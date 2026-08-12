El masivo apoyo de los famosos a Lionel Messi tras la conmovedora carta con la que despidió a su padre

Lionel Messi escribió una emotiva despedida a su papá y no tardaron las muestras de cariño (Instagram)

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Lionel Messi atravesó este fin de semana uno de los momentos más dolorosos de su vida. El sábado por la madrugada murió su padre, Jorge Messi, quien fue durante décadas mucho más que una figura familiar: fue el hombre que acompañó cada paso de su carrera desde Rosario hasta la cima del fútbol mundial. El domingo se realizó el entierro, en la intimidad de su ciudad natal. Y Lionel eligió el silencio durante los días siguientes, hasta que el miércoles por la mañana decidió hablar.

Lo hizo a través de Instagram, con una foto junto a su padre, un extenso mensaje de despedida y tres palabras en el pie de foto que concentraron todo lo que siente y sentirá por el hombre que lo acompañó en cada paso de su vida y de su carrera: “Te amo, pa”. La publicación acumuló 6,5 millones de “me gusta” en la primera hora. Y los comentarios no tardaron en llegar desde todos los rincones del mundo del espectáculo, los medios y el deporte argentino.

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Varios eligieron las palabras para acompañar al jugador. Uno de los primeros en reaccionar fue Marley, con una frase que resumió el sentimiento colectivo: “Hermosas palabras. El mundo entero te ama”. Jimena Barón dejó: “Fuerza Leo queridísimo”. Yanina Latorre fue más extensa: “Te amo mucho, mucho. Gracias, siempre gracias”. Rocío Espósito, la esposa de Gerónimo Rulli, escribió: “Que palabras más bonitas, fuerzas para toda la familia”.

Messi se despidió de su papá en redes sociales y los famosos le dieron su apoyo en los comentarios

Gianluca Simeone fue directo: “Mucha fuerza capitán”. Nacho Castañares sumó: “Fuerza Leo. El abrazo más grande para vos, de nosotros siempre lo vas a tener”. Sofía Jujuy Jiménez —“Un país entero te abraza Leo!!!—; Martín Salwe —“Fuerza Leo”— y Chechu Bonelli —“Te amamos capitán. Fuerzas y más fuerzas”— también se sumaron a los saludos.

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“Te queremos. Fuerza campeón”, sumó Matilda Blanco. Pedro Rosemblat dejó uno de los comentarios con mayor repercusión: “Fuerza capitán, te abraza un país entero”. Barbie Vélez escribió: “Te amamos”. Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, eligió la brevedad: “Hermoso lo que escribiste”. Y Marcela Feudale eligió las palabras más extensas: “Leo de nuestros corazones. Capitán de la vida. Te abrazo fuerte, fuerte. Acá se te quiere fuerte, fuerte”. Majo Martino aportó sus palabras: “Fuerza Leo y familia, los amamos, los abrazamos fuerte”.

Jorge falleció el sábado por la madrugada en una clínica de Rosario

Otros optaron por expresarse solo con emojis. Lola Latorre eligió un corazón rosa y otro rojo. Marcelo Tinelli dejó dos manos en oración y dos corazones rojos. Mica Tinelli sumó manos en oración, un corazón rosa y un emoji de abrazo. Cachete Sierra optó por un corazón azul y dos manos en oración. Miguel Granados eligió manos en oración, un corazón y una carita triste. Cande Ruggeri dejó un corazón blanco y manos en oración.

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Nico Vázquez, amigo íntimo del capitán de la selección nacional, sumó un corazón rojo, el símbolo de infinito y manos en oración. Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023, dejó tres corazones rojos. Leandro “Chino” Leunis dejó un corazón lila y dos manos levantadas. Georgina Barbarossa dejó cuatro corazones rojos. Florencia Bas, la esposa de Ricardo Darín, sumó dos emojis de bandera argentina y unas manos formando un corazón. Nico Riera eligió tres corazones rojos.

Marcela Feudale, Pedro Rosemblat, El Polaco, Santiago del Moro fueron algunos de los que se expresaron en la publicación (Instagram)

Nadie quiso perderse la oportunidad de dejar su saludo para el capitán. Entre señales de gratitud y, sobre todo, de acompañamiento en estas horas difíciles, Melody Luz, Stephanie Demner, Tefi Russo , Sabrina Garciarena, Julia Argenta, Luli Fernández, Mery del Cerro, Santiago del Moro, El Polaco, Sebastián Wainraich y Andy Kusnetzoff fueron algunos de los famosos que se expresaron en emojis. Corazones, oraciones los mejores deseos para devolver de alguna manera las alegrías que Lionel Messi le regaló a todos los argentinos.

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