Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Emotivo video de MrBeast con LeBron James y ‘La Roca’ que generó millones de vistas en YouTube

El video reúne viajes familiares, invitaciones a estrenos y actuaciones especiales, además de actividades con creadores e influencers

Mr Beast, LeBron James y Dwayen Johnson 'La Roca', se unieron junto a otros famosos, para cumplir los sueños de niños que luchan contra el cáncer - crédito Reuters
Mr Beast, LeBron James y Dwayen Johnson 'La Roca', se unieron junto a otros famosos, para cumplir los sueños de niños que luchan contra el cáncer - crédito Reuters
Guardar

La comunidad digital fue testigo de una de las iniciativas más conmovedoras de los últimos tiempos. El youtuber MrBeast, junto a figuras como LeBron James y Dwayne ‘La Roca’ Johnson, protagonizó un video en el que ayudaron a cumplir los sueños de 100 niños que luchan o han luchado contra el cáncer.

La propuesta, difundida el 25 de julio bajo el título “We Helped 100 Kids Fight Cancer”, da visibilidad a las historias de pequeños protagonistas y muestra el impacto positivo que pueden generar las plataformas digitales y el compromiso de celebridades internacionales.

PUBLICIDAD

Además de las experiencias personalizadas para cada niño, la campaña servirá para financiar nuevas investigaciones en cáncer pediátrico, gracias a una donación conjunta de millones de dólares impulsada por Beast Philanthropy, la organización benéfica de MrBeast, y varias entidades centradas en la lucha contra la enfermedad.

Cómo fue el video de MrBeast, James y ‘La Roca’

Cada niño recibió una experiencia diseñada a medida. Algunos pudieron conocer a sus deportistas favoritos, mientras que otros viajaron con sus familias o compartieron momentos con artistas y creadores de contenido que admiraban desde las redes.

PUBLICIDAD

Un instante emocionante se vivió en la I PROMISE School de Akron (Ohio), donde LeBron James sorprendió a varios supervivientes de cáncer infantil con un encuentro en la cancha de baloncesto y una visita a House Three Thirty, un espacio comunitario de su fundación.

Durante la jornada, el jugador enfatizó la admiración hacia los niños y sus familias, resaltando que, para él y su equipo, ellos representaban auténticos superhéroes de la vida real. La experiencia estuvo marcada por la emoción y el entusiasmo de los participantes, quienes manifestaron su asombro y alegría al compartir el espacio con una de las figuras más reconocidas del deporte.

LeBron James sorprendió a supervivientes en Ohio y sumó a su fundación a la campaña - crédito Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images
LeBron James sorprendió a supervivientes en Ohio y sumó a su fundación a la campaña - crédito Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

El video registró otros momentos especiales, como el viaje de tres niños al complejo Disney Aulani en Hawái y la invitación al estreno de la versión de acción real de Moana, donde conocieron personalmente a Dwayne “The Rock” Johnson. El grupo surcoreano Stray Kids también participó con una actuación exclusiva, mientras que creadores como IShowSpeed, KSI, LaurenZSide, Sam and Colby y el doctor Mike organizaron actividades especiales para los menores.

Algunos participantes vivieron experiencias temáticas: un aficionado a la Fórmula 1 disfrutó de una jornada en ese universo, y otro niño, apasionado por el fútbol americano, pudo regresar al campo junto a los Pittsburgh Steelers tras haber abandonado el deporte durante su tratamiento.

Quién es MrBeast y por qué tiene tanto dinero haciendo videos en YouTube

MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es uno de los creadores de contenido más influyentes y exitosos del mundo digital. Su fortuna se estima en 500 millones de dólares, según GQ, una cifra que refleja el alcance de su modelo de negocio basado en la viralidad, la producción a gran escala y la filantropía.

(Instagram: mrbeast)
MrBeast convierte su modelo viral en filantropía a gran escala con millones en donaciones - (Instagram: mrbeast)

Donaldson inició su trayectoria en YouTube a los 13 años y, décadas después, su canal supera los 500 millones de seguidores. Según CNBC Make It, genera aproximadamente 700 millones de dólares anuales gracias a la combinación de ingresos publicitarios, patrocinios, una marca propia de snacks y la expansión hacia la televisión y otros proyectos.

Esta estrategia de reinvertir en producciones cada vez más ambiciosas ha marcado tendencia en la industria, permitiéndole colaborar con figuras de primer nivel y organizar actos de generosidad que trascienden la pantalla.

Su contenido se caracteriza por desafíos de alto presupuesto, donaciones millonarias y campañas filantrópicas que no solo potencian la viralidad, también contribuyen a causas sociales relevantes.

El video de MrBeast pone en relieve el papel de las redes sociales y las figuras públicas en la visibilización de causas sociales y la recaudación de fondos para investigación. El alcance de la campaña demuestra cómo la colaboración entre creadores, deportistas y organizaciones puede generar cambios reales y apoyar a quienes más lo necesitan.

Temas Relacionados

MrBeastLeBron JamesLa RocaDwayne JohnsonInfluencerYouTubeTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Convierte tu viejo televisor en un Smart TV en minutos a través del puerto HDMI

Si el artefacto tiene un puerto HDMI en funcionamiento, basta con conectar un pequeño dispositivo compatible con Android para acceder a contenidos como Netflix

Convierte tu viejo televisor en un Smart TV en minutos a través del puerto HDMI

Fin de bromas a desconocidos: Instagram contra las grabaciones ocultas con Ray-Ban Meta

Meta actualiza sus políticas para frenar videos virales captados con gafas inteligentes en calles y gimnasios, y apunta a clips donde se expone a terceros sin autorización

Fin de bromas a desconocidos: Instagram contra las grabaciones ocultas con Ray-Ban Meta

Así es la nueva Serie Reno16 de OPPO: innovación en cada captura y diseño inspirado en el universo

Cada dispositivo integra un sistema de cámaras con sensores de 50 megapíxeles, entre los que destaca una cámara selfie ultra gran angular con campo de visión de 100 grados

Así es la nueva Serie Reno16 de OPPO: innovación en cada captura y diseño inspirado en el universo

Comprar GTA 6 tendría bloqueo en Latinoamérica: añaden códigos de descarga

El videojuego de Rockstar no vendrá con un CD en la caja, pero sí con un código que contará con restricciones al canjear

Comprar GTA 6 tendría bloqueo en Latinoamérica: añaden códigos de descarga

Desarrollan un sistema con IA que enseña braille con dos dispositivos y una guía de audio

Denominado LUCID, el proyecto de la Universidad de Houston acompaña al usuario desde el reconocimiento de las primeras letras hasta la lectura fluida, con menor dependencia de un instructor a lo largo del proceso

Desarrollan un sistema con IA que enseña braille con dos dispositivos y una guía de audio

DEPORTES

River Plate busca su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata

River Plate busca su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata

La postura de la selección de Estados Unidos con Mauricio Pochettino tras el Mundial 2026

La desgarradora carta con la que Lucas Trejo recordó a su familia a un mes del terremoto de Venezuela: el importante anuncio

El destino que Tom Brady eligió para disfrutar con sus hijos lejos del deporte: “El viaje de toda una vida”

Lionel Messi volvió a entrenarse en Inter Miami a 10 días de la final del Mundial entre Argentina y España: el detalle en su foto

TELESHOW

Cande Ruggeri mostró fotos de su infancia y sorprendió al mostrar su parecido con su hija Vita

Cande Ruggeri mostró fotos de su infancia y sorprendió al mostrar su parecido con su hija Vita

Lucía y Joaquín Galán celebraron los 30 años del Hogar Pimpinela: “El verdadero festejo será cuando no sea necesario”

Con suspenso y un guiño de Darío Barassi, una participante se llevó el premio mayor de “Ahora Caigo”

La reflexión de Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez: “Dejemos de romantizar a un padre por cumplir”

El primer día de esquí de Sarah Burlando: la emoción de Barby Franco por la hazaña en la nieve

INFOBAE AMÉRICA

Salvadoreño fue capturado por grabarse imitando señas pandilleriles

Salvadoreño fue capturado por grabarse imitando señas pandilleriles

Costa Rica expresa solidaridad con Japón tras el devastador terremoto en Kumamoto que deja decenas de víctimas

Veinte empresas participarán en el Festival del Empleo de AmCham con vacantes para distintos perfiles en Guatemala

“Ellos están bien”: la reacción de una madre tras la muerte de sus cinco hijos y una nieta en un incendio en Honduras

Expertos cuestionan que Cobre Panamá obtuviera 87.7% pese a deficiencias ambientales y documentales