Una tradición de siete generaciones: la llegada del Gran Tzadik de Kalov a Sudamérica y el cronograma de eventos

En Buenos Aires, el rabino Yissachar Dov Ber Taub recibe de forma gratuita a miembros observantes y laicos para brindar bendiciones y consejos

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El reconocido Rabino Yissachar Dov Ber Taub, hijo y emisario del Rebbe de Kalov de Nueva York, comenzó una única y trascendental gira pastoral por el Cono Sur. La visita comenzó el lunes 10 de agosto y finalizará el jueves 20. Tiene previstas actividades en Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile, según el cronograma difundido por las autoridades.

El Gran Tzadik de Kalov es descendiente directo y sucesor espiritual de R. Israel Baal Shem Tov, fundador del movimiento jasídico y cuyo impacto en la historia judía se extiende hasta la actualidad. Este líder nacido en Europa del Este durante el siglo XVIII dio origen al movimiento jasídico, una corriente que transformó la vida espiritual de su comunidad.

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Las enseñanzas del Baal Shem Tov ofrecieron esperanza a una población abatida, y su influencia alcanzó tanto a los jasidim, sus discípulos inmediatos, como a quienes practican otras formas de pensamiento judío. La profundidad de su legado se percibe en la manera en que distintas ramas del judaísmo han incorporado aspectos de su filosofía.

En pos de continuar con ese legado, el Rabino Yissachar Dov Ber Taub se encuentra de visita en la metrópolis porteña, donde se ofrece para recibir personalmente a cada uno que quiere recibir su bendición y sus consejos en áreas como la salud, parnasá, zivug hagún, jinuj yeladim, entre otros menesteres. La atención podrá ser a los los miembros de la Comunidad, -observantes y laicos- de manera totalmente gratuita, en línea con una venerada tradición de siete generaciones. Además, el Rav Taub celebrará una destacada reunión con actores estratégicos y líderes comunitarios de envergadura nacional.

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La corte jasídica de Kalov supo desarrollar profundos vínculos clave con el mundo comunitario, empresarial y político a lo largo de casi dos décadas de presencia en la República Argentina. Su itinerario en el país será de ocho días, mientras que interrumpirá las labores para trasladarse un día a Uruguay y dos a Chile, antes de regresar a los Estados Unidos. Esta visita se perfila como uno de los acontecimientos religiosos más icónicos del mes, cobrando un significado aún más profundo al celebrarse en el período previo al Año Nuevo Judío.

El programa del Gran Tzadik de Kalov en Sudamérica incluye visitas a AMIA, Shaaré Sión, Maguén David y otras instituciones de Buenos Aires, además de Uruguay y Chile

Programa del Gran Tzadik de Kalov en Sudamérica

Lunes 10

Shaaré Sión en Flores, Helguera 453, de 15 a 18 horas.

Maguén David en Las Cañitas, Av. del Libertador 4905, de 18:30 a 21:30 horas.

Martes 11

Yeshurún en Palermo, República de la India 3035, de 15 a 18 horas.

Chalom en Colegiales, Olleros 2876, de 18:30 a 20:30 horas.

Miércoles 12

Sucat David en Once, Tucumán 2750, de 15 a 18 horas.

Maguen Abraham en Belgrano, J.A. Sucre 1155, de 18:30 a 21 horas.

Jueves 13

Amia en Once, Pasteur 633, de 15 a 18 horas.

Or Torah en Barracas, Brandsen 1444, de 18:30 a 20 horas.

Aish Hatorah en Belgrano, Echeverría 1166, de 20:30 a 22:30 horas.

Viernes 14

Tish 21:30 en Od Yosef Jai, Tucumán 3326.

Sábado 15

Motzáe Shabat en Once, Tucumán 3326, de 20:30 a 23 horas.

Domingo 16

Uruguay

Lunes 17 y martes 18

Chile

Miércoles 19

Ajdut Israel en Belgrano, Moldes 2449, de 14 a 17 horas.

Ahabat Ajim en Lanús, Anatole France 1548, de 17:30 a 19 horas.

Mikdash Iosef en Palermo, Bulnes 2759, de 19:30 a 22:30 horas.

Jueves 20

Od Yosef Jai en Once, Tucumán 3326, de 14:30 a 17:45 horas.