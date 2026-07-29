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Comprar GTA 6 tendría bloqueo en Latinoamérica: añaden códigos de descarga

El videojuego de Rockstar no vendrá con un CD en la caja, pero sí con un código que contará con restricciones al canjear

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La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
Rockstar Games aplicará un bloqueo regional en Grand Theft Auto 6 para la versión física en PlayStation 5 en la mayoría de países de Latinoamérica.

Grand Theft Auto 6 está cerca de su lanzamiento y para quienes quieren la versión física del juego hay algo clave que deben tener en cuenta: habrá un bloqueo regional para la mayoría de países de Latinoamérica.

La decisión de Rockstar Games implica que aquellos que compren el juego en una región diferente en el que tienen inscrita la cuenta no podrán canjear el código que viene en la caja, aunque esto solo afectará a los usuarios de PlayStation 5, porque en Xbox Seris X|S no habrá ningún bloqueo.

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Cómo funcionará el bloqueo regional en GTA 6 para Latinoamérica

El nuevo sistema impuesto por Rockstar Games para GTA VI implica que las llamadas “copias físicas” del videojuego, en realidad, no contendrán un disco, sino un código de descarga.

Este código solo podrá ser canjeado en la tienda digital correspondiente si la cuenta del usuario pertenece al mismo país donde se adquirió la copia. De este modo, los jugadores estarán forzados a comprar el juego en el país que coincide con la región de su cuenta de PlayStation Network (PSN).

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Grand Theft Auto 6, de Rockstar
El código de Grand Theft Auto 6 solo podrá activarse si la cuenta de PlayStation Network coincide con el país donde se compró la copia.

La medida representa una barrera significativa para los usuarios de México, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Latinoamérica, especialmente para quienes suelen importar juegos o buscar mejores precios fuera de su país.

En la práctica, cualquier intento de adquirir el código en el extranjero podría derivar en problemas para activarlo, ya que la tienda digital de PlayStation verificará automáticamente la coincidencia entre la región de la cuenta y el origen del código.

La decisión de implementar el bloqueo regional responde a una estrategia que busca evitar la compra de juegos en mercados más económicos, así como prevenir filtraciones prematuras del título.

No obstante, también deja a los jugadores latinoamericanos en una situación de mayor vulnerabilidad ante fallos de activación y pérdida de acceso. Por lo que los usuarios deberán estar atentos a qué versión del juego compran.

El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.
Rockstar Games explicó que el bloqueo regional de GTA 6 busca frenar compras en mercados más económicos y prevenir filtraciones prematuras.

Cuáles son todos los países afectados y las regiones habilitadas

La lista de países y regiones donde se podrán canjear los códigos de la edición física de GTA VI fue actualizada por Rockstar Games en su página de soporte. Para Latinoamérica, la restricción opera como un bloque continental, los códigos adquiridos en la región solo funcionarán en las siguientes naciones:

  • Argentina
  • Bolivia
  • Chile
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Honduras
  • México
  • Nicaragua
  • Panamá
  • Paraguay
  • Perú
  • Uruguay

Esto implica que, por ejemplo, un código comprado en México podrá ser canjeado por cualquier usuario cuya cuenta esté registrada en uno de estos países latinoamericanos, pero no servirá para cuentas de países fuera de esta lista.

En cambio, si se adquiere una copia en Brasil, solo podrá ser utilizada por cuentas de ese país, ya que Brasil tiene un bloque propio e independiente. Para Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), el código se restringe a esas dos naciones.

GTA 6 ya se puede reservar en la tienda virtual de PlayStation.
Xbox Series X|S no tendrá bloqueo regional en GTA 6 y permitirá canjear el código de descarga sin importar el país de compra o la región de la cuenta. (Rockstar)

Otros mercados tienen disposiciones similares: Japón cuenta con su propio tipo de bloqueo, además de una particularidad adicional, ya que los códigos de descarga de GTA VI en aquel país tendrán una fecha de caducidad. Los jugadores japoneses solo dispondrán de 170 días desde el lanzamiento del juego para canjear el código; pasado ese plazo, el acceso quedará bloqueado.

La restricción regional para GTA VI es exclusiva de PlayStation 5. En el caso de Xbox Series X|S, Rockstar Games confirmó que los códigos de descarga no estarán sujetos a ningún tipo de bloqueo por región. Así, cualquier jugador que adquiera la versión física en una tienda de cualquier país podrá canjear el código en su cuenta de Xbox, sin importar la región de origen ni la del usuario.

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