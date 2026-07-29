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Cómo enviar Mensajes Directos en Instagram usando la hora local de clientes o amigos en otro país

Esta función, que aún no está presente en WhatsApp, puede ser aprovechada para gestionar comunicaciones internacionales

El proceso empieza accediendo a la sección de mensajes privados de la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic
El proceso empieza accediendo a la sección de mensajes privados de la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic
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¿Tienes clientes o amigos que viven en otros países y necesitas que tus mensajes privados de Instagram lleguen en el momento exacto para ellos? De un tiempo a esta parte es posible programar el envío de DMs en la red social, seleccionando la fecha y la hora en que quieres que el mensaje llegue a la otra persona.

Esta función, que aún no está presente en WhatsApp, puede ser aprovechada para gestionar comunicaciones internacionales, recordatorios o mensajes importantes que requieran precisión horaria.

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Cómo programar mensajes privados en Instagram paso a paso

Para quienes necesitan ajustar sus mensajes a diferentes husos horarios, Instagram ha añadido una opción que permite definir el momento exacto en que un mensaje será enviado. El proceso empieza accediendo a la sección de mensajes privados de la aplicación.

De un tiempo a esta parte es posible programar el envío de DMs en Instagram. REUTERS/Dado Ruvic
De un tiempo a esta parte es posible programar el envío de DMs en Instagram. REUTERS/Dado Ruvic

Puedes hacerlo tocando el icono con forma de avión de papel, ubicado en la esquina superior derecha, o directamente desde el perfil de la persona a la que quieres escribir, utilizando la opción “Mensaje”.

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Una vez dentro del chat correspondiente, redacta el mensaje que deseas que sea enviado en otro momento. En lugar de pulsar rápidamente el botón de enviar, manténlo presionado durante unos segundos. De este modo, aparecerá un menú especial que permite definir tanto la fecha como la hora de envío.

Aquí puedes seleccionar el día, la hora y los minutos exactos en que el mensaje será entregado, adaptándote al horario del destinatario.

En lugar de pulsar rápidamente el botón de enviar, manténlo presionado durante unos segundos. (AP foto/Michael Dwyer)
En lugar de pulsar rápidamente el botón de enviar, manténlo presionado durante unos segundos. (AP foto/Michael Dwyer)

Cuando ya hayas elegido el momento adecuado, el botón de enviar se mostrará resaltado en azul con la información de programación visible. Solo tienes que pulsarlo para confirmar y dejar el mensaje programado. Así, tu comunicación llegará justo cuando la otra persona estará disponible, sin importar la diferencia horaria.

Cuáles son las ventajas de programar mensajes en Instagram para diferentes zonas horarias

La posibilidad de programar mensajes directos en Instagram abre nuevas opciones para quienes manejan relaciones personales o profesionales a nivel internacional.

Por ejemplo, puedes dejar preparado un mensaje para que llegue a las ocho de la mañana en el país de destino, aunque en tu ubicación sea de noche o madrugada. Esto evita interrupciones fuera de horario y permite mantener la cortesía y la eficacia en la comunicación.

Para un emprendedor, programar mensajes en Instagram supone una ventaja competitiva clave que va mucho más allá del simple ahorro de tiempo. REUTERS/Francis Mascarenhas
Para un emprendedor, programar mensajes en Instagram supone una ventaja competitiva clave que va mucho más allá del simple ahorro de tiempo. REUTERS/Francis Mascarenhas

Además, esta función resulta útil para quienes suelen recordar ideas o tareas en momentos poco apropiados, ya que permite dejar todo listo y olvidarse del asunto hasta que el mensaje se envíe automáticamente. También facilita la organización de recordatorios, felicitaciones o avisos importantes que necesitan ser recibidos en un momento concreto.

Gestión y modificación de mensajes programados en Instagram

Después de programar un mensaje, Instagram muestra una indicación visual en la parte inferior izquierda de la conversación, donde se agrupan todos los mensajes pendientes de envío. Si decides cambiar el contenido o necesitas cancelar el mensaje antes de que sea enviado, solo tienes que pulsar sobre este indicador.

Desde ahí podrás eliminar el mensaje programado o, si prefieres, enviarlo de inmediato sin esperar a la fecha y hora inicialmente seleccionadas.

Se necesita un mínimo de 1.000 seguidores y una cuenta pública para transmitir en vivo en Instagram. REUTERS/Francis Mascarenhas/
Se necesita un mínimo de 1.000 seguidores y una cuenta pública para transmitir en vivo en Instagram. REUTERS/Francis Mascarenhas/

Esta característica proporciona flexibilidad y control total sobre los mensajes que se han dejado pendientes, permitiendo ajustar la comunicación a medida que cambian las circunstancias o las necesidades del usuario.

Es menester señalar que la programación de mensajes privados en Instagram está disponible en celulares Android y iOS.

Finalmente, para un emprendedor, programar mensajes en Instagram supone una ventaja competitiva clave que va mucho más allá del simple ahorro de tiempo. Al planificar tus comunicaciones, garantizas una atención al cliente constante y profesional sin tener que estar pegado a la pantalla las 24 horas del día.

Esto te permite respetar las diferentes zonas horarias de tus clientes internacionales, asegurando que tus propuestas o respuestas lleguen en el momento exacto en que están activos y más receptivos.

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