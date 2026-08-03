Memorias USB en 2026: para qué sirven, en qué quedaron obsoletas y qué dispositivos las reemplazaron

Las memorias USB marcaron una etapa en el almacenamiento portátil antes de la llegada de nuevas tecnologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante la primera décadas del siglo XXI, las memorias USB se convirtieron en una herramienta esencial para millones de usuarios. Su tamaño compacto, la facilidad de uso y la capacidad para transportar archivos entre dispositivos las posicionaron como un accesorio cotidiano en oficinas, escuelas y hogares.

No obstante, a medida que avanzó la tecnología, el papel de las memorias USB se redujo de forma drástica en el ecosistema digital. Los cambios en los estándares de conectividad, la aparición de nuevos dispositivos y el auge de la computación en la nube relegaron a estos dispositivos a un uso cada vez más marginal.

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Qué es y cómo funciona una memoria USB

Según Kingston, un dispositivo USB, conocido como memoria flash o pendrive, es un soporte de almacenamiento portátil que se conecta al puerto USB de una computadora.

Un pendrive permite almacenar y transportar documentos de forma sencilla entre diferentes dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos dispositivos permitieron durante años almacenar, respaldar y transferir datos de manera simple y rápida, sin necesidad de cables ni configuraciones complejas.

Para utilizar una memoria USB, el usuario debe insertarla en un puerto compatible, generalmente ubicado en el costado de una laptop o en la parte frontal de una computadora de escritorio.

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Al conectarse, el sistema operativo instala los controladores necesarios y habilitaba el acceso a los archivos guardados en la unidad. Se puede copiar, mover o eliminar archivos igual que en cualquier otra carpeta del sistema.

Para qué siguen siendo útiles las memorias USB en la actualidad

En lugares sin acceso a internet, las memorias USB continúan utilizándose para compartir información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, las memorias USB mantienen cierta vigencia en contextos muy específicos, sobre todo en espacios donde la conectividad a internet es limitada o se requiere transferir archivos de forma física y rápida.

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Algunos sectores industriales y educativos aún recurren a estos dispositivos para compartir documentos, presentaciones o software en lugares sin acceso a servicios en la nube.

Además, la sencillez de uso y el bajo costo de las memorias USB las mantienen como una opción de respaldo temporal para usuarios que deben transportar archivos pequeños sin depender de plataformas externas.

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Por qué quedaron obsoletas las memorias USB

La obsolescencia de las memorias USB responde principalmente a dos factores: la adopción masiva de conectores USB‑C y la llegada de los SSD externos.

Los discos duros externos se mantienen como opciones para usuarios que requieren almacenamiento portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las computadoras y tabletas actuales ya no incluyen el clásico puerto USB‑A, lo que dificulta el uso de unidades antiguas y obliga a recurrir a adaptadores. Este cambio de estándar dejó fuera de juego a gran parte del parque de pendrives tradicionales.

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A este fenómeno se suma la expansión de los SSD externos, que superan ampliamente a las memorias USB tanto en velocidad como en capacidad. Mientras que los pendrives alcanzaban habitualmente hasta 128 GB, los nuevos SSD ofrecen desde 500 GB hasta varios terabytes.

Esta diferencia resulta clave en ámbitos profesionales, donde la manipulación de archivos de gran tamaño exige soluciones más robustas y rápidas.

Qué dispositivos reemplazaron a la memoria USB

La transición hacia nuevos estándares de almacenamiento se observa en la preferencia por SSD externos conectados mediante USB‑C o Thunderbolt.

El almacenamiento en la nube ha permitido llevar la información a cualquier parte sin necesidad de aparatos externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos dispositivos brindan velocidades de transferencia muy superiores y una durabilidad sin comparación, lo que los convierte en la elección predilecta en la edición de video, la gestión de bibliotecas fotográficas y la realización de copias de seguridad completas.

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Por otra parte, los discos duros externos (HDD) siguen vigentes para quienes priorizan capacidad sobre velocidad. Modelos de varios terabytes a precios accesibles mantienen su atractivo para el almacenamiento prolongado y las copias periódicas.

Asimismo, el avance más decisivo en la sustitución de las memorias USB es el almacenamiento en la nube. Plataformas como Google Drive e iCloud permiten a los usuarios acceder, compartir y sincronizar archivos entre múltiples dispositivos desde cualquier lugar con conexión a internet.

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Aunque los servicios en la nube presentan limitaciones, como la necesidad de una suscripción paga para grandes volúmenes de datos o la dependencia de una conexión estable, la mayoría de los usuarios prioriza hoy la comodidad y la accesibilidad sobre la portabilidad física.