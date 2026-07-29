Clubes del Caribe revelan sus listas provisionales para la Copa Concacaf 2026

Diez clubes del Caribe presentaron sus listas provisionales de hasta 35 jugadores para la Copa del Caribe Concacaf 2026. ( Cortesía: Concacaf)

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Los diez clubes que competirán en la cuarta edición de la Copa del Caribe Concacaf han presentado sus listas provisionales de hasta 35 jugadores, según informaron fuentes oficiales de la organización este martes desde Miami, Estados Unidos. El torneo regional de clubes comenzará el 4 de agosto y se extenderá hasta diciembre, con la mira puesta en la clasificación a la siguiente Copa de Campeones Concacaf.

De acuerdo con datos difundidos por la Concacaf, las listas incluyen futbolistas registrados en sus respectivos clubes y federaciones, tal como lo exige la normativa internacional. Cada club puede inscribir hasta 35 jugadores, aunque aquellos que hayan presentado nóminas más reducidas podrán sumar refuerzos adicionales hasta 44 horas antes de cada encuentro, siempre que no superen el máximo permitido. Una vez registrado, ningún jugador podrá ser retirado ni reemplazado.

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Para cada partido, los equipos deberán seleccionar 23 futbolistas de la lista provisional, quienes serán elegibles para disputar los compromisos oficiales. La organización detalló que la medida busca asegurar igualdad de condiciones y transparencia en la competencia.

La Copa del Caribe Concacaf 2026 iniciará con una fase de grupos en la que cada conjunto enfrentará una vez a sus rivales de grupo, distribuidos en cinco semanas de competencia. Al término de esta instancia, los dos primeros de cada grupo avanzarán a la etapa de eliminación directa, que contempla semifinales y partidos de ida y vuelta entre el 13 y el 22 de octubre. El tercer puesto y la final se celebrarán el 1 y el 5 de diciembre, respectivamente.

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La Concacaf informó desde Miami que la Copa del Caribe Concacaf 2026 comenzará el 4 de agosto y se jugará hasta diciembre. (Cortesía: Concacaf)

Los tres mejores clubes del torneo lograrán la clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027, incluyendo a los finalistas y al ganador del partido por el tercer lugar. El campeón obtendrá además un pase directo a los octavos de final de la máxima competencia de clubes de la región.

Según reportó la Agencia Concacaf, Mount Pleasant FA de Jamaica defenderá el título tras haberse consagrado en 2025 ante O&M FC de República Dominicana. El club jamaiquino buscará revalidar su condición de campeón ante un nuevo cuadro de aspirantes caribeños.

Las listas completas de jugadores pueden descargarse desde el sitio web oficial de la Concacaf, cumpliendo con los plazos y requisitos establecidos en coordinación con la FIFA y las federaciones nacionales.

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El certamen se posiciona como la principal vía de acceso para los clubes del Caribe a las instancias superiores del fútbol continental, de acuerdo con la información divulgada por la Agencia Concacaf.

Los tres mejores clubes de la Copa del Caribe Concacaf 2026 clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027, y el campeón avanzará a octavos de final. (Cortesía: Concacaf)

La Copa Caribeña reparte tres boletos a la Concacaf

El torneo, creado en 2023 para reemplazar al antiguo Campeonato de Clubes de la CFU, es el torneo oficial de primer nivel para clubes del Caribe y funciona como vía directa hacia la competición continental.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a semifinales y tanto esa instancia como el partido por el tercer puesto y la final se definirán en series de ida y vuelta. El campeón ingresará directamente a los octavos de final de la Copa de Campeones 2027, mientras que el subcampeón y el tercero comenzarán en la primera ronda.

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