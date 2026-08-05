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Ver Boca Juniors vs. Estudiantes en Fútbol Libre o Tarjeta Roja trae virus en el celular o TV

El uso de aplicaciones piratas puede provocar robo de datos, bloqueo de archivos y acceso de extraños a mensajes, exponiendo a los usuarios a fraudes

Imagen dividida. A la izquierda, dos futbolistas de Boca Juniors abrazados. A la derecha, tres futbolistas de Estudiantes de La Plata en el campo. Superpuestos, un círculo rojo con 'ROJA TV DIRECTA' y un círculo verde con un balón de fútbol
Hinchas de Boca Juniors y Estudiantes buscan alternativas digitales para seguir el partido, pese a los riesgos asociados al uso de plataformas no oficiales. (Fotocomposición Infobae)
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Este miércoles 5 de agosto, Boca Juniors y Estudiantes de La Plata se enfrentan por la Liga Argentina. El interés por acceder al partido ha impulsado a muchos hinchas a considerar el uso de aplicaciones piratas como Fútbol Libre o Tarjeta Roja para ver el partido en sus celulares o televisores inteligentes.

Aunque estas aplicaciones y sitios prometen acceso rápido y gratuito a los partidos, expertos en ciberseguridad alertan sobre los riesgos reales de emplear este tipo de servicios.

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Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la instalación de apps piratas compromete la información personal y la integridad de los dispositivos. Las consecuencias van más allá de una simple interrupción en la señal: podrían derivar en pérdidas económicas, robo de datos y daños en los dispositivos.

Qué virus pueden instalarse el dispositivo al usar apps piratas

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
El ransomware puede bloquear fotos y documentos personales, exigiendo un rescate económico por su recuperación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las plataformas que ofrecen transmisiones de partidos sin autorización alojan aplicaciones o enlaces que contienen software malicioso. El INCIBE advierte que incluso la simple visualización de un partido a través de una aplicación sospechosa puede desencadenar diferentes infecciones.

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Según el INCIBE, una de las amenazas más graves es el ransomware: este tipo de virus impide el acceso a archivos personales, como fotos o documentos, y exige un pago para su recuperación. Así, el usuario puede descubrir de un momento a otro que sus recuerdos o información confidencial han quedado bloqueados y bajo extorsión.

Otra amenaza común es la instalación de adware, que provoca la aparición constante de anuncios no deseados y ralentiza el funcionamiento del dispositivo. En estos casos, el usuario experimenta una navegación incómoda y ve su privacidad comprometida, porque estos programas pueden recopilar datos personales con fines comerciales o ilícitos.

Cómo pueden robar datos personales o contraseñas al usar aplicaciones ilegales

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Aplicaciones maliciosas pueden registrar pulsaciones y acceder a mensajes de texto, facilitando el robo de contraseñas y datos privados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de aplicaciones piratas conlleva el riesgo de que extraños accedan a datos personales y credenciales sensibles.

El INCIBE explica que existen apps maliciosas capaces de registrar pulsaciones en la pantalla, conocidas como keyloggers. Estos programas capturan todo lo que se escribe, incluyendo nombres de usuario y contraseñas, sin que el propietario del dispositivo lo advierta.

Además, algunas aplicaciones solicitan permisos excesivos, como acceso a la cámara, los contactos o los mensajes de texto. Hay casos donde una app pirata lee los SMS de verificación enviados por bancos o redes sociales y los reenvía sin consentimiento. De esta manera, los delincuentes pueden completar procesos de autenticación y tomar control de cuentas personales o financieras.

Qué señales indican que una app es fraudulenta

Programas que no esté en Google Play Store son peligrosos para los dispositivos. (Foto: Europa Press)
Programas que no esté en Google Play Store son peligrosos para los dispositivos. (Foto: Europa Press)

El INCIBE sugiere prestar atención a ciertos indicios antes de instalar una aplicación en el celular o en el TV. Una señal de alerta es que la app se ofrezca fuera de tiendas oficiales como Google Play o App Store.

Las plataformas legales cuentan con filtros de seguridad que minimizan la presencia de software malicioso, mientras que las tiendas no autorizadas carecen de controles efectivos.

Otra advertencia consiste en revisar los permisos solicitados. Si una app para ver fútbol pide acceso a funciones que no se relacionan con la transmisión de video, como la gestión de llamadas, el almacenamiento o los mensajes, conviene rechazar la instalación.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave revisar los permisos que solicitan las apps para preservar la privacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el INCIBE aconseja consultar las opiniones de otros usuarios, sumado a buscar reseñas en medios especializados para identificar posibles riesgos antes de descargar cualquier herramienta.

Cómo protegerse si ya usó una aplicación pirata

Quienes hayan utilizado aplicaciones no oficiales y teman por la seguridad de su información pueden adoptar medidas para mitigar las amenazas.

Una de las pautas es instalar un antivirus y mantenerlo actualizado. Estas soluciones detectan y eliminan apps maliciosas, sumado a ofrecer protección continua contra amenazas.

Otra medida es realizar copias de seguridad periódicas de los datos personales. El respaldo de información permite recuperar archivos en caso de que el dispositivo sea infectado o dañado.

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