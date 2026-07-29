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La reflexión de Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez: “Dejemos de romantizar a un padre por cumplir”

La mujer del defensor de la selección argentina reaccionó a la catarata de comentarios que generó un video del futbolista con su hija Aurora

Tras el Mundial 2026, el delantero volvió a Entre Ríos junto a Muri López Benítez, su pareja (Video: Instagram)

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Lisandro Martínez volvió a Gualeguay con la camiseta guardada y el alma en casa. Días después de disputar el Mundial 2026, el defensor del Manchester United regresó a la ciudad entrerriana donde creció, acompañado por su pareja, Muri López Benítez, y por Aurora. Durante su estadía, Muri compartió un video de Martínez barriendo con su hija desató una ola de elogios en redes.

En el corto se puede ver al futbolista y su hija Aurora, de un año, barriendo juntos con una escoba y una palita en un momento de intimidad doméstica que alguien decidió compartir y que las redes tomaron con entusiasmo inmediato.

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Los comentarios no tardaron en llegar. “Licha papá siempre será el mejor Licha”, escribió un usuario. Otros sumaron: “Con este video subió la tasa de natalidad”, “Qué lindo un padre siendo padre” y “Licha sos perfecto”. La imagen del futbolista en modo papá generó el tipo de reacción que pocas publicaciones logran en tan poco tiempo.

Ante la ola de comentarios López Benítez compartió una historia de Instagram, compartió una conversación privada entre amigos en la que uno de ellos ponía en contexto el video viral con una frase que resumía lo que muchas madres piensan pero pocos dicen en voz alta: “Todos en las redes ‘Ay, Licha, Licha con la nena y la escoba’, la pobre madre vomitada 15 horas sin pegar un ojo”.

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Captura de pantalla de una conversación de WhatsApp con mensajes de texto en español sobre la paternidad y las responsabilidades parentales
La reflexión de Muri luego de los comentarios acerca de Lisandro como padre

Fue ese intercambio el que la llevó a escribir su reflexión. “Aprovecho esta conversación entre amigos para decir algo que siempre he pensado: dejemos de romantizar a un padre por el simple hecho de cumplir con su rol y hacer lo que le corresponde”, escribió.

El mensaje no fue un cuestionamiento a su pareja sino todo lo contrario. La influencer fue clara al separar ambas cosas: reconoció el compromiso de su pareja con la crianza, pero explicó por qué ese compromiso no debería sorprender a nadie. “Licha es un padrazo porque se preparó para esto, porque lo deseaba, porque entendió la responsabilidad que implica ser papá y porque asumió el papel que le toca desempeñar”, escribió, trazando una distinción entre ser un buen padre y ser un padre extraordinario por el solo hecho de estar presente.

Desde ahí, su reflexión apuntó a algo más amplio. “Mejor normalicemos que estar presente, cuidar, criar, involucrarse y responsabilizarse también es parte de ser padre. No son ‘méritos extra’, son responsabilidades que vienen con traer —de manera planeada o no— una vida a este mundo”, sostuvo.

Un hombre, una mujer y un bebé posan abrazados al aire libre, con árboles, césped, un camino de tierra y un banco de madera de fondo
Lisandro Martínez y Muri López Benítez posan con su hija en un espacio verde en Gualeguay, Argentina.

El cierre del mensaje mantuvo el mismo tono: sin agresividad, pero sin concesiones. “Claro que se valora y se reconoce, pero no debería parecernos extraordinario que un papá ejerza su paternidad”, concluyó la mujer, con un corazón al final de la frase.

Esta reflexión llegó luego del fin de semana que pasaron en la ciudad entrerriana y las fotos que compartieron mostraron pasto, luz de tarde y la pequeña Aurora como protagonista indiscutida.

Las imágenes no tuvieron poses de alfombra roja. Madre e hija en el parque, un abrazo a ras del suelo, una mano infantil sosteniendo una flor de cartucho blanca recién levantada del jardín. La foto familiar con los tres juntos en un sendero de piedras blancas, rodeados de árboles añosos, cerró el álbum al aire libre.

Adentro, una chimenea de ladrillos rojos con el fuego encendido y una taza de café negro marcaron el tono del invierno entrerriano. Afuera, una medialuna dorada sostenida en alto y una milanesa a la napolitana con puré completaron el menú de un fin de semana que, para dos argentinos que viven en Europa, tuvo el sabor preciso de volver a casa.

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