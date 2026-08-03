Paso a paso para generar con IA una imagen de Las Guerreras K-pop en el universo de Shrek

Las dos producciones están disponibles en plataformas streaming y en diferentes idiomas. (Fotocomposición Infobae)

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Quienes alguna vez imaginaron cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Shrek pueden aproximarse a esa escena utilizando herramientas de inteligencia artificial (IA).

La tecnología actual permite combinar referentes de la cultura pop y el cine mediante generadores de imágenes, como Gemini, la inteligencia artificial de Google, siempre que se sigan ciertos procedimientos y pautas para obtener resultados de calidad.

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A continuación, se detalla en los pasos de cómo lograr esa fusión visual, atendiendo tanto a aspectos técnicos como a las políticas de uso y comunicación en redes sociales.

Cómo elegir las mejores imágenes de referencia para la inteligencia artificial

El primer paso consiste en buscar y seleccionar imágenes de alta calidad de Las Guerreras K-pop y del universo de Shrek. Es clave optar por fotos nítidas, con buena resolución y sin marcas de agua, porque esto influye directamente en la fidelidad y el nivel de detalle que la inteligencia artificial podrá reproducir.

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Las imágenes de Las Guerreras K-pop se pueden tomar de fragmentos del tráiler o fragmentos de la película en Netflix. (Foto: Netflix)

La elección de imágenes de referencia de buena calidad es clave para que la IA logre captar correctamente los rasgos, estilos y colores característicos de cada universo visual.

El usuario debe guardar estas imágenes en su dispositivo, asegurándose de que el formato sea compatible con la plataforma de generación con IA (generalmente JPG o PNG).

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Dónde se suben las fotos para que la IA las procese

Tras reunir las imágenes de referencia, el siguiente paso es acceder al chat de Gemini, la inteligencia artificial de Google que permite generar imágenes a partir de texto e imágenes. El usuario debe iniciar sesión en su cuenta de Google, ingresar al chat y buscar la opción que habilita la carga de archivos o fotos.

Gemini permite generar imágenes a través de instrucciones específicas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Una vez dentro de la interfaz, se seleccionan las imágenes desde el dispositivo y se adjuntan al chat. Gemini procesa las imágenes junto al mensaje de texto, así que es importante elegir solo las fotos que se desean combinar y evitar adjuntar referencias que puedan confundir el resultado.

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Qué prompt escribir para que la IA entienda la combinación deseada

Para orientar correctamente a la inteligencia artificial sin mencionar explícitamente los nombres de las películas, es clave redactar un prompt descriptivo y específico.

Las políticas de Gemini pueden restringir la generación de imágenes cuando se mencionan marcas registradas o títulos de películas, así que conviene evitar nombrarlas de forma directa.

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Esta es una primera ilustración de Las Guerreras K-pop con rasgos del universo de Shrek. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ejemplo de prompt puede ser: “Muestra a tres jóvenes artistas de pop coreano con vestuario y peinados coloridos, integradas en un espacio de cuento de hadas”. Esta redacción permite que la IA identifique la intención del usuario y cree una combinación visual adecuada, manteniendo el respeto por las normas de uso de la plataforma.

Cómo ajustar los posibles errores o detalles no deseados de la IA

El resultado inicial puede requerir ajustes. Es frecuente que la inteligencia artificial no reproduzca todos los detalles con exactitud o genere elementos fuera de contexto.

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Se sugiere analizar la imagen generada y, si es necesario, volver a subirla al chat junto con un nuevo prompt aclaratorio. Por ejemplo: “Corrige los colores de cabello y asegúrate de que todas las artistas aparezcan en la imagen, añade más detalles al vestuario”.

Gemini permite realizar ajustes al resultado antes de descargar la foto. (Foto: Europa Press)

Asimismo, repetir el proceso varias veces suele mejorar el resultado. La retroalimentación precisa del usuario ayuda a que la IA refine los detalles, desde la expresión facial hasta el ambiente de fondo, hasta lograr una imagen satisfactoria.

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Qué considerar antes de descargar y compartir la foto en redes sociales

Cuando la imagen cumpla con las expectativas, se puede proceder a su descarga desde la plataforma de Gemini. La mayoría de los generadores permiten guardar la ilustración en el dispositivo con un solo clic. Antes de compartirla en redes sociales, es clave informar que se trata de una imagen creada con inteligencia artificial.

Agregar una leyenda como “Ilustración generada con IA, no oficial” contribuye a evitar confusiones y a cumplir con las pautas de transparencia que exigen algunas plataformas digitales.

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