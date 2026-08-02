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Por qué la goma de la puerta de tu refrigerador tiene puntos negros y cómo debes limpiarlos

Las juntas de goma de la nevera acumulan humedad, restos de alimentos y suciedad, que favorece hongos e insectos

Un hombre con guantes amarillos y una camiseta azul limpia el interior de un refrigerador. Él usa un paño azul y un spray, con algunas manchas marrones visibles.
Los puntos negros en las gomas de las puertas del refrigerador pueden indicar moho o excrementos de cucaracha. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presencia de puntos negros en las gomas de las puertas del refrigerador preocupa a muchos usuarios y puede indicar problemas que van más allá de la simple suciedad. Estos pequeños signos, aunque parecen insignificantes, pueden tener orígenes diversos y consecuencias para la higiene y el funcionamiento del electrodoméstico.

Estos puntos aparecen con frecuencia en modelos de nevera que llevan varios años en funcionamiento, pero también pueden surgir en aparatos relativamente nuevos si no se mantiene una limpieza adecuada.

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Detrás de estas manchas puede esconderse moho, pero también existe la posibilidad de que se trate de excrementos de insectos, como las cucarachas, lo que representa un riesgo sanitario considerable.

Por qué aparecen los puntos negros en las gomas del refrigerador

La zona de las juntas de goma de la puerta del refrigerador es propensa a acumular humedad, restos de alimentos y suciedad. Esta combinación favorece la aparición tanto de hongos como de insectos.

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Primer plano de la junta de goma blanca de la puerta de un refrigerador abierto con puntos negros de suciedad y restos marrones.
El moho negro aparece en el refrigerador por la humedad, la poca ventilación y la retención de agua y residuos en la puerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El moho negro, en particular, se desarrolla en ambientes húmedos y con poca ventilación, condiciones que se presentan cada vez que se abre y se cierra la puerta del refrigerador y se retienen pequeñas cantidades de agua y residuos.

Uno de los indicadores más notorios de un problema es la aparición de pequeñas manchas negras en las gomas. Según el agente de emergencias y divulgador de primeros auxilios Miguel ASSAL, no siempre se trata de simples manchas, sino que pueden ser excrementos de cucaracha.

Cuando estos insectos encuentran ambientes propicios, como juntas sucias, pueden establecerse y convertir la nevera en un foco de contaminación.

No obstante, si las manchas negras no obedecen a la presencia de insectos, suelen estar relacionadas con el desarrollo de moho por la acumulación de humedad. Aunque menos alarmante que una infestación de insectos, el moho puede deteriorar el sello de la puerta, afectar la higiene interna y generar malos olores.

Primer plano de la junta de goma blanca de una nevera abierta, con puntos negros de moho y suciedad.
La presencia de insectos en las juntas sucias puede convertir la nevera en un foco de contaminación con riesgo sanitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El moho surge principalmente por exceso de humedad, derrames de alimentos o bebidas, falta de limpieza periódica y cierre inadecuado de la puerta que favorece la condensación. Estos factores, si no se corrigen, convierten las juntas de la puerta en un espacio perfecto para la proliferación de microorganismos.

Proceso de limpieza para eliminar los puntos negros de la puerta de la nevera

El proceso de limpieza debe ser minucioso para garantizar la eliminación tanto de moho como de posibles residuos de insectos. Si la situación es grave y se sospecha la presencia de plagas, la recomendación es contactar a profesionales de fumigación. Sin embargo, en la mayoría de los casos el problema puede resolverse con una limpieza adecuada y regular.

Antes de iniciar la limpieza, se recomienda desconectar la nevera si se prevé una limpieza profunda. Es fundamental contar con un paño de microfibra, un cepillo de dientes de cerdas suaves y guantes para proteger la piel.

El primer paso consiste en preparar una solución de limpieza. Una mezcla de agua tibia y jabón líquido para platos es suficiente en la mayoría de los casos. Si el moho está muy adherido, puede utilizarse una solución de agua con vinagre blanco en partes iguales.

Persona con guantes amarillos limpia las juntas blancas de la puerta abierta de un refrigerador con un cepillo y un trapo; las juntas muestran suciedad oscura.
La limpieza de los puntos negros en la nevera requiere desconectar el aparato, usar guantes y aplicar agua tibia con jabón o vinagre blanco.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para situaciones más complejas, como infestaciones o manchas resistentes, se puede emplear un detergente para lavavajillas con PH neutro o una solución diluida de lejía.

La aplicación se realiza frotando cuidadosamente los pliegues de la goma con el cepillo, poniendo especial atención en los dobleces, donde suele acumularse la suciedad. Es fundamental evitar cepillos de cerdas duras, ya que pueden dañar el material de la junta.

Después de frotar, se debe pasar un paño húmedo para eliminar los restos de suciedad y de la solución de limpieza. El paso siguiente es secar completamente la zona con un paño limpio y seco, ya que cualquier resto de humedad puede favorecer la reaparición del moho.

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