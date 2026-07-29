Así es la nueva Serie Reno16 de OPPO: innovación en cada captura y diseño inspirado en el universo

Esta nueva familia de dispositivos móviles se distingue por integrar avances tecnológicos en fotografía, diseño y funcionalidad. (OPPO)

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La llegada de la Serie Reno16 marca un nuevo capítulo en la estrategia de OPPO para el mercado colombiano, apostando por la creatividad visual y la conexión con las nuevas generaciones. Lanzada durante el Reno Universe Festival en Maloka City Hall, esta nueva familia de dispositivos móviles se distingue por integrar avances tecnológicos en fotografía, diseño y funcionalidad, orientados a potenciar la expresión de los usuarios y facilitar la captura de historias visuales con herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

El OPPO Bubble posibilita previsualizar las tomas cuando se utiliza la cámara trasera. (OPPO)

Funciones avanzadas de fotografía con IA en la Serie Reno16

La Serie Reno16 incorpora un conjunto de innovaciones en fotografía que la posicionan como referente en el segmento de gama media. Cada dispositivo integra un sistema de cámaras con sensores de 50 megapíxeles, entre los que destaca una cámara selfie ultra gran angular con campo de visión de 100 grados, ideal para selfies grupales y perspectivas amplias.

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En la parte trasera, los modelos OPPO Reno16 5G y OPPO Reno16 F 5G cuentan con tres cámaras: una principal de alta resolución con estabilización óptica de imagen, una cámara de retrato con teleobjetivo y zoom óptico de 3.5x, y una cámara ultra gran angular para tomas panorámicas. Este sistema permite capturar imágenes nítidas y adaptarse a diferentes escenarios, desde retratos hasta paisajes y objetos lejanos, gracias al zoom digital que alcanza hasta 120x.

Una de las novedades destacadas es la función Pop Camera, que permite aplicar, con un solo toque, estilos inspirados en cámaras vintage como Película Instantánea o efectos de fuga de luz, directamente desde la app de la cámara. Estas herramientas, junto con el AI Remix Collage, abren nuevas posibilidades en la edición y composición de imágenes, facilitando la creación de collages y stickers animados a partir de fotos o videos cortos.

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La Serie Reno16 incorpora un conjunto de innovaciones en fotografía que la posicionan como referente en el segmento de gama media. (OPPO)

La opción Pop Out 2.0 amplía la flexibilidad creativa al permitir que los sujetos parecen salir del marco, logrando efectos visuales dinámicos y personalizados. Todo esto se integra en un flujo de trabajo intuitivo que responde a la demanda de los usuarios jóvenes de contar con posibilidades creativas sin complicaciones técnicas.

Diseño de planetas 3D Pop: identidad visual y ergonomía en los OPPO Reno16

La identidad de la Serie Reno16 se refuerza con el diseño Planetas 3D Pop, una propuesta visual que utiliza la tecnología HoloVerse 3D para generar efectos flotantes en la tapa trasera de los dispositivos. El color Blanco Cósmico, junto con el acabado que cambia según la luz y el movimiento, aporta una sensación de profundidad y modernidad. Millones de microlentes reconstruyen la luz, creando imágenes que parecen flotar sobre la superficie del teléfono.

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La identidad de la Serie Reno16 se refuerza con el diseño Planetas 3D Pop. (OPPO)

La integración de la tapa trasera de una sola pieza con el módulo de cámaras ofrece una apariencia continua y sin cortes, resultado de un proceso de moldeado en frío. Este enfoque minimalista y sofisticado combina atractivo estético y practicidad, lo que se traduce en un teléfono cómodo de usar y visualmente llamativo.

El modelo OPPO Reno16 tiene una pantalla compacta de 6,32 pulgadas, diseñada para facilitar el uso con una sola mano, mientras que el OPPO Reno16 F opta por una pantalla más amplia de 6,57 pulgadas, brindando una experiencia visual más envolvente. Ambos dispositivos cuentan con marcos de aluminio de grado aeroespacial, que mejoran el agarre y la sensación premium.

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OPPO Bubble: accesorio para potenciar la creatividad móvil

Durante el Reno Universe Festival también se presentó el OPPO Bubble, un accesorio magnético de solo 35 gramos que añade nuevas funciones a los dispositivos. Este complemento se adhiere a fundas compatibles o anillos magnéticos y dispone de una pantalla AMOLED vibrante que actúa como monitor auxiliar para la cámara trasera.

OPPO Bubble es un accesorio magnético de solo 35 gramos que añade nuevas funciones a los dispositivos. (OPPO)

El OPPO Bubble posibilita previsualizar las tomas cuando se utiliza la cámara trasera, facilitando la captura de selfies y fotos grupales sin depender de la pantalla principal del teléfono. Además, puede utilizarse como visor remoto y control de obturador, operativo hasta una distancia de 10 metros, lo que habilita la exploración de composiciones fotográficas más creativas y espontáneas.

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Rendimiento, batería y conectividad: características técnicas de la Serie Reno16

La Serie Reno16 está equipada con baterías de hasta 7.000 mAh, combinando autonomía y tecnología de carga rápida SUPERVOOC de 80W, lo que reduce significativamente los tiempos de espera para recargar el dispositivo. A esto se suma la conectividad AI LinkBoost 4.0, que garantiza estabilidad en la señal y una mejor experiencia de uso en entornos urbanos o con mucha demanda de red.

Ambos modelos cuentan con certificación de resistencia IP69K, lo que ofrece protección frente a polvo y agua. El sistema operativo ColorOS 16 incorpora nuevas experiencias impulsadas por inteligencia artificial, como la traducción en tiempo real de menús, la gestión inteligente de facturas mediante un botón específico de IA y la conectividad cruzada para compartir archivos y contenido multimedia con dispositivos iPhone de forma rápida.

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Disponibilidad y opciones de compra de la Serie Reno16 en Colombia

Los modelos OPPO Reno16 5G y OPPO Reno16 F 5G ya están disponibles en el mercado colombiano, en colores Blanco Cósmico y Violeta Crepúsculo. Pueden adquirirse en las principales cadenas de almacenes, operadores de telefonía móvil y tiendas en línea, ofreciendo a los usuarios diferentes opciones para acceder a las novedades tecnológicas de la marca.