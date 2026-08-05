Qué es mejor: desconectar o dejar enchufado el televisor durante una tormenta

Cualquier televisor puede resultar afectado por los rayos y las descargas que se experimentan durante cambios drásticos del clima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los próximos días, el pronóstico meteorológico para ciudades como Buenos Aires anticipa lluvias intensas y tormentas eléctricas. En este contexto, muchas personas se preguntan cuál es la mejor decisión en el hogar frente a los aparatos electrónicos, en especial los televisores, para evitar daños o accidentes.

La pregunta de varios usuarios es si conviene dejar el televisor enchufado o si es preferible desconectarlo durante fenómenos eléctricos intensos. Esta guía explica las pautas de fabricantes y los riesgos asociados.

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Cuáles pasos seguir si hay alerta de tormenta eléctrica

Ante la previsión de tormentas con rayos, la guía de seguridad de Sony indica que debe apagarse el televisor y desconectarse el cable de alimentación de la toma de corriente. Si el aparato dispone de un disco duro externo USB, se debe detener cualquier grabación en curso antes de proceder a la desconexión.

El cable de alimentación debe estar desconectador de la energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se sugiere desconectar todos los cables externos conectados al televisor, como los de HDMI, LAN y la antena. Una vez que la tormenta haya cesado, se pueden volver a conectar los cables y encender el televisor siguiendo el procedimiento habitual.

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Qué problemas puede provocar una tormenta en el televisor

Las tormentas eléctricas pueden ocasionar descargas eléctricas directas e indirectas sobre los dispositivos. Cuando un rayo impacta de manera directa en una red eléctrica o en una zona próxima, la corriente puede ingresar a los hogares por la toma de corriente o el cable de antena y destruir el interior del televisor.

Este tipo de eventos pueden inutilizar el electrodoméstico de forma inmediata, dejando daños irreversibles en la placa madre o en los circuitos internos.

Hay que tener más cuidado con los dispositivos sobre todo cuando hay rayos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de impactos indirectos, los rayos alteran el voltaje de la red y generan picos que pueden dañar el televisor. Estos aumentos de corriente son difíciles de prever y pueden afectar los dispositivos incluso si la descarga no ocurre en el domicilio, sino en una zona cercana.

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Por qué no es seguro tocar los cables del televisor durante una tormenta

Durante una tormenta eléctrica, los rayos pueden provocar flujos de corriente elevados y peligrosos. En ese sentido, existe riesgo de descarga eléctrica al manipular cables de antena o tomas de corriente, así que Sony sugiere evitar cualquier contacto desde el momento en que se perciben truenos.

No se debe manipular ningún cable del televisor hasta que termine la tormenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida de seguridad es esperar a que la tormenta haya pasado completamente antes de volver a manipular los cables del televisor o del resto de los dispositivos electrónicos. Esto disminuye la probabilidad de accidentes y protege tanto a las personas como a los electrodomésticos.

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Qué hacer si el televisor no enciende luego de la tormenta eléctrica

Si tras una tormenta eléctrica, el televisor no enciende o la imagen no aparece, es posible que el aparato haya sufrido daños temporales o permanentes a causa de la descarga.

El procedimiento sugerido por fabricantes consiste en apagar el televisor, desconectar el cable de alimentación y esperar aproximadamente una hora antes de volver a enchufarlo.

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Un reinicio manual puede resolver fallas menores, pero algunos daños requieren la intervención de un servicio técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que, tras este reinicio, el televisor continúe sin responder, puede que requiera reparación profesional. Los daños por descargas suelen afectar circuitos delicados cuya recuperación depende del modelo y la intensidad de la descarga.

De qué otras formas se pueden cuidar los dispositivos durante una tormenta

En zonas donde las tormentas eléctricas son frecuentes, algunos expertos sugieren el uso de protectores de tensión o sistemas de corte automático, aunque la desconexión manual sigue siendo la medida más eficaz para evitar daños mayores en todos los dispositivos y aparatos que se usan en el hogar.

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Asimismo, la protección total implica desconectar todos los cables, no solo el de alimentación, y mantener los electrodomésticos aislados hasta que la tormenta haya pasado.