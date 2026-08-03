Cuánto cuesta el BlackBerry Curve 8520 en 2026 y qué funciones aún sirven

El BlackBerry Curve 8520 todavía genera interés en sitios de compraventa digital por su valor de nostalgia y coleccionismo.

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El BlackBerry Curve 8520 es uno de los modelos más recordados de la marca, por lo que aún es posible encontrar dispositivos en el mercado de segunda mano que sean funcionales, a pesar de haber sido descatalogado.

Este modelo incluyó varias mejoras en su lanzamiento en 2009 y se convirtió en un pilar clave de la compañía durante esa etapa en la que BlackBerry fue uno de los referentes de los teléfonos inteligentes.

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Cuál es el precio actual del BlackBerry Curve 8520

En plataformas como eBay, el Curve 8520 aparece en tres categorías distintas: equipos usados o reacondicionados, unidades nuevas de colección y teléfonos para repuestos.

Los dispositivos usados o reacondicionados suelen encontrarse en un rango de $30 USD a $60 USD, según el desgaste físico, si incluyen cargador, caja original o si están desbloqueados para cualquier operadora.

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Las unidades nuevas selladas del BlackBerry Curve 8520, conocidas como New Old Stock, pueden costar entre 100 y 200 dólares en el mercado de segunda mano. (eBay)

La categoría más codiciada entre los coleccionistas es la de equipos completamente nuevos, sellados y en caja original, denominados en la jerga de los entusiastas como New Old Stock (NOS). Estas unidades, muy difíciles de encontrar, pueden alcanzar precios entre $100 USD y $200 USD.

El atractivo principal de estos teléfonos reside en que nunca fueron activados ni usados, lo que los convierte en piezas de colección. Por debajo de estos valores se ubican los equipos para repuestos: teléfonos que no encienden o presentan fallos graves suelen ofertarse por menos de $20 USD.

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Los anuncios en internet suelen detallar el estado del equipo: modelos usados muestran signos de desgaste en la carcasa y teclado, y algunos conservan accesorios originales como cargador, auriculares o la caja.

Los reacondicionados pueden haber recibido carcasas nuevas o baterías de reemplazo, pero su funcionamiento depende en gran medida del uso previo. Los dispositivos nuevos, sellados, son cada vez más escasos y su precio refleja la rareza.

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Los BlackBerry Curve 8520 para repuestos se ofrecen por menos de 20 dólares cuando no encienden o presentan fallas graves. (Reuters)

Al momento de adquirir uno de estos teléfonos, es fundamental verificar si está desbloqueado para cualquier operadora y si la red 2G sigue activa en el país de residencia. La mayoría de los vendedores advierten que, debido al apagado de los servidores de BlackBerry OS en enero de 2022, muchas de sus funciones originales han dejado de estar disponibles.

Qué funciones siguen vigentes en el BlackBerry Curve 8520

El BlackBerry Curve 8520 puede funcionar para llamadas y mensajes SMS, siempre que la red 2G esté activa en la región. Sin embargo, la mayoría de las funciones de internet, correo electrónico y redes sociales han quedado inoperantes tras el cierre de los servidores de BlackBerry.

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Esto limita el uso del dispositivo a funciones básicas, aunque el reproductor multimedia, la radio FM y la cámara de 2 megapíxeles siguen operativas de forma local.

El teclado QWERTY, uno de los sellos de identidad del modelo, permite escribir mensajes de texto con rapidez y precisión, lo que aún resulta atractivo para quienes buscan una experiencia diferente a la de los teléfonos actuales de pantalla táctil. La salida para auriculares de 3,5 mm y los botones físicos para controlar la música, ubicados en la parte superior del equipo, también continúan siendo funcionales.

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El BlackBerry Curve 8520 aún puede usarse para llamadas, SMS, radio FM, reproductor multimedia y cámara de 2 megapíxeles si hay red 2G disponible. (Reuters)

Cuál fue el impacto del Curve 8520 en el mercado de smartphones

El BlackBerry Curve 8520 fue presentado en septiembre de 2009, con el objetivo de captar consumidores que no habían probado antes un smartphone de la marca. Su estrategia se basó en ofrecer un equipo más accesible que las líneas prémium, como la Bold, y dotado de elementos que lo acercaban a los jóvenes: teclas multimedia, colores llamativos y un precio contenido gracias a acuerdos con operadoras.

La principal innovación del modelo fue el reemplazo del clásico trackball por un trackpad óptico táctil, más resistente al uso intensivo y al polvo. El teclado físico, ideal para chatear a través de BlackBerry Messenger (BBM), y la conectividad Wi-Fi complementaban la propuesta, aunque la ausencia de 3G marcó una diferencia frente a otros smartphones del momento.

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Su popularidad fue tal que dominó el mercado en países como Sudáfrica y España durante varios años, superando a los teléfonos táctiles en segmentos clave.

Durante el auge de la serie Curve, BlackBerry alcanzó en septiembre de 2011 los 85 millones de suscriptores activos a nivel mundial. En su mejor momento, la compañía llegó a vender más de 50 millones de dispositivos en un solo año y dominó aproximadamente el 20% del mercado global de smartphones, superando el 50% en Estados Unidos.

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