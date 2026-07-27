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Imágenes de Las Guerreras K-pop para colorear: cómo crear tus versiones en Gemini y ChatGPT

Ambos chatbots son útiles para tener ilustraciones que los niños pueden usar en casa

Las guerreras k-pop
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)
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El furor por La Guerreras K-pop ha hecho tendencia en búsquedas en Google las imágenes para colorear de todos sus personajes y aunque hay opciones en Pinterest o redes sociales, también es posible tener opciones personalizadas al generar contenido con Gemini y ChatGPT para uso personal.

Ambas plataformas permiten transformar fotografías o ilustraciones en páginas listas para imprimir y colorear. Una opción ideal para actividades con niños en casa.

Cómo funciona Gemini para crear imágenes para colorear de Las Guerreras K-pop

El proceso para obtener una imagen para colorear de Las Guerreras K-pop en Gemini comienza con la selección de una buena imagen de referencia.

Las fotos elegidas deben mostrar poses dinámicas, atuendos detallados y buena iluminación, ya que estos elementos facilitan el análisis y la reinterpretación por parte de la inteligencia artificial.

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En Gemini, la creación de una imagen para colorear de Las Guerreras K-pop parte de una foto de referencia con pose dinámica, atuendo detallado y buena iluminación.
En Gemini, la creación de una imagen para colorear de Las Guerreras K-pop parte de una foto de referencia con pose dinámica, atuendo detallado y buena iluminación.

Una vez seleccionada la imagen, el usuario debe subirla a la plataforma usando el ícono de adjuntar imagen disponible en la ventana de chat. Aquí es fundamental acompañar la imagen con un texto o prompt específico que oriente a Gemini sobre el resultado esperado. Un ejemplo de instrucción es:

“Usa esta imagen como referencia para crear una nueva ilustración. Necesito que el resultado sea una página de libro para colorear para adultos. Estilo line art, estrictamente en blanco y negro, sin sombreado, sin colores ni texturas oscuras, líneas nítidas y fondo completamente blanco. Destaca el atuendo, los accesorios y la pose dinámica.”

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El secreto de una imagen para colorear bien lograda reside en la precisión de las palabras clave: especificar el estilo lineal puro, el uso exclusivo de negro sobre blanco y la ausencia de sombras o escalas de grises. Si el primer resultado no cumple con estos requisitos, el usuario puede solicitar ajustes como eliminar cualquier sombreado gris, engrosar las líneas o simplificar los detalles del fondo.

Es importante tener en cuenta que Gemini no aplica un filtro directo sobre la imagen original, sino que genera una nueva ilustración basada en el análisis de los elementos presentes en la foto subida y en las instrucciones proporcionadas, por lo que el resultado puede tener algunas variaciones.

KPOP DEMON HUNTERS
KPOP DEMON HUNTERS - When they aren't selling out stadiums, Kpop superstars Rumi, Mira and Zoey use their secret identities as badass demon hunters to protect their fans from an ever-present supernatural threat. Together, they must face their biggest enemy yet – an irresistible rival boy band of demons in disguise. ©2025 Netflix

Cómo usar ChatGPT para tener imágenes de Las Guerreras K-pop para colorear

A diferencia de Gemini, el método recomendado para ChatGPT implica una estructura más detallada y dividida en varias fases. El primer paso consiste en elegir cuidadosamente la imagen que se utilizará como base.

Es preferible optar por fotografías con buena iluminación, donde el personaje se vea completo y sin demasiados elementos superpuestos ni fondos caóticos. Las imágenes limpias y de alta resolución ofrecen mejores resultados.

Luego, se sube la imagen a la plataforma, pero a diferencia de otros métodos, en ChatGPT no se debe pedir la conversión a imagen para colorear de inmediato. El primer prompt debe solicitar un análisis detallado:

“Analiza esta imagen y describe con mucho detalle el personaje. Describe peinado, expresión facial, ropa, accesorios, botas, guantes, cinturones, joyería, armas si existen, postura corporal y cualquier elemento importante del diseño. No describas el fondo.”

Esto obliga a la inteligencia artificial a interpretar y detallar todos los aspectos relevantes del personaje, lo que facilita la siguiente fase.

El método de ChatGPT puede incluir tres fases y ofrece más control para lograr una conversión fiel de Las Guerreras K-pop en formato para colorear.
El método de ChatGPT puede incluir tres fases y ofrece más control para lograr una conversión fiel de Las Guerreras K-pop en formato para colorear.

Tras obtener la descripción, el usuario pide que esa información se utilice para redibujar al personaje en formato de libro para colorear. Es crucial ser específico en las instrucciones: se debe indicar que se utilicen únicamente líneas negras limpias, sin sombras, colores ni texturas, con fondo completamente blanco y líneas exteriores más gruesas que las interiores.

Además, se sugiere pedir que se simplifiquen solo los detalles extremadamente pequeños para no dificultar el coloreado, y que se conserven las proporciones originales del personaje.

Si el resultado no es suficientemente fiel a la imagen original, se pueden añadir indicaciones como “No rediseñes el personaje” o “Haz una conversión fiel de la imagen original”.

El proceso en ChatGPT puede incluir hasta tres fases: primero, una descripción exhaustiva del personaje; segundo, la conversión de esa descripción en un prompt profesional para ilustración lineal; y tercero, la generación final de la imagen.

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