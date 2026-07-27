Tecno

Modo seguridad de Google Maps: cómo seguir el camino de alguien en tiempo real desde celular

El proceso para compartir la ubicación en la app de mapas de Google requiere que la persona que va a ser localizada acepte previamente este seguimiento

Guardar
Google icon
El significado de que una app tengo tu ubicación todo el tiempo.
Para activar esta función, es necesario ingresar a Google Maps con una cuenta personal. (Foto: Captura de Google Maps)

La función de ‘modo seguridad’ de Google Maps permite a cualquier usuario seguir el recorrido de otra persona en tiempo real desde el teléfono móvil, siempre que exista una autorización previa.

Esta alternativa, disponible tanto para quienes utilizan dispositivos Android como iPhone, ofrece una solución eficaz para monitorear la ubicación de familiares, amigos o conocidos, garantizando que el proceso sea voluntario y respetando la privacidad de cada individuo.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el seguimiento en tiempo real con Google Maps

El proceso para compartir la ubicación en Google Maps requiere que la persona que va a ser localizada acepte previamente este seguimiento. Solo después de otorgar este permiso, el interesado podrá visualizar los movimientos del otro usuario directamente en el mapa de la aplicación.

Google Maps - mapas - ubicación - tecnología - 26 de julio
La función de ‘modo seguridad’ de Google Maps permite a cualquier usuario seguir el recorrido de otra persona en tiempo real desde el teléfono móvil. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para activar esta función, es necesario ingresar a Google Maps con una cuenta personal, seleccionar la imagen de perfil y escoger la opción de compartir ubicación. En este apartado, el usuario decide durante cuánto tiempo desea mantener activa la función, ya sea por un período limitado o de forma permanente.

PUBLICIDAD

Al habilitar la opción, quienes reciban el permiso pueden consultar en tiempo real la ubicación del contacto, siempre que ambos hayan iniciado sesión en sus respectivas cuentas de Google.

Si al buscar el nombre o la dirección del contacto la ubicación no aparece en el mapa, existen dos posibles causas: puede que la función de actividad en la web y aplicaciones no esté activada, o que los datos del contacto no estén correctamente guardados en la agenda de Google.

Google Maps permite calcular rutas, ver imágenes a pie de calle con Street View y consultar el tráfico en tiempo real. REUTERS/Dado Ruvic
Google Maps permite calcular rutas, ver imágenes a pie de calle con Street View y consultar el tráfico en tiempo real. REUTERS/Dado Ruvic

Qué información se comparte al activar la ubicación en Google Maps

El uso de la función de compartir ubicación en Google Maps no solo revela el punto geográfico en tiempo real, sino que también pone a disposición de la persona autorizada una serie de datos adicionales.

Entre la información visible se encuentran el nombre y la foto asociada a la cuenta de Google, el historial de lugares recientes y el modo de transporte utilizado, como si la persona se traslada a pie, en vehículo o en transporte público.

Además, el sistema proporciona detalles técnicos del dispositivo, como el nivel de carga de la batería, y muestra los lugares habituales del usuario, incluyendo direcciones particulares o laborales guardadas en la aplicación. Todo este conjunto de datos permite un monitoreo detallado, aunque siempre está condicionado a que el propietario del teléfono mantenga activa la función y haya proporcionado el permiso correspondiente.

Para que el seguimiento funcione correctamente, es fundamental cumplir con ciertos requisitos técnicos y de configuración. REUTERS/Dado Ruvic
Para que el seguimiento funcione correctamente, es fundamental cumplir con ciertos requisitos técnicos y de configuración. REUTERS/Dado Ruvic

Requisitos para compartir la ubicación desde el celular

Para que el seguimiento funcione correctamente, es fundamental cumplir con ciertos requisitos técnicos y de configuración. Es imprescindible iniciar sesión en Google Maps y asegurarse de que la cuenta esté sincronizada.

La persona que va a compartir su ubicación debe tener agregados en su agenda de contactos los datos del destinatario, y, a su vez, la opción de actividad web y en aplicaciones debe estar habilitada para que los resultados sean visibles en las búsquedas internas de la app.

Solucionar posibles inconvenientes suele implicar revisar la configuración de privacidad y los permisos otorgados dentro de Google Maps. Si el sistema no muestra la ubicación esperada, lo recomendable es comprobar estos detalles antes de intentar nuevamente el proceso.

Mano sosteniendo un teléfono inteligente con el logotipo de Google Maps en la pantalla. Al fondo, los colores característicos de Google desenfocados, representando tecnología y navegación digital.
El ‘modo seguridad’ de Google Maps se ha consolidado como una opción práctica y accesible para acompañar los desplazamientos de seres queridos o allegados, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas a Google Maps para compartir ubicación en tiempo real

Aunque Google Maps es una de las herramientas más populares para el seguimiento en tiempo real, existen otras aplicaciones que permiten compartir la ubicación de manera similar. WhatsApp ofrece esta función de manera directa dentro de los chats, mientras que los usuarios de iPhone cuentan con una herramienta nativa específica para dispositivos Apple.

Sin embargo, el funcionamiento básico sigue siendo el mismo: la persona debe dar su consentimiento expreso antes de que alguien más pueda rastrear su recorrido a través del móvil.

El ‘modo seguridad’ de Google Maps se ha consolidado como una opción práctica y accesible para acompañar los desplazamientos de seres queridos o allegados, siempre bajo el principio de autorización voluntaria y con la posibilidad de cancelar el permiso en cualquier momento.

Temas Relacionados

Google MapsCelularUbicaciónLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juegos borrados Microsoft Store: Xbox elimina tres títulos y revoca licencias de descarga

La retirada de juegos no se limita al entorno de Xbox. Creepy Tale, Creepy Tale 2 y Strike Force Kitty también han dejado de estar disponibles en la Nintendo eShop

Juegos borrados Microsoft Store: Xbox elimina tres títulos y revoca licencias de descarga

Remake de Halo en Steam arranca mal: 80 euros y problemas de servidor

Ante la ola de críticas, Halo Studios emitió un comunicado asegurando que los problemas de inicio de sesión ya habían sido solucionados

Remake de Halo en Steam arranca mal: 80 euros y problemas de servidor

De qué me sirve tener 5G en el móvil si solo uso WhatsApp e Instagram

Aunque el usuario solo suba historias o videos a su red social favorita, el tiempo de espera disminuye de forma notable

De qué me sirve tener 5G en el móvil si solo uso WhatsApp e Instagram

Jensen Huang, líder de Nvidia, rechaza “historias inventadas” y hace llamado a líderes globales de IA

En palabras del directivo, la conversación pública en torno a la IA debería evolucionar y enfocarse en transmitir los posibles beneficios de esta tecnología

Jensen Huang, líder de Nvidia, rechaza “historias inventadas” y hace llamado a líderes globales de IA

Apple ya tiene listo su mundo de ciencia ficción “Neuromancer”: fecha de lanzamiento

La difusión de los videos llevó a que muchos asociaran los “chips cerebrales” con Elon Musk y Neuralink, generando la falsa idea de que Apple TV promocionaba una tecnología real

Apple ya tiene listo su mundo de ciencia ficción “Neuromancer”: fecha de lanzamiento

DEPORTES

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

La escandalosa secuencia de la expulsión a Enzo Pérez: reclamo, gesto y protesta cara a cara con el cuarto árbitro

Corrida de más de 60 metros y toque de emboquillada: el golazo que cerró el triunfo de Riestra ante Boca y la reacción de Arruabarrena

El duro discurso de Arruabarrena tras la goleada que Boca sufrió ante Riestra: “Este mazazo fue un baño de realidad”

La conmovedora carta de Scaloni a una semana de la caída en la final del Mundial: “Lo siento por no haber podido traer otra Copa”

TELESHOW

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

El recuerdo de Nicolás Cabré con su hermano Diulio en su infancia: “Yo baldeaba el patio antes de jugar con él”

Damián Betular habló de MasterChef Celebrity luego de la salida de Donato de Santis: “Están haciendo castings”

El misterioso mensaje de Wanda Nara: la frase que escribió junto a un corazón roto que parece anticipar un escándalo

Caro Trippar habló tras contar que tiene cáncer: “Creí que me iba a morir, pero después de escucharlas veo esperanza”

INFOBAE AMÉRICA

Cuando la Luna escribe el guion: el eclipse en la historia del cine

Cuando la Luna escribe el guion: el eclipse en la historia del cine

Los hombres que creían que algunos hombres son más iguales que otros

Científicas panameñas advierten sobre clínicas que ofrecen tratamientos de células madre no probadas

Hondureño fue sentenciado por asaltar con violencia a una víctima con régimen de protección en El Salvador

República Dominicana destaca la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico