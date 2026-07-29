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Tragedia en Cataratas del Iguazú: un video captó a uno de los turistas que cayó del barco que se dio vuelta en el río

Una mujer compartió en sus redes sociales las imágenes de su paseo y se logra ver a uno de los turistas que estuvo involucrado en el accidente sobre unas piedras. El incidente dejó como saldo un joven neerlandés muerto

Un video registró cómo otros turistas advirtieron el accidente en el Safari do Macuco mientras realizaban un paseo en familia

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El último martes ocurrió un trágico accidente en las Cataratas del Iguazú. A pesar de ser uno de los destinos turísticos más recurridos de la Argentina, el episodio ocurrió en el lado brasileño. Un barco con ocho personas volcó y resultó con la muerte de Mark Lensink, un joven neerlandés que se encontraba de viaje junto a su novia y la familia de ella.

La embarcación de Macuco Safari volcó en el río Iguazú durante el mediodía de este miércoles, según informó la cadena RCP, parte de O Globo TV. El siniestro ocurrió en una de las rutas habituales que la empresa opera para acercar a los turistas a los diferentes saltos de agua del Parque Nacional.

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Tras el vuelco, el propio gerente de la compañía confirmó la muerte de un joven de 26 años, quien era uno de los pasajeros a bordo al momento del accidente.

El caso generó conmoción en Brasil y Argentina, además de Países Bajos. En las últimas horas se viralizó a través de las redes sociales un video tomado por otra turista en el que se registraron imágenes del accidente, que es el que encabeza esta nota.

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Tragedia en Cataratas del Iguazú
Un barco de Macuco Safari volcó en las Cataratas del Iguazú y el accidente dejó un muerto en el lado brasileño del parque

“Estábamos en el paseo y no teníamos idea de que se trataba de un accidente real”, escribió en el video para acompañar los fragmentos de distintos momentos.

Y agregó: “Aquí estaba registrando nuestro paseo en familia y hasta ese momento no teníamos dimensión de que se trataba de un accidente con una víctima fatal. Que Dios conforte a esa familia”.

En el mismo se puede ver cómo de a poco van viendo situaciones que les llamaban la atención: la primera fue un hombre que caminaba por las piedras de las orillas del río. Luego, cuando la embarcación llegó a una especie de muelle, notaron que había varios botes que estaban avocados al rescate de personas que estaban en el agua. Incluso se puede ver la lancha que estaba dada vuelta.

Una vez ubicados en el muelle, supieron que se trataba de un accidente de verdad con víctimas. En primer momento realizaron momentos de oración por las personas afectadas, luego escribió: “Pensábamos que era una mujer, pero se trataba de un joven que estaba inconsciente y recibiendo reanimación cardiopulmonar”.

Qué se sabe del accidente y de la víctima fatal

Los equipos de rescate de la empresa, el Cuerpo de Bomberos, el SAMU, la Marina de Brasil y el ICMBio asistieron a los ocupantes del barco volcado

El turista neerlandés de 26 años murió ahogado tras el vuelco de una embarcación en los rápidos del río Iguazú, dentro del Parque Nacional de Iguazú, en Foz do Iguaçu, Paraná. El joven, identificado como Mark Lensink, realizaba una excursión privada junto a cinco familiares a bordo de una nave operada por la concesionaria Macuco Safari, que también llevaba un piloto y un copiloto.

La embarcación volcó cerca del mediodía, según comunicó el ICMBio. Todos los ocupantes cayeron al agua y fueron rescatados por equipos de la empresa, el Cuerpo de Bomberos, el SAMU, la Marina de Brasil y el propio instituto.

El ahogamiento derivó en un paro cardiorrespiratorio. Mark recibió atención en el parque, fue trasladado en barco al puerto de Kattamaram y luego en ambulancia al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, donde los intentos de reanimación resultaron infructuosos.

Hombre joven rubio con camisa blanca sonríe, sentado al aire libre. Fondo verde con vegetación borrosa y luces amarillas
Mark Lensink, el turista neerlandés que murió del lado brasileño de las Cataratas del Iguazú

Tres familiares también requirieron atención médica: un hombre de 49 años quedó hospitalizado en observación y en estado estable, su esposa de 48 sufrió una fractura en el pie, y un tercer integrante fue examinado y dado de alta.

La Policía Civil de Paraná inició una investigación que incluye declaraciones de supervivientes, familiares y empleados, además del análisis de informes forenses. La Marina de Brasil lleva adelante en paralelo una Investigación Administrativa sobre Accidentes e Incidentes de Navegación para determinar causas y responsabilidades.

Según su perfil de LinkedIn, Mark era constructor y fundador de Lensink Bouwservice, empresa que dirigía desde hacía más de tres años. Se había formado en la Universidad de Ciencias Aplicadas Saxion y dio sus primeros pasos laborales en Vastbouw Groep desde enero de 2021. Era aficionado al esquí y al waterpolo, deportes que solía documentar en sus redes sociales.

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