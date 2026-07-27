Juegos borrados Microsoft Store: Xbox elimina tres títulos y revoca licencias de descarga

Los afectados son tres títulos desarrollados por un estudio independiente. REUTERS/Kevork Djansezian

En un hecho poco habitual dentro del ecosistema digital de Xbox, tres videojuegos independientes han sido eliminados por completo de la Microsoft Store, perdiendo no solo la posibilidad de ser adquiridos, sino también la de ser descargados por quienes ya los habían comprado.

Esta situación, que afecta a los títulos Creepy Tale, Creepy Tale 2 y Strike Force Kitty, implica la revocación total de las licencias de descarga, una medida excepcional que restringe el acceso incluso a los antiguos propietarios.

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Eliminación total de juegos en Microsoft Store: causas y repercusiones

Cuando un videojuego desaparece de la Microsoft Store, lo más frecuente es que quienes ya lo compraron mantengan el acceso a su descarga desde la biblioteca personal. Sin embargo, en esta ocasión, la retirada ha sido absoluta, impidiendo cualquier tipo de acceso futuro.

Una característica principal de Creepy Tale es su atmósfera de cuento de hadas oscuro, con un estilo visual dibujado a mano que recuerda a las ilustraciones clásicas de terror. (Difusión)

Los afectados son tres títulos desarrollados por un estudio independiente, que comunicó la existencia de un conflicto legal con su anterior editor, No Gravity Games.

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Según el desarrollador, la editora habría incumplido el contrato firmado y habría dejado de abonar los royalties correspondientes durante años. Esta situación derivó en la eliminación total de Creepy Tale, Creepy Tale 2 y Strike Force Kitty de la tienda digital de Xbox, impidiendo su adquisición y también su descarga para quienes ya poseían una licencia.

Cabe señalar que la medida, descrita como un eliminado total, es extremadamente poco frecuente y solo se aplica en circunstancias muy específicas.

La eliminación de un juego digital de este modo afecta directamente a los consumidores, quienes pierden el acceso a un producto por el que ya pagaron. En la mayoría de los casos, un retiro de la tienda implica únicamente que el título ya no puede ser comprado por nuevos usuarios, pero permanece disponible en la biblioteca de quienes lo adquirieron antes de su retirada.

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En un hecho poco habitual dentro del ecosistema digital de Xbox, tres videojuegos independientes han sido eliminados por completo de la Microsoft Store. REUTERS/Lucy Nicholson

Este caso, sin embargo, se desmarca de esa práctica y establece un precedente inusual en la gestión de licencias digitales en Xbox.

La retirada de estos tres juegos no se limita al entorno de Xbox. Creepy Tale, Creepy Tale 2 y Strike Force Kitty también han dejado de estar disponibles en la Nintendo eShop, y se prevé que en los próximos días sean eliminados de la PlayStation Store.

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El proceso de eliminación en múltiples plataformas refuerza la gravedad del conflicto entre el estudio desarrollador y la editora No Gravity Games, ya que la disputa legal tiene repercusiones directas en la presencia de los títulos en las principales tiendas digitales de la industria.

Una característica principal de Strike Force Kitty es el uso de cientos de disfraces que otorgan superpoderes y habilidades especiales a los cuatro gatitos del escuadrón para rescatar a la princesa. (Difusión)

Conflicto legal como origen de la retirada digital

El desencadenante de esta eliminación masiva es una disputa contractual. El estudio desarrollador acusa a No Gravity Games de no cumplir con los pagos de royalties durante un periodo prolongado.

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Las consecuencias de este desacuerdo no solo afectan la relación entre ambas partes, sino que repercuten de forma directa en los derechos de los consumidores, quienes ven desaparecer los juegos de sus bibliotecas sin previo aviso y sin una solución inmediata a la vista.

La resolución del conflicto no parece inminente. El estudio ha reconocido públicamente que el proceso para restablecer los juegos en las tiendas digitales es lento y complejo. A pesar de ello, mantiene la esperanza de poder relanzar los títulos en el futuro, posiblemente con el apoyo de un nuevo editor. Hasta que eso ocurra, la desaparición de Creepy Tale, Creepy Tale 2 y Strike Force Kitty se sitúa como uno de los casos más inusuales de retirada de contenido digital en Xbox y otras plataformas.

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Xbox es una marca de videojuegos creada por Microsoft que abarca consolas, juegos y servicios en línea. XBOX

Actualmente, no existe una fecha estimada para el regreso de estos juegos a las tiendas digitales. El desarrollador ha manifestado su intención de resolver el conflicto y restaurar el acceso en el futuro, pero reconoce las dificultades legales y comerciales que implica el proceso.

Mientras tanto, los usuarios que adquirieron estos títulos permanecen sin acceso a los mismos, evidenciando las limitaciones de la propiedad digital frente a los conflictos entre desarrolladores y editores.

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