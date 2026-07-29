Fin de bromas a desconocidos: Instagram contra las grabaciones ocultas con Ray-Ban Meta

Instagram bloqueará cuentas que usen Ray-Ban Meta para grabar acoso y bromas sin consentimiento - (Meta)

Guardar

Instagram ha dado un paso decisivo para frenar la proliferación de videos virales que exhiben bromas pesadas y grabaciones no consentidas en la vía pública. Meta, la empresa matriz, anunció el bloqueo de cuentas que utilicen las gafas inteligentes Ray-Ban Meta para grabar y publicar contenido considerado acoso o comportamiento indebido.

La medida, impulsada tras meses de controversia, responde a la preocupación creciente por el uso invasivo de estos dispositivos, especialmente entre los usuarios más jóvenes.

PUBLICIDAD

El auge de videos que muestran desde bromas de mal gusto hasta “pranks” con desconocidos, o situaciones de acoso en espacios públicos, motivó la actualización de las políticas de Instagram. Adam Mosseri, director de la plataforma, explicó que la intención es evitar que personas sean grabadas sin su consentimiento y que esas imágenes se difundan posteriormente en la red social.

La medida abre preguntas sobre cómo se define el comportamiento indebido, cuántas publicaciones fueron eliminadas y qué tan efectivo es el sistema de reportes, mientras crece el debate sobre privacidad y ética en tecnología de grabación portátil - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Nuevas reglas para videos en Instagram

De acuerdo con Mosseri, Instagram eliminará cualquier contenido que muestre a personas siendo acosadas mediante gafas inteligentes, sobre todo en contextos como la calle o el gimnasio. La prohibición apunta en particular a los populares videos “pickup”, en los que usuarios graban a mujeres en espacios públicos sin consentimiento previo. La plataforma busca impedir que se aproveche la espontaneidad de terceros para obtener visualizaciones o viralidad.

PUBLICIDAD

El directivo remarcó que el objetivo es luchar contra el acoso y evitar que se utilicen herramientas tecnológicas, como las Ray-Ban Meta, para grabar videos ocultos de otras personas y difundirlos sin autorización.

El fenómeno de las Ray-Ban Meta y las bromas virales

El uso de las Ray-Ban Meta no se limita a videos de acoso. En los últimos meses, se ha multiplicado en TikTok e Instagram la publicación de clips que muestran bromas pesadas en tiendas, restaurantes de comida rápida y espacios públicos. Muchas de estas acciones han sido consideradas por la audiencia como acoso directo o de mal gusto.

PUBLICIDAD

Ante la viralización de estos contenidos, Meta ha reaccionado bloqueando cuentas con millones de seguidores que incumplieron las normas relacionadas con el respeto a la privacidad y el trato a terceros.

El LED de las Ray-Ban Meta no alcanza, usuarios lo tapan y Meta bloquea la grabación si detecta manipulación - REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo

Para intentar frenar la grabación no consentida, Meta incorporó a las Ray-Ban Meta un indicador luminoso LED que se activa durante la grabación. La función está diseñada para alertar a las personas alrededor, pero presenta limitaciones: el punto de luz no es un aviso universalmente reconocido y la mayoría de la gente desconoce la presencia de cámaras en este tipo de gafas. Además, en ambientes exteriores muy iluminados, el LED puede pasar desapercibido.

PUBLICIDAD

Algunos usuarios han llegado a manipular o tapar el LED con cinta adhesiva, o incluso perforar la carcasa para desactivarlo físicamente. Como respuesta, Meta lanzó una actualización que detecta cualquier manipulación del LED y, si se identifica una alteración, las gafas quedan bloqueadas de forma permanente y no pueden grabar de nuevo.

Dudas sobre la aplicación de la política

Aunque la actualización de las reglas y la eliminación de contenido infractor son pasos importantes, Instagram no ha detallado los criterios exactos que utiliza para bloquear cuentas por el uso indebido de Ray-Ban Meta. Tampoco ha especificado cuántos videos han sido retirados desde la puesta en marcha de la medida.

PUBLICIDAD

Instagram apunta a los videos “pickup” y eliminará clips que muestren acoso en la vía pública - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otra preocupación recurrente es la dificultad para reportar cuentas que incumplen las normas. El sistema de soporte de Instagram no resulta suficiente para gestionar todas las denuncias, lo que genera dudas sobre la efectividad real de la nueva política y la capacidad de la plataforma para proteger a los usuarios en la práctica.

La decisión de Meta de endurecer las reglas marca un punto de inflexión en el debate sobre los límites de la viralidad y el respeto a la privacidad en la era digital. Si bien el uso de gafas inteligentes abre nuevas posibilidades para la creación de contenido, también plantea desafíos éticos y legales difíciles de abordar.

PUBLICIDAD

La respuesta de Instagram refleja la presión social para poner fin a las bromas virales que vulneran la intimidad de desconocidos y abre la puerta a un uso más responsable de la tecnología en el espacio público.