Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Si tu refrigerador huele mal prueba estos 7 trucos para evitarlo y cuidar los alimentos

Controlar la humedad en la nevera y no guardar alimentos calientes es una de las claves

Persona tapándose la nariz ante un refrigerador abierto y sucio. Contiene comida en recipientes, verduras podridas y vapores verdes y marrones que indican mal olor.
Limpiar cajones, bandejas y empaques con bicarbonato, agua y vinagre ayuda a neutralizar olores y mantener la higiene del refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar
Abrir la puerta del refrigerador y encontrar un olor desagradable es algo que puede pasar si no se tienen los cuidados necesarios. Más allá de la molestia, esa señal puede indicar problemas de conservación, contaminación cruzada y desperdicio de alimentos.

Para enfrentar esta situación hay siete trucos prácticos que ayudan a evitar malos olores y a cuidar mejor lo que se almacena en la nevera, optimizando tanto la higiene como el funcionamiento del electrodoméstico.

PUBLICIDAD

Cómo evitar el mal olor en el refrigerador

  • Almacenar los alimentos correctamente

Uno de los principales factores que generan mal olor en la nevera es dejar los alimentos destapados. Cuando se almacenan sin cobertura, liberan humedad y aromas que pueden impregnar otros productos. La recomendación es utilizar recipientes herméticos de vidrio o plástico.

Este tipo de envases aísla los alimentos, evita la mezcla de olores y mantiene el ambiente interno más limpio. En el caso de líquidos o salsas, los frascos de vidrio son especialmente útiles. Además, cubrir los alimentos con papel film o aluminio previene la propagación de olores.

PUBLICIDAD

Interior de refrigerador. Estantes con recipientes transparentes de tapas celestes. Contienen vegetales picados, frutas, queso, legumbres, granos y comidas cocinadas.
Almacenar los alimentos en recipientes herméticos ayuda a evitar el mal olor en el refrigerador y reduce la mezcla de aromas en la nevera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Limpiar derrames al instante

Los líquidos derramados, como leche, jugos o salsas, pueden convertirse en focos de proliferación de bacterias si no se limpian de inmediato. Al permanecer varios días sobre las bandejas, estos residuos afectan la higiene y contribuyen a la aparición de olores desagradables.

Una limpieza oportuna elimina estos focos y ayuda a mantener el refrigerador en condiciones óptimas. Este hábito sencillo también previene la contaminación cruzada y protege la salud de quienes consumen los alimentos almacenados.

  • Mantener la temperatura adecuada

La temperatura juega un papel clave en la conservación. Un refrigerador que funciona a temperaturas superiores a las recomendadas acelera el deterioro de algunos alimentos y favorece la aparición de microorganismos.

Marcas como mabe recomiendan revisar periódicamente el termostato y asegurarse de que el frío se distribuye de manera uniforme contribuye a prolongar la vida útil de los productos almacenados y retrasa la descomposición.

Un refrigerador de acero inoxidable con numerosos imanes decorativos y una foto de familia. Se ven ollas, sartenes, plantas, un fregadero y un escurridor de platos.
No sobrecargar la nevera permite que el aire frío circule de forma uniforme y evita fallas en la conservación de los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un refrigerador bien ajustado y con circulación de aire adecuada evita la proliferación de bacterias responsables de los malos olores. La clave está en mantener una temperatura interna constante, generalmente entre 1 ℃ y 4 ℃, lo cual no solo conserva mejor los alimentos, sino que también reduce el consumo energético.

  • No sobrecargar el refrigerador

Llenar la nevera hasta el límite es un error común. Cuando los alimentos se apilan demasiado y no hay espacio suficiente entre ellos, el aire frío no puede circular correctamente. Esto genera diferencias de temperatura en los compartimentos y puede afectar la conservación.

Dejar espacios entre los productos permite una mejor circulación del aire y asegura una temperatura uniforme en toda la nevera. Además, un almacenamiento ordenado facilita el acceso y evita que se pierdan productos en el fondo o en los cajones.

  • Revisar periódicamente los alimentos almacenados

Un alimento en mal estado o vencido es la principal fuente de malos olores en el refrigerador. Revisar con frecuencia los cajones, el fondo y el congelador permite retirar productos que ya no estén en condiciones de consumo.

Bloque de queso amarillo con moho verde y blanco, envuelto en plástico, sobre un estante de refrigerador. Se ven botellas de leche, frascos y fruta.
Revisar con frecuencia los alimentos vencidos o en mal estado reduce el mal olor en el refrigerador y ayuda a prevenir desperdicio de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este control periódico previene la descomposición, evita la contaminación cruzada y contribuye a una mejor conservación general. Además, ayuda a reducir el desperdicio, ya que se identifican con más facilidad aquellos productos que deben consumirse antes de su fecha de vencimiento.

  • Controlar la humedad y evitar alimentos calientes

La humedad excesiva dentro del refrigerador crea un ambiente propicio para que los olores se intensifiquen y los alimentos se deterioren más rápido. Para controlar este factor, se recomienda no introducir alimentos calientes ni bloquear las salidas de aire.

Mantener las salidas despejadas garantiza que el aire frío circule libremente y que la humedad se mantenga en niveles adecuados. Además, algunos modelos de nevera cuentan con compartimentos específicos para frutas y verduras que regulan la humedad, prolongando la frescura.

  • Limpiar cajones, bandejas y empaques regularmente

Los cajones para frutas y verduras, las bandejas y los empaques de las puertas suelen acumular residuos y humedad. Realizar una limpieza superficial cada semana y una limpieza profunda cada uno o dos meses ayuda a prevenir la acumulación de olores y a mantener la higiene del electrodoméstico.

Para una limpieza eficaz, se puede utilizar una mezcla de bicarbonato, agua y vinagre, que elimina residuos y neutraliza olores. Adicionalmente, colocar un recipiente con bicarbonato, café molido o carbón activado dentro del refrigerador permite absorber olores de forma continua, aunque estas soluciones no sustituyen la limpieza periódica ni el uso de envases apropiados.

Temas Relacionados

RefrigeradorHogarAlimentosSaludElectrodomésticosNeveraComo limpiar Un refrigeradorTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así es el cable submarino de Google que cruza el Atlántico para unir Europa y Estados Unidos

Con una ruta que pasa por Bermudas y las Azores, Nuvem se suma a la expansión global de Google para impulsar la conectividad y la IA

Así es el cable submarino de Google que cruza el Atlántico para unir Europa y Estados Unidos

Elon Musk: cuánto dinero tiene, qué inventó, universidad y toda su fortuna

Su imperio empresarial está encabezado por compañías como Tesla, dedicada a vehículos eléctricos y energía limpia, y SpaceX, especializada en cohetes reutilizables

Elon Musk: cuánto dinero tiene, qué inventó, universidad y toda su fortuna

5 Trucos para que una memoria USB dure más tiempo y evitar daños prematuros

Utilizar la función de extracción segura, evitar forzar su inserción, y guardar las memorias en estuches plásticos son prácticas a seguir

5 Trucos para que una memoria USB dure más tiempo y evitar daños prematuros

Qué es mejor: desconectar o dejar enchufado el televisor durante una tormenta

Entre los riesgos de tomar una mala decisión, sobresalen las posibles descargas eléctricas capaces de dañar el electrodoméstico o provocar accidentes

Qué es mejor: desconectar o dejar enchufado el televisor durante una tormenta

Las Guerreras K-pop en un Smart TV en español latino y en 4K: sitio oficial

Para reproducir la película animada es clave que el dispositivo cuente con la aplicación de Netflix y tenga acceso a internet

Las Guerreras K-pop en un Smart TV en español latino y en 4K: sitio oficial

DEPORTES

Crece la tensión en la FIFA tras la reunión de emergencia en Marruecos: la estrategia de Infantino para afrontar la crisis luego de retirar su proyecto

Crece la tensión en la FIFA tras la reunión de emergencia en Marruecos: la estrategia de Infantino para afrontar la crisis luego de retirar su proyecto

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Tras las reformas, el Estadio Único de La Plata albergará la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

Conmoción en Inglaterra por la “muerte súbita” del hijo de una leyenda del Manchester United a los 38 años

TELESHOW

El descargo de la familia de Tuli Acosta en medio del escándalo con Luck Ra: “Dios pondrá las cosas en su lugar”

El descargo de la familia de Tuli Acosta en medio del escándalo con Luck Ra: “Dios pondrá las cosas en su lugar”

El verano de Antonela Roccuzzo en Miami: relax al sol, paseos en yate y su nueva saga de fantasía favorita

El emotivo video de Denisse González a una semana de su internación: el mensaje de resiliencia que conmovió a todos

L-Gante habló de la situación que vivió Candela Arizaga con Facundo Moyano: “Me sorprende porque conviví con ella”

“La patria no se vende”: el reclamo del público en el show de Rosalía y la reacción de la cantante

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: rescatan a Spike tras ser arrastrado por un vehículo y su dueño recibió una multa de $186 por maltrato animal

Honduras: rescatan a Spike tras ser arrastrado por un vehículo y su dueño recibió una multa de $186 por maltrato animal

Irak y Arabia Saudita pactan evitar que el territorio iraquí sirva para atacar a países vecinos

El volcán de Fuego en Guatemala mantiene una erupción activa desde hace más de 45 horas, aunque con una reducción progresiva

Aeropuerto de Tocumen en Panamá registra un segundo incendio en menos de tres meses

República Dominicana refuerza vigilancia en cuartel policial tras dos casos confirmados de viruela del mono y siete sospechosos