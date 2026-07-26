Celular perdido o robado: qué hacer inmediatamente para proteger tus datos y tu dinero

El hurto de teléfonos es un problema que afecta a usuarios de diferentes edades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El extravío o robo del celular representa mucho más que la simple pérdida de un dispositivo. El acceso no autorizado a un smartphone puede exponer información financiera, personal y profesional en cuestión de minutos.

Este escenario transforma la urgencia de la reacción inicial en un aspecto decisivo para contener daños, tanto en el plano económico como en la esfera de la privacidad, según advirtió el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

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El celular funciona como llave maestra para el correo, la banca en línea y múltiples servicios digitales, así que la exposición de sus datos puede llevar a fraudes, accesos desautorizados y pérdidas difíciles de revertir.

La primera reacción de la persona robada debe ser buscar la manera de localizar el dispositivo y bloquearlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INCIBE remarcó que la mayoría de las personas centra su atención en el equipaje o la documentación antes de un viaje, pero descuida los riesgos asociados con la pérdida del teléfono, donde se concentra buena parte de la vida digital actual.

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Cómo localizar el celular tras la pérdida o el robo

Cuando un teléfono desaparece, la prioridad radica en intentar su localización con las herramientas integradas en Android o iPhone. Según el INCIBE, estas aplicaciones permiten rastrear la última ubicación conocida, hacer sonar el aparato y gestionarlo desde otro dispositivo vinculado a la misma cuenta.

Es clave haber probado estas funciones con anterioridad para evitar incertidumbre en el momento crítico. En Android la herramienta es Localizador de Google y en iPhone se llama Buscar mi iPhone.

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Las funciones de rastreo integradas en Android y iPhone permiten ubicar el teléfono y activar el bloqueo remoto para impedir accesos no autorizados. (Fotocomposición Infobae)

Si el intento de localización no tiene éxito y el dispositivo permanece inaccesible, corresponde activar el modo de pérdida o bloqueo remoto. Esta medida restringe el acceso a la información almacenada, muestra un mensaje personalizado en la pantalla y suspende funciones sensibles, como las tarjetas asociadas a billeteras digitales.

Cuál es el siguiente paso para contener el acceso a cuentas abiertas en el celular

Uno de los riesgos inmediatos reside en las cuentas que permanecen abiertas en el dispositivo. Al bloquear el aparato, se debe acceder desde otro dispositivo a las cuentas críticas y revisar las sesiones activas.

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El INCIBE sugiere cerrar las sesiones de Google, Apple, correos, aplicaciones de mensajería y redes sociales para evitar que extraños aprovechen autenticaciones previas.

Además, la actualización de contraseñas se vuelve fundamental, en especial para el correo principal y la banca online. “Cambiar la clave de acceso puede frustrar intentos de intrusión y proteger información financiera”, advirtió el INCIBE.

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Cambiar todas las contraseñas es clave para restringir el acceso a las cuentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo de movimientos bancarios y notificaciones inusuales debe mantenerse durante los días posteriores al incidente.

En qué momento conviene recurrir al borrado remoto del dispositivo

Si la recuperación del celular es inviable, existe la opción de efectuar un borrado remoto, según los procedimientos de Android o iOS. Esta acción devuelve el teléfono a su configuración de fábrica y elimina fotografías, documentos, aplicaciones, cuentas y mensajes almacenados localmente.

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El INCIBE subrayó que el borrado remoto no siempre es inmediato: la orden se ejecuta cuando el teléfono se conecta nuevamente a Internet.

El borrado remoto representa una medida de último recurso, porque mientras el dispositivo permanece bloqueado puede seguir aportando datos de localización. Una vez ejecutado el borrado, se pierde la capacidad de rastreo.

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Si la información está respaldada en Google Drive se puede recuperar y pasar a otro teléfono. (Foto: Europa Press)

El INCIBE recordó que, si los archivos estaban sincronizados con servicios en la nube como Google Drive, iCloud o OneDrive, estos datos permanecen disponibles en la cuenta y pueden restaurarse en un nuevo dispositivo.

Qué medidas aplicar respecto a la tarjeta SIM y el IMEI del celular robado

Bloquear la tarjeta SIM es esencial para impedir que se utilice el número telefónico para recibir códigos de verificación por SMS. El INCIBE sugiere contactar de inmediato a la operadora para solicitar esta restricción.

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Asimismo, se puede pedir el bloqueo del IMEI, el identificador único del terminal, tanto para denunciar el robo como para solicitar la inhabilitación del dispositivo.

El código IMEI se puede consultar en el propio teléfono y conviene guardarlo en un sitio seguro. Esta información será útil para respaldar la denuncia ante la operadora y ante las autoridades, en caso de requerirse una investigación formal.