La desopilante confusión de Claudia Villafañe con un video viral que le envió a Dalma Maradona: “¿Es real?"

El clip hizo estallar de risa a la hija del Diez cuando su madre se lo mandó creyendo que era verdad y resultó ser IA (Video: Instagram)

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Claudia Villafañe compartió con su hija Dalma Maradona un insólito video que circula en redes sociales y, por un instante, creyó que las imágenes mostraban inventos tecnológicos reales. El episodio, que rápidamente se hizo viral, reveló no solo la credulidad ante los avances de la inteligencia artificial, sino también el tono cotidiano y familiar que comparten madre e hija.

En las imágenes, Claudia le muestra a Dalma un montaje donde una lavadora no solo lava la ropa, sino que la entrega seca y perfectamente doblada. El video continúa con una mujer que coloca harina y agua en un electrodoméstico y, segundos después, extrae tortillas tostadas, listas para comer. Finalmente, aparece un perro caniche sentado frente al televisor, rodeado de paquetes de chizitos y papas fritas. La sucesión de escenas, acompañada de sonidos de transición, agua y electrodomésticos, resulta tan convincente que Claudia la toma por cierta y busca explicárselo a su hija, generando uno de los momentos más comentados en redes sociales de las últimas horas.

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El desopilante intercambio entre madre e hija se vuelve aún más divertido cuando Claudia intenta fundamentar la veracidad de lo que vio. “Te lo seca y te lo da doblado, una máquina te lo saca así la camisa”, afirma convencida, haciendo gestos con las manos para ilustrar su punto. Entre la risa de Dalma, plantea la posibilidad de que esa tecnología exista en Japón, donde “por ahí es todo fácil” y “te mandan unas cosas”, pero rápidamente la conversación deriva en bromas y en la incredulidad de la actriz ante la explicación de su madre. “Un fantasma que saca la ropa”, sugiere Claudia entre risas. “No ma, ¡es IA!”, y mira a cámara exclamando: “Cómo le explico”.

En ese bloque, Dalma también deja ver el cariño y la complicidad que la une a su madre, mientras muestra el video a sus seguidores y anticipa que vendrá una respuesta de Claudia a la situación. El episodio, más allá de lo humorístico, pone en evidencia cómo la aparición de videos generados por inteligencia artificial puede confundir incluso a quienes están acostumbrados a la tecnología cotidiana, y cómo el ingenio popular en redes sociales logra crear rutinas que rozan lo inverosímil y lo cotidiano a la vez.

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Dalma Maradona y Claudia Vllafañe son compañeras inseparables en sus actividades, como madre e hija (Captura de video)

Hace unas semanas, la emoción por el reciente triunfo de la selección argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 puso a la hija del Diez en el centro de la escena. Millones de argentinos celebraron el pase a la final en Atlanta y las redes sociales se llenaron de mensajes de alegría y homenajes. Dalma no fue la excepción y compartió en sus cuentas personales un mensaje que combinó el festejo con el recuerdo de su padre, Diego Maradona.

El clima que se vivió en Atlanta recordó la mística que envuelve cada cruce entre Argentina e Inglaterra, una rivalidad marcada por la historia y por aquel partido inolvidable del Mundial 86 y ahora de este 2026. La vigencia del legado de Maradona se sintió en cada rincón del estadio y en cada mensaje que circuló en la previa y el post partido. La publicación de Dalma sintetizó ese ambiente: “¡No paro de llorar! ¡Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados!”, escribió, conmoviendo a miles de seguidores que se sumaron al homenaje.

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La referencia a los dos goles de Maradona en México 86 –el primero con la mano, conocido como la “Mano de Dios”, y el segundo, apodado como “el mejor gol del siglo”– estuvo presente no solo en el recuerdo, sino también en los detalles. Los jugadores argentinos volvieron a vestir una camiseta azul, igual a la utilizada por los campeones del 86, en una coincidencia que no pasó desapercibida para la hinchada ni para los protagonistas. El homenaje de Dalma y la emoción colectiva remarcaron la vigencia de la leyenda, sumando a Messi en la memoria de todos.