Trump calificó de “buena” su reunión con Zelensky y afirmó: “Quiero que la guerra termine”

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se dan la mano durante una conferencia de prensa después de su almuerzo en el club Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 28 de diciembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

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Donald Trump calificó este miércoles de “buena” la reunión que mantuvo un día antes con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y afirmó que su objetivo sigue siendo poner fin a la guerra que Rusia mantiene contra el país vecino desde febrero de 2022. El encuentro, celebrado a puerta cerrada en el Despacho Oval, fue el segundo entre ambos mandatarios en menos de un mes y se produjo horas antes de que Zelensky asistiera en Washington al funeral del senador republicano Lindsey Graham.

Preguntado por periodistas sobre el contenido de la reunión, Trump evitó pronunciarse sobre un eventual plazo para que Kiev y Moscú alcancen un acuerdo de paz. “Yo me llevo bien con el presidente Putin. Me llevo bien con el presidente Zelensky. Como le dije a Zelensky, quiero terminar la guerra, lograr que la guerra termine. 25.000 personas murieron el mes pasado. Eso es algo habitual, y no es aceptable. Así que le dije: simplemente pon fin a la guerra”, declaró el republicano en el Despacho Oval. La cifra de víctimas mencionada por Trump no ha sido confirmada por fuentes independientes ni por Naciones Unidas.

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La promesa de acabar con el conflicto figuró entre los principales compromisos de campaña de Trump, quien aseguró en repetidas ocasiones que resolvería la guerra en su primer día de mandato. Más de año y medio después de su regreso a la Casa Blanca, esa meta continúa sin materializarse, mientras los combates entre las fuerzas rusas y ucranianas se extienden ya hacia su quinto año.

El encuentro de este martes se enmarcó en un giro notable en la relación bilateral. En febrero de 2025, una visita de Zelensky a la Casa Blanca terminó en un tenso cruce verbal en presencia de las cámaras, cuando Trump acusó al mandatario ucraniano de “jugar con la Tercera Guerra Mundial” y cuestionó su atuendo durante la visita oficial. Desde entonces, y particularmente tras la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara el 8 de julio pasado, el vínculo entre ambos líderes se ha recompuesto de forma sustancial.

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Una residente reacciona mientras espera a los rescatistas que buscan a su familiar dentro de un edificio de apartamentos, que fue alcanzado durante los ataques con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 6 de julio de 2026 REUTERS/Valentyn Ogirenko

Fue precisamente en esa cumbre donde Trump anunció que autorizaría a Ucrania a fabricar bajo licencia estadounidense sus propios interceptores del sistema de defensa antiaérea Patriot, la única arma en el arsenal ucraniano capaz de derribar misiles balísticos rusos. En un mensaje publicado en la red social X tras la reunión de esta semana, Zelensky confirmó que ambos líderes retomaron ese punto. “También conversamos sobre diplomacia. Es importante revitalizar el proceso diplomático. Nuestros equipos coordinarán los detalles de futuras comunicaciones”, escribió el presidente ucraniano, quien calificó el encuentro de “bueno” y agradeció a Trump la cooperación para “proteger las vidas de los ucranianos y promover la paz”.

Ucrania enfrenta una escasez crónica de interceptores Patriot en momentos en que Rusia ha intensificado sus bombardeos con misiles balísticos y enjambres de drones contra objetivos civiles y militares, la única defensa eficaz frente a ese tipo de ataques.

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La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió por separado la reunión entre Trump y Zelensky como “positiva y productiva”. Trump mantuvo ese mismo día un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien había viajado igualmente a Washington para asistir a las honras fúnebres de Graham, uno de los legisladores republicanos más comprometidos con el apoyo militar a Kiev a lo largo de la guerra y que había visitado Ucrania en diez oportunidades desde 2022, la última apenas un día antes de morir.

Pese al tono conciliador expresado por ambos mandatarios, ningún funcionario de la Casa Blanca ni de la presidencia ucraniana ha ofrecido detalles concretos sobre un cronograma de negociaciones con Moscú. La ausencia de una hoja de ruta explícita sugiere que, más allá de la mejora evidente en el vínculo personal entre Trump y Zelensky, el desenlace del conflicto sigue dependiendo de una variable que ninguno de los dos controla por completo: la disposición del Kremlin a sentarse a negociar.

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