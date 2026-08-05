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Llamadas internacionales desconocidas: estas son las estafas más comunes y cómo evitarlas

Los fraudes telefónicos son cada vez más sofisticados y utilizan números falsificados para hacerse pasar por bancos o empresas

Alberto Villanueva, jefe de Indecopi, mencionó que su institución está trabajando en el desarrollo de una herramienta que permita supervisar de manera más eficiente las llamadas no deseadas o spam.
Las llamadas que recibes desde el extranjero de números que no conoces, debes de ignorarlas por completo. Foto: difusión
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Las llamadas provenientes de números internacionales desconocidos se han convertido en una de las principales puertas de entrada para estafas telefónicas en todo el mundo. Detrás de esos números con prefijos extranjeros o largas cadenas de dígitos pueden ocultarse redes de ciberdelincuencia que utilizan técnicas de ingeniería social para robar dinero, obtener datos personales o tomar el control de cuentas bancarias y servicios digitales.

El crecimiento de este tipo de fraudes ha llevado a que cada vez más personas desconfíen de cualquier llamada que no tengan registrada en su agenda.

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Sin embargo, los especialistas advierten que el verdadero problema no son únicamente las llamadas internacionales, sino las sofisticadas tecnologías que utilizan los delincuentes para ocultar su identidad y hacer creer a las víctimas que están hablando con una entidad legítima.

Estafas por WhatsApp ocurren desde llamadas internacionales con números desconocidos.
Estafas por WhatsApp ocurren desde llamadas internacionales con números desconocidos. (Imagen ilustrativa)

La magnitud del fenómeno quedó en evidencia durante la operación First Light 2026, coordinada por Interpol en 97 países.

El operativo culminó con más de 5.000 detenidos y el bloqueo de aproximadamente 293 millones de dólares relacionados con organizaciones dedicadas a estafas mediante ingeniería social, falsas inversiones, suplantación de identidad, fraude corporativo, extorsión sexual y otros delitos informáticos.

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Así funcionan las llamadas fraudulentas

Los especialistas en ciberseguridad explican que las organizaciones criminales utilizan diversas herramientas para aumentar la efectividad de sus campañas telefónicas.

Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky, señala que una de las técnicas más utilizadas es el robocall.

mano con celular recibiendo llamada
Llamadas internacionales pueden ser en realidad una estafa. - Crédito Difusión

Se trata de sistemas automatizados que realizan miles de llamadas de manera simultánea con un objetivo inicial muy simple: comprobar si el número pertenece a una persona real y está activo.

Cuando alguien responde, el número queda registrado como válido y puede incorporarse a bases de datos utilizadas posteriormente para campañas comerciales o, en el peor de los casos, vendidas a organizaciones criminales interesadas en contactar a potenciales víctimas.

Qué es el Voice over IP y por qué facilita los fraudes

Otra de las herramientas más empleadas por los estafadores es la tecnología Voice over IP (VoIP).

Este sistema permite realizar llamadas utilizando internet en lugar de las líneas telefónicas tradicionales, lo que facilita operar desde cualquier parte del mundo y dificulta el rastreo del verdadero origen de la comunicación.

Como consecuencia, muchas víctimas reciben llamadas con prefijos internacionales o números inusualmente largos que, en realidad, no reflejan la ubicación real del delincuente.

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Delincuentes usan modernos programas para hacerse pasar por empresas importantes. (Gemini)

Esta flexibilidad convierte al VoIP en una herramienta muy utilizada por organizaciones dedicadas al fraude telefónico.

El spoofing: cuando el número también puede ser falso

A las llamadas mediante VoIP suele sumarse otra técnica conocida como spoofing.

Consiste en falsificar el identificador del número telefónico para que la víctima crea que la llamada proviene de una entidad confiable, como un banco, una empresa conocida o incluso un familiar.

Según Assolini, los delincuentes pueden configurar prácticamente cualquier número como identificador, incluso el mismo número de la persona que recibe la llamada.

Esta capacidad de suplantación dificulta que los usuarios distingan una llamada legítima de una fraudulenta únicamente observando la pantalla del teléfono.

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Ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas internacionales para engañar a sus víctimas mediante llamadas telefónicas. (Gemini)

Cómo protegerse de estas estafas

Los especialistas recomiendan desconfiar de cualquier llamada inesperada procedente del extranjero, especialmente cuando el interlocutor intenta generar sensación de urgencia o miedo.

Si el número es desconocido y no existe una razón evidente para recibir esa comunicación, lo más prudente es finalizar la llamada sin proporcionar información personal.

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Siempre debes desconfiar de llamadas que provienen del extranjero. (Imagen ilustrativa Infobae)

También es fundamental no confirmar códigos de verificación enviados por SMS o correo electrónico, ni instalar aplicaciones sugeridas durante la conversación. Estas solicitudes suelen formar parte de intentos para acceder a cuentas bancarias, redes sociales o servicios de mensajería.

Otra medida útil consiste en utilizar aplicaciones capaces de identificar llamadas potencialmente fraudulentas y advertir sobre números reportados previamente por otros usuarios.

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