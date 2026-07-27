Modo seguridad de Google Maps: cómo seguir el camino de alguien en tiempo real desde celular

Para activar esta función, es necesario ingresar a Google Maps con una cuenta personal. (Foto: Captura de Google Maps)

La función de ‘modo seguridad’ de Google Maps permite a cualquier usuario seguir el recorrido de otra persona en tiempo real desde el teléfono móvil, siempre que exista una autorización previa.

Esta alternativa, disponible tanto para quienes utilizan dispositivos Android como iPhone, ofrece una solución eficaz para monitorear la ubicación de familiares, amigos o conocidos, garantizando que el proceso sea voluntario y respetando la privacidad de cada individuo.

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Cómo funciona el seguimiento en tiempo real con Google Maps

El proceso para compartir la ubicación en Google Maps requiere que la persona que va a ser localizada acepte previamente este seguimiento. Solo después de otorgar este permiso, el interesado podrá visualizar los movimientos del otro usuario directamente en el mapa de la aplicación.

La función de ‘modo seguridad’ de Google Maps permite a cualquier usuario seguir el recorrido de otra persona en tiempo real desde el teléfono móvil. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para activar esta función, es necesario ingresar a Google Maps con una cuenta personal, seleccionar la imagen de perfil y escoger la opción de compartir ubicación. En este apartado, el usuario decide durante cuánto tiempo desea mantener activa la función, ya sea por un período limitado o de forma permanente.

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Al habilitar la opción, quienes reciban el permiso pueden consultar en tiempo real la ubicación del contacto, siempre que ambos hayan iniciado sesión en sus respectivas cuentas de Google.

Si al buscar el nombre o la dirección del contacto la ubicación no aparece en el mapa, existen dos posibles causas: puede que la función de actividad en la web y aplicaciones no esté activada, o que los datos del contacto no estén correctamente guardados en la agenda de Google.

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Google Maps permite calcular rutas, ver imágenes a pie de calle con Street View y consultar el tráfico en tiempo real. REUTERS/Dado Ruvic

Qué información se comparte al activar la ubicación en Google Maps

El uso de la función de compartir ubicación en Google Maps no solo revela el punto geográfico en tiempo real, sino que también pone a disposición de la persona autorizada una serie de datos adicionales.

Entre la información visible se encuentran el nombre y la foto asociada a la cuenta de Google, el historial de lugares recientes y el modo de transporte utilizado, como si la persona se traslada a pie, en vehículo o en transporte público.

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Además, el sistema proporciona detalles técnicos del dispositivo, como el nivel de carga de la batería, y muestra los lugares habituales del usuario, incluyendo direcciones particulares o laborales guardadas en la aplicación. Todo este conjunto de datos permite un monitoreo detallado, aunque siempre está condicionado a que el propietario del teléfono mantenga activa la función y haya proporcionado el permiso correspondiente.

Para que el seguimiento funcione correctamente, es fundamental cumplir con ciertos requisitos técnicos y de configuración. REUTERS/Dado Ruvic

Requisitos para compartir la ubicación desde el celular

Para que el seguimiento funcione correctamente, es fundamental cumplir con ciertos requisitos técnicos y de configuración. Es imprescindible iniciar sesión en Google Maps y asegurarse de que la cuenta esté sincronizada.

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La persona que va a compartir su ubicación debe tener agregados en su agenda de contactos los datos del destinatario, y, a su vez, la opción de actividad web y en aplicaciones debe estar habilitada para que los resultados sean visibles en las búsquedas internas de la app.

Solucionar posibles inconvenientes suele implicar revisar la configuración de privacidad y los permisos otorgados dentro de Google Maps. Si el sistema no muestra la ubicación esperada, lo recomendable es comprobar estos detalles antes de intentar nuevamente el proceso.

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El ‘modo seguridad’ de Google Maps se ha consolidado como una opción práctica y accesible para acompañar los desplazamientos de seres queridos o allegados, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas a Google Maps para compartir ubicación en tiempo real

Aunque Google Maps es una de las herramientas más populares para el seguimiento en tiempo real, existen otras aplicaciones que permiten compartir la ubicación de manera similar. WhatsApp ofrece esta función de manera directa dentro de los chats, mientras que los usuarios de iPhone cuentan con una herramienta nativa específica para dispositivos Apple.

Sin embargo, el funcionamiento básico sigue siendo el mismo: la persona debe dar su consentimiento expreso antes de que alguien más pueda rastrear su recorrido a través del móvil.

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El ‘modo seguridad’ de Google Maps se ha consolidado como una opción práctica y accesible para acompañar los desplazamientos de seres queridos o allegados, siempre bajo el principio de autorización voluntaria y con la posibilidad de cancelar el permiso en cualquier momento.