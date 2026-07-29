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Lionel Messi volvió a entrenarse en Inter Miami a 10 días de la final del Mundial entre Argentina y España: el detalle en su foto

El capitán de la Albiceleste se reincorporó a las prácticas luego de una breve licencia tras el Mundial

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Lionel Messi se reincorporó este miércoles a los entrenamientos del Inter Miami en Estados Unidos tras el Mundial disputado con la selección argentina y quedó a disposición del equipo para los próximos partidos. Un detalle en su foto de bienvenida, publicada en las redes oficiales de la entidad norteamericana, no pasó desapercibido: se trata del termo dorado que el propio capitán argentino les regaló a sus compañeros de Selección durante la Copa del Mundo junto a un set matero.

La MLS informó que Messi y Rodrigo De Paul quedaron exentos del All Star que se llevará a cabo hoy en Charlotte (a partir de las 21 de Argentina) por haber disputado el torneo de selecciones “hasta sus últimas instancias”, y por esa razón no recibirán sanciones. Fue hace 10 días que se dio el cruce entre la Albiceleste y España en Nueva Jersey, con triunfo 1-0 para el elenco europeo. Desde su llegada a la liga norteamericana, en 2023, Messi no participó del partido de las estrellas: el primer año no cumplía el tiempo de permanencia para ser convocado, en 2024 tuvo una lesión de tobillo y el año pasado alegó desgaste físico, aunque terminó sancionado por no presentarse.

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El club de Florida mostró la llegada del capitán argentino con una publicación en la que aparece relajado, con mate y termo en sus manos. Messi volvió a la disciplina del equipo luego de unos días en Rosario con su familia, donde visitó a su padre, Jorge Messi, y fue a ver a Leones, el club que preside su hermano Matías Messi y milita en la cuarta división del fútbol argentino.

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Todavía no está confirmada la fecha de su regreso a las canchas, aunque se estima que podría ser el próximo miércoles 5 de agosto frente a San Luis, en el debut del Inter Miami en la Leagues Cup. Antes, el equipo jugará este sábado contra Columbus Crew por la MLS en condición de local, y el capitán podría presenciar el encuentro desde uno de los palcos del Nu Stadium junto a su familia.

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