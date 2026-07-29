El Senado convocó a audiencias públicas para avanzar con 30 pliegos judiciales: busca cubrir dos vacantes clave

Juan Carlos Pagotto y Patricia Bullrich en la Comisión de Acuerdos del Senado

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La Comisión de Acuerdos del Senado fijó para el 12 y 13 de agosto una treintena de audiencias públicas para avanzar con 30 nombramientos judiciales, entre ellos se destacan los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para una sala de la Cámara Federal porteña que revisará causas sensibles para el Gobierno, como el caso $LIBRA, la investigación sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la investigación contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La convocatoria para estas audiencias ya fue publicada en el Boletín Oficial y quedará incorporada a la agenda legislativa tras el receso de invierno.

Para obtener dictamen favorable, cada postulación necesita al menos nueve firmas dentro de una comisión de 17 integrantes. Ese número aparece hoy al alcance de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, que juntos reúnen nueve miembros y podrían controlar el trámite si sostienen una posición común.

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Entre las postulaciones enviadas al Congreso por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, las de Bertuzzi y Yadarola concentran la mayor atención política. Ambos fueron propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

Ese tribunal revisa actuaciones de los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py en expedientes por corrupción, delitos económicos, lavado de activos y crimen organizado. En ese marco, deberá intervenir en la investigación por las denuncias vinculadas al caso de la criptomoneda $LIBRA, instruida por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano.

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Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola

La misma sala también tendrá a estudio resoluciones en otras causas de alto impacto, entre ellas la investigación por presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde están bajo investigación Milei y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Además, podría revisar el expediente del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de sus viajes al exterior y las propiedades que se le adjudican.

El pliego de Pablo Bertuzzi arrastra una controversia abierta desde 2018, cuando fue trasladado por decreto del entonces presidente Mauricio Macri desde el Tribunal Oral Federal N°4 a la Cámara Federal porteña. Esa decisión fue cuestionada por el kirchnerismo y derivó en una disputa política y judicial que todavía gravita sobre su candidatura.

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El bloque Justicialista que encabeza el formoseño José Mayans prevé volver a objetar su postulación cuando se presente ante la comisión el 12 de agosto. El antecedente más directo se remonta a septiembre de 2020, cuando el Senado, durante la presidencia de Alberto Fernández, rechazó los traslados de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia desde el mismo tribunal oral hacia la cámara porteña.

Ambos magistrados habían intervenido en resoluciones vinculadas con la causa de los Cuadernos. Después de aquella decisión del Senado, llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia.

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Senador Jose Mayans, presidente del bloque Justicialista

La Corte luego declaró inconstitucional el traslado de Bertuzzi a la Cámara, aunque resolvió mantenerlo provisoriamente en el cargo. Frente a esa situación, el Gobierno libertario abrió el concurso para cubrir la vacante que ocupa él y también la de Bruglia.

La nueva tanda de nombramientos forma parte de una decisión política más amplia. Desde el inicio de la gestión de Milei, el Senado aprobó 170 pliegos, entre ellos la prórroga por cinco años del mandato de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, al cumplir 75 años.

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