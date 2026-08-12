Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

El masivo apoyo de los famosos a Lionel Messi tras la conmovedora carta con la que despidió a su padre

Luego de unos días de silencio, el capitán de la Selección le dedicó una emotiva publicación a Jorge y recibió el cariño de la farándula local

Lionel Messi y Jorge Messi sonríen a cámara. De fondo, una red deportiva, banderas de países y parte de un arco de fútbol, con personas difuminadas
Lionel Messi escribió una emotiva despedida a su papá y no tardaron las muestras de cariño (Instagram)
Guardar

Lionel Messi atravesó este fin de semana uno de los momentos más dolorosos de su vida. El sábado por la madrugada murió su padre, Jorge Messi, quien fue durante décadas mucho más que una figura familiar: fue el hombre que acompañó cada paso de su carrera desde Rosario hasta la cima del fútbol mundial. El domingo se realizó el entierro, en la intimidad de su ciudad natal. Y Lionel eligió el silencio durante los días siguientes, hasta que el miércoles por la mañana decidió hablar.

Lo hizo a través de Instagram, con una foto junto a su padre, un extenso mensaje de despedida y tres palabras en el pie de foto que concentraron todo lo que siente y sentirá por el hombre que lo acompañó en cada paso de su vida y de su carrera: “Te amo, pa”. La publicación acumuló 6,5 millones de “me gusta” en la primera hora. Y los comentarios no tardaron en llegar desde todos los rincones del mundo del espectáculo, los medios y el deporte argentino.

PUBLICIDAD

Varios eligieron las palabras para acompañar al jugador. Uno de los primeros en reaccionar fue Marley, con una frase que resumió el sentimiento colectivo: “Hermosas palabras. El mundo entero te ama”. Jimena Barón dejó: “Fuerza Leo queridísimo”. Yanina Latorre fue más extensa: “Te amo mucho, mucho. Gracias, siempre gracias”. Rocío Espósito, la esposa de Gerónimo Rulli, escribió: “Que palabras más bonitas, fuerzas para toda la familia”.

Tres capturas de pantalla muestran la sección de comentarios de una publicación de Instagram con mensajes de apoyo a Lionel Messi
Messi se despidió de su papá en redes sociales y los famosos le dieron su apoyo en los comentarios

Gianluca Simeone fue directo: “Mucha fuerza capitán”. Nacho Castañares sumó: “Fuerza Leo. El abrazo más grande para vos, de nosotros siempre lo vas a tener”. Sofía Jujuy Jiménez —“Un país entero te abraza Leo!!!—; Martín Salwe —“Fuerza Leo”— y Chechu Bonelli —“Te amamos capitán. Fuerzas y más fuerzas”— también se sumaron a los saludos.

PUBLICIDAD

“Te queremos. Fuerza campeón”, sumó Matilda Blanco. Pedro Rosemblat dejó uno de los comentarios con mayor repercusión: “Fuerza capitán, te abraza un país entero”. Barbie Vélez escribió: “Te amamos”. Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, eligió la brevedad: “Hermoso lo que escribiste”. Y Marcela Feudale eligió las palabras más extensas: “Leo de nuestros corazones. Capitán de la vida. Te abrazo fuerte, fuerte. Acá se te quiere fuerte, fuerte”. Majo Martino aportó sus palabras: “Fuerza Leo y familia, los amamos, los abrazamos fuerte”.

Tres capturas de pantalla de la sección de comentarios de Instagram para la cuenta "leomessi", con perfiles verificados y diversos emojis de reacción
Jorge falleció el sábado por la madrugada en una clínica de Rosario

Otros optaron por expresarse solo con emojis. Lola Latorre eligió un corazón rosa y otro rojo. Marcelo Tinelli dejó dos manos en oración y dos corazones rojos. Mica Tinelli sumó manos en oración, un corazón rosa y un emoji de abrazo. Cachete Sierra optó por un corazón azul y dos manos en oración. Miguel Granados eligió manos en oración, un corazón y una carita triste. Cande Ruggeri dejó un corazón blanco y manos en oración.

Nico Vázquez, amigo íntimo del capitán de la selección nacional, sumó un corazón rojo, el símbolo de infinito y manos en oración. Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023, dejó tres corazones rojos. Leandro “Chino” Leunis dejó un corazón lila y dos manos levantadas. Georgina Barbarossa dejó cuatro corazones rojos. Florencia Bas, la esposa de Ricardo Darín, sumó dos emojis de bandera argentina y unas manos formando un corazón. Nico Riera eligió tres corazones rojos.

Tres capturas de pantalla de la sección de comentarios de Instagram para una publicación de leomessi con texto, nombres de usuarios y emojis de apoyo
Marcela Feudale, Pedro Rosemblat, El Polaco, Santiago del Moro fueron algunos de los que se expresaron en la publicación (Instagram)

Nadie quiso perderse la oportunidad de dejar su saludo para el capitán. Entre señales de gratitud y, sobre todo, de acompañamiento en estas horas difíciles, Melody Luz, Stephanie Demner, Tefi Russo , Sabrina Garciarena, Julia Argenta, Luli Fernández, Mery del Cerro, Santiago del Moro, El Polaco, Sebastián Wainraich y Andy Kusnetzoff fueron algunos de los famosos que se expresaron en emojis. Corazones, oraciones los mejores deseos para devolver de alguna manera las alegrías que Lionel Messi le regaló a todos los argentinos.

Temas Relacionados

Lionel MessiJorge MessiMarleyJimena BarónYanina LatorreRocío EspósitoGéronimo RulliGianluca SimeoneNacho CastañaresSofía Jujuy JiménezMartín SalweChechu BonelliMatilda BlancoPedro RosemblatBarbie VélezMariana MuzleraTini StoesselMarcela FeudaleFlor de la VMajo MartinoLola LatorreMarcelo TinelliMica TinelliCachete SierraMiguel GranadosCande RuggeriNico VázquezBautista MasciaChino LeunisGeorgina BarbarossaFlorencia BasRicardo DarínNico RieraMelody LuzStephanie DemnerTefi RussoSabrina GarciarenaJulia ArgentoLuli FernádezMery del CerroSantiago del MoroEl PolacoSebastián WainraichokAndy Kusnetzoff

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Charly García y Julieta Venegas se reencontraron en Buenos Aires: una amistad que trasciende la música

El ícono del rock argentino asistió a la presentación de Norteña, el nuevo trabajo de la mexicana, que lo definió como “un faro de este mundo”

Charly García y Julieta Venegas se reencontraron en Buenos Aires: una amistad que trasciende la música

Cuáles son las dos figuras de la TV que Adrián Suar quiere sumar a su grilla: “Convencerlos es mi especialidad”

El gerente de programación de El Trece contó que busca reforzar la propuesta con dos conductores históricos y analiza alternativas para un eventual retorno sin repetir fórmulas ya conocidas

Cuáles son las dos figuras de la TV que Adrián Suar quiere sumar a su grilla: “Convencerlos es mi especialidad”

Tini Stoessel viajó a Paris antes de su boda con Rodrigo De Paul: los primeros detalles de su vestido de novia

La cantante arribó a la ciudad de la moda para encontrarse con Ludovic de Saint Sernin, el prestigioso diseñador francobelga. Hubo ritual de hotel, limusina y taller

Tini Stoessel viajó a Paris antes de su boda con Rodrigo De Paul: los primeros detalles de su vestido de novia

Mario Pergolini recordó el robo que cometió cuando tenía 8 años: “Me arrepentí toda la vida”

En Otro Día Perdido, el conductor exploró junto a Soy Rada y Evelyn Botto algunas travesuras de la infancia que permanecieron en la memoria

Mario Pergolini recordó el robo que cometió cuando tenía 8 años: “Me arrepentí toda la vida”

El video romántico de Denisse González a Bautista Mascia tras recibir el alta: “Cambiaste por completo mis días”

La ex Gran Hermano ya está en su casa luego de más de una semana en una clínica. La dedicatoria para el campeón del reality, que la acompañó en uno de los momentos más difíciles de su vida

El video romántico de Denisse González a Bautista Mascia tras recibir el alta: “Cambiaste por completo mis días”

AMÉRICA

El científico argentino Juan Maldacena explicó cómo la física describe las leyes del universo

El científico argentino Juan Maldacena explicó cómo la física describe las leyes del universo

El Salvador: Fundación ambientalista propone etiquetar residuos y evitar contaminarlos para facilitar el reciclaje

El Comité Nacional Monseñor Romero lanza una campaña para apoyar al Hospital Divina Providencia en El Salvador

Gobierno de Guatemala reformó convocatoria del curso para agentes de la PNC y dispuso que los aspirantes ingresen con la calidad de policías alumnos

Costa Rica lleva su “Pura Vida” a San Francisco: nueve tranvías serán convertidos en vitrinas turísticas del país

MALDITOS NERDS

Marvel Tokon: Fighting Souls remonta sus reseñas en Steam tras el nuevo parche

Marvel Tokon: Fighting Souls remonta sus reseñas en Steam tras el nuevo parche

Bulkhead pide no comprar su título ‘Wardogs’ y dispara sus reservas en Steam

Nicholas Hoult se suma a ‘Harry Potter’ como Gilderoy Lockhart en la temporada 2

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Hello Games explica por qué dejó de mostrar ‘Light No Fire’ durante años

DEPORTES

Se define el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: los detalles de la primera charla clave con Simeone y la decisión del DT

Se define el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: los detalles de la primera charla clave con Simeone y la decisión del DT

Revelaron detalles del brutal asesinato de una figura del fútbol africano de 28 años: la red criminal que cayó tras el homicidio

Cristiano Ronaldo le envió un mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre

Lionel Messi reveló las dificultades que afrontó en el Mundial en medio de la enfermedad de su padre: “Nunca pude sentirme bien”

El mensaje de Lionel Messi a la gente tras la muerte de su padre: “Gracias por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”