el fiscal Pablo Recchini señaló que J.C. presentó daños físicos tras una lipoescultura en julio de 2011, donde se habrían empleado sustancias desconocidas, como metacrilato o polimetacrilato, sin advertirle de los riesgos.

También en diciembre pasado, el fiscal Turano pidió que avance el proceso contra Lotocki por los daños ocasionados a P.A. luego de intervenciones en 2009, en las que se habría utilizado metacrilato o una sustancia similar. La paciente sufrió cambios corporales, endurecimiento, asimetrías y nódulos dolorosos.

En julio de este año, Lotocki quedó imputado por las lesiones gravísimas de B.V., a raíz de un procedimiento realizado en el verano de 2010, en el que se habrían usado productos no identificados y sin informar los riesgos.

El proceso contempla ocho audiencias programadas hasta septiembre. Las audiencias se realizarán los miércoles y podrán seguirse a través de la plataforma de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Temas Relacionados

Aníbal Lotockijuicio oralúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comenzó el juicio a un exlegislador de Córdoba por el accidente que terminó con una docente muerta

Los especialistas en accidentología presentaron ante el tribunal la reconstrucción del accidente que protagonizó el referente peronista Oscar González y provocó la muerte de Alejandra Bengoa y lesiones graves a dos adolescentes

Comenzó el juicio a un exlegislador de Córdoba por el accidente que terminó con una docente muerta

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: “Así como puede cantar, puede ir preso”, declaró la viuda de Cristian Díaz

La jornada contará con cinco testimonios. La pelea previa, los disparos y la conducta posterior del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: “Así como puede cantar, puede ir preso”, declaró la viuda de Cristian Díaz

Misterio en Santiago del Estero: hallaron una avioneta abandonada y creen que los pilotos fueron rescatados en helicóptero

La aeronave fue encontrada en la zona de Los Porongos, en el departamento Mitre. Investiga la Justicia Federal. “Los bultos blancos” que vio un vecino antes del hallazgo

Misterio en Santiago del Estero: hallaron una avioneta abandonada y creen que los pilotos fueron rescatados en helicóptero

Lavado en propiedades y millones cripto del juego clandestino: la nueva pista del caso del genio del poker de Mar del Plata

El juez federal Santiago Inchausti ordenó una nueva ronda de indagatorias para 16 imputados, entre ellos Guillermo Pinarello y su padre ex comisario de la Bonaerense. Las acusaciones y el fallo de Cámara en medio de la historia

Lavado en propiedades y millones cripto del juego clandestino: la nueva pista del caso del genio del poker de Mar del Plata

Entró a robar a una casa en Luján y lo mataron a golpes: detuvieron a sus cómplices

Un hombre y una mujer fueron aprehendidos tras una investigación por el violento robo que terminó con la muerte del asaltante, luego de permanecer internado más de dos semanas

Entró a robar a una casa en Luján y lo mataron a golpes: detuvieron a sus cómplices

DEPORTES

Revelaron detalles del brutal asesinato de una figura del fútbol africano de 28 años: la red criminal que cayó tras el homicidio

Revelaron detalles del brutal asesinato de una figura del fútbol africano de 28 años: la red criminal que cayó tras el homicidio

Cristiano Ronaldo le envió un mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre

Lionel Messi reveló las dificultades que afrontó en el Mundial en medio de la enfermedad de su padre: “Nunca pude sentirme bien”

El mensaje de Lionel Messi a la gente tras la muerte de su padre: “Gracias por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”

Lionel Messi publicó una carta tras la muerte de su papá: “Ahora tengo dudas de que vaya a seguir jugando al fútbol mucho tiempo más”

TELESHOW

Albertito Olmedo le propuso casamiento a su novia con un divertido video junto al monumento a su padre

Albertito Olmedo le propuso casamiento a su novia con un divertido video junto al monumento a su padre

El masivo apoyo de los famosos a Lionel Messi tras la conmovedora carta con la que despidió a su padre

La desopilante confusión de Claudia Villafañe con un video viral que le envió a Dalma Maradona: “¿Es real?"

Los contundentes videos de Luck Ra en medio de su separación de La Joaqui: “Ya no sufro más por amor”

José María Muscari llevó al teatro su obra más íntima: la adopción de su hijo y los desafíos de armar una familia

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Fundación ambientalista propone etiquetar residuos y evitar contaminarlos para facilitar el reciclaje

El Salvador: Fundación ambientalista propone etiquetar residuos y evitar contaminarlos para facilitar el reciclaje

El Comité Nacional Monseñor Romero lanza una campaña para apoyar al Hospital Divina Providencia en El Salvador

Gobierno de Guatemala reformó convocatoria del curso para agentes de la PNC y dispuso que los aspirantes ingresen con la calidad de policías alumnos

Costa Rica lleva su “Pura Vida” a San Francisco: nueve tranvías serán convertidos en vitrinas turísticas del país

Panamá bajo advertencia por calor: la sensación térmica podría alcanzar los 42 grados