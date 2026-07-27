Un especialista en ciberseguridad explicó cómo operan las organizaciones detrás de las estafas digitales

Las ciberestafas digitales ya alcanzan a profesionales, empresarios y usuarios con experiencia, según explicó Alberto Pietrobon

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Las ciberestafas dejaron de responder a un patrón previsible. Si hace algunos años los delincuentes apuntaban principalmente a personas mayores o con escasos conocimientos tecnológicos, hoy las víctimas incluyen profesionales, empresarios y usuarios habituados al mundo digital. Detrás de ese cambio, según explicó el consultor en ciberseguridad Alberto Pietrobon, hay organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, capaces de combinar campañas publicitarias en redes sociales, ingeniería social, inteligencia artificial y complejas maniobras para ocultar el recorrido del dinero.

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, el especialista sostuvo que el crecimiento de estos delitos no puede entenderse únicamente por el avance tecnológico, sino también por la profesionalización de quienes los cometen. “Hoy el rango etario es muchísimo más amplio. Ya no cae solamente el jubilado o la persona con pocos conocimientos tecnológicos. También caen profesionales, porque detrás de todo esto hay organizaciones criminales”, afirmó.

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Lejos de tratarse de delincuentes que actúan de manera aislada, Pietrobon describió estructuras con funciones claramente distribuidas. Algunos integrantes invierten dinero para posicionar publicaciones fraudulentas en redes sociales y buscadores; otros administran las cuentas que reciben las transferencias de las víctimas; mientras un tercer grupo se ocupa de mover esos fondos entre distintas cuentas hasta dificultar su rastreo y completar el proceso de lavado.

Las organizaciones criminales detrás de las estafas digitales distribuyen tareas entre publicidad fraudulenta, recepción de transferencias y lavado de dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evolucionaron las estafas digitales

Ese nivel de organización también modificó las modalidades de fraude. Pietrobon explicó que muchas maniobras que años atrás resultaban habituales comenzaron a perder eficacia a medida que crecieron las campañas de concientización y los usuarios incorporaron medidas de seguridad, como la verificación en dos pasos de WhatsApp. Sin embargo, esa pérdida de efectividad fue rápidamente reemplazada por estrategias mucho más elaboradas.

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Entre ellas mencionó la circulación de falsas notas periodísticas que replican el diseño de medios reconocidos para promocionar supuestas plataformas de inversión o negocios financieros. En esos casos, los delincuentes modifican el contenido original e incorporan la imagen de figuras públicas para construir una apariencia de legitimidad.

“Ahora aparecen maniobras que duplican notas reales, cambian el contexto y utilizan la imagen de una persona conocida para recomendar plataformas de inversión. La semana pasada investigamos un caso en el que un damnificado perdió más de setecientos millones de pesos”, reveló.

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Según explicó, la diferencia respecto de los fraudes tradicionales es que hoy las organizaciones invierten tiempo y recursos para construir escenarios creíbles. Sitios web prácticamente idénticos a los originales, perfiles falsos con apariencia auténtica, campañas publicitarias pagas y herramientas de inteligencia artificial reducen muchas de las señales que antes permitían detectar una estafa con mayor facilidad.

La denuncia rápida permite reconstruir el recorrido del dinero y solicitar el congelamiento de las cuentas mulas en las primeras horas de la estafa (Infobae en Vivo)

El recorrido del dinero y el papel de las cuentas mulas

Una de las preguntas más frecuentes entre quienes sufren este tipo de delitos es si existe alguna posibilidad de recuperar el dinero. Para Pietrobon, la respuesta depende principalmente de la rapidez con la que se realice la denuncia.

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El especialista explicó que el dinero suele dejar un recorrido que puede reconstruirse durante las primeras horas posteriores a la estafa. Allí adquieren protagonismo las llamadas cuentas mulas, utilizadas para recibir la primera transferencia y desviar el curso de la investigación antes de que los fondos sean redistribuidos.

“La cuenta mula recibe la primera transferencia después de la estafa para desviar cualquier investigación. No es la cuenta definitiva del delincuente. Las organizaciones más profesionalizadas las alquilan o pagan una comisión a personas que necesitan dinero rápidamente”, detalló.

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Esa primera operación representa, muchas veces, la principal oportunidad para intervenir. “El dinero deja huellas, como casi todas las cosas digitales. Si la Justicia actúa rápido puede solicitar el congelamiento de esa primera cuenta. A eso lo llamamos trazabilidad. Cuando los fondos ya fueron transformados en criptomonedas, seguir su recorrido resulta mucho más complejo”, explicó.

Pietrobon también diferenció la situación de quienes fueron víctimas a través de entidades bancarias respecto de aquellos casos en los que intervienen billeteras virtuales. Mientras los bancos cuentan con mayores exigencias regulatorias y mecanismos de seguridad que, en determinadas circunstancias, permiten revertir operaciones fraudulentas o anular créditos obtenidos mediante una vulneración de seguridad, señaló que muchas billeteras digitales ofrecen procesos de apertura más ágiles y, en consecuencia, presentan mayores dificultades para rastrear a los responsables o recuperar los fondos.

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Las billeteras virtuales presentan más dificultades que los bancos para rastrear a los responsables y recuperar fondos de fraudes digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial: el nuevo aliado de los ciberdelincuentes

Más allá del circuito financiero, Pietrobon sostuvo que la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta que amplía las posibilidades de engaño. Ya no se trata únicamente de generar imágenes falsas o alterar videos, sino de construir experiencias que resulten convincentes durante largos períodos.

“Muchas veces les hacen descargar una aplicación falsa que muestra inversiones o ganancias inexistentes. Incluso para personas con conocimientos tecnológicos importantes puede resultar creíble durante los primeros minutos”, advirtió.

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Sin embargo, aclaró que el principal recurso continúa siendo la manipulación emocional. Según explicó, los delincuentes buscan aislar a la víctima y generar una sensación de exclusividad para evitar que consulte con familiares o amigos antes de tomar una decisión.

“Le dicen que no comparta la información con nadie porque se trata de una oportunidad privada para muy pocas personas. Muchas veces la vergüenza termina siendo más fuerte que el miedo a perder el dinero y la víctima sigue adelante aun cuando empieza a sospechar que algo no está bien”, sostuvo.

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Como ejemplo mencionó una investigación reciente en General Madariaga, donde una mujer creyó mantener una relación virtual con el actor Kevin Costner. La maniobra comenzó con una supuesta membresía VIP para comunicarse con el artista y fue escalando mediante conversaciones sostenidas durante semanas, credenciales digitales generadas con inteligencia artificial y promesas de un futuro encuentro.

El grooming y las estafas románticas muestran cómo la inteligencia artificial también agrava los delitos digitales contra menores y adultos vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según relató Pietrobon, la víctima transfirió 3,6 millones de pesos e incluso llegó a considerar vender su vivienda para mudarse cerca del supuesto actor en Santa Mónica. Para el especialista, el caso ilustra cómo las denominadas estafas románticas ya no dependen únicamente del intercambio de mensajes, sino que incorporan herramientas tecnológicas capaces de reforzar la credibilidad del engaño.

Grooming y delitos contra menores

Aunque buena parte de las consultas vinculadas a la ciberseguridad están relacionadas con fraudes económicos, Pietrobon advirtió que el crecimiento de la inteligencia artificial también complejiza otros delitos digitales, especialmente aquellos que tienen como víctimas a niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, explicó que el grooming consiste en el proceso mediante el cual un adulto se hace pasar por un menor para generar un vínculo de confianza con el objetivo de obtener imágenes íntimas, información personal o ejercer distintos tipos de extorsión.

“Los delitos más frecuentes terminan siendo el robo de información y la extorsión. Muchas veces les piden determinadas acciones bajo la amenaza de difundir imágenes o datos personales”, indicó.

El especialista advirtió que la facilidad para crear perfiles falsos, modificar imágenes o simular identidades mediante inteligencia artificial vuelve todavía más difícil que los menores puedan reconocer quién está realmente del otro lado de la pantalla. Por eso remarcó la importancia del acompañamiento familiar, la educación digital desde edades tempranas y la denuncia inmediata ante cualquier caso de suplantación de identidad o contenido sospechoso, para facilitar la intervención de las plataformas y de la Justicia.

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