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Cómo son los microreactores nucleares transportables que prometen abastecer con energía a la inteligencia artificial y las bases militares

La tecnología busca garantizar el suministro eléctrico en sectores estratégicos y podría transformar el desarrollo de la inteligencia artificial y las operaciones militares

El avance de los microreactores nucleares coincide con un proceso de desregulación del mercado nuclear en Estados Unidos para acelerar la innovación energética
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La empresa Ballard inició un proyecto para producir microreactores nucleares transportables, orientados a abastecer de energía a grandes centros de datos y bases militares. El primer reactor alcanzó funcionamiento estable el 18 de junio, tras una construcción que demandó solo nueve meses desde el inicio simbólico en septiembre de 2025. La propuesta responde a la creciente demanda energética de la inteligencia artificial y operaciones militares, con la promesa de autosuficiencia y despliegue rápido.

Andrei Serbin Pont analizó en Infobae en Vivo el fenómeno y sostuvo que Ballard busca revolucionar el suministro eléctrico en sectores críticos. La compañía realizó pruebas exitosas con aviones C-17, que transportaron los microreactores, ya en condiciones de criticidad, a diferentes ubicaciones. La rapidez del proceso contrasta con los plazos tradicionales de 10 a 20 años que requiere una central nuclear convencional. Según Serbin Pont, “en nueve meses lograron crear instancias para la provisión de energía nuclear”.

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El fundador de Ballard, Isaiah Taylor, es bisnieto de uno de los participantes del Proyecto Manhattan. La empresa surgió con el objetivo de fabricar pequeñas unidades nucleares listas para su traslado en aeronaves. Serbin Pont subrayó: “Imaginen un despliegue militar con una base cien por ciento autosustentable en términos energéticos porque tiene su propio reactor nuclear”.

Energía nuclear para centros de datos
El primer microreactor nuclear de Ballard alcanzó funcionamiento estable el 18 de junio tras un desarrollo de nueve meses (Valar Atomics)

Aplicaciones y ventajas de los microreactores nucleares

Ballard apunta a responder la demanda de energía en centros de datos, cuya operación exige cada vez más potencia por la expansión de la inteligencia artificial. Según explicó Serbin Pont, la solución permite instalar reactores en ubicaciones remotas, sin depender de la red eléctrica local ni de combustibles fósiles. Un ejemplo práctico fue la operación de tres aviones de transporte, que llevaron microreactores capaces de generar energía autosustentable por fisión.

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El especialista remarcó el impacto para la logística militar: “El día de mañana, un despliegue militar de Estados Unidos podrá instalar reactores compactos y operar bases autosustentables”. La alternativa nuclear ofrece ventajas para tecnologías como los sistemas láser defensivos, que requieren una alta capacidad energética y suelen limitarse a buques con grandes generadores. Con la nueva tecnología, esos límites podrían superarse.

El desarrollo coincide con un proceso de desregulación del mercado nuclear en Estados Unidos. Las autoridades federales buscan facilitar la innovación y responder a la presión del sector energético. Serbin Pont señaló que “empresas energéticas nucleares vienen presionando mucho al gobierno federal y el gobierno federal norteamericano viene respondiendo con un proceso un poco de desregulación del mercado”.

Inversiones estratégicas y conexiones en el sector tecnológico

Ballard cuenta con el respaldo de inversores clave en tecnología y defensa. Entre ellos figuran Paul Merluki, de Anduril, y Shyam Sankar, director de tecnología de Palantir. Serbin Pont resaltó la convergencia de intereses: “Tenemos tres empresas dentro de lo que podríamos llamar una suerte de Tolkienverso”. Palantir se dedica a la fusión de datos para inteligencia ejecutable. Anduril produce drones y sistemas de armas, mientras que Ballard desarrolla la infraestructura energética.

Batería nuclear de carbono-14 ultracompacta sobre mesa de laboratorio con microscopios, pantallas holográficas con datos, matraces, lápices e instrumentos.
Las pruebas con aviones C-17 mostraron que los microreactores nucleares pueden trasladarse ya en condiciones de criticidad a distintas ubicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Serbin Pont observó que la unión de estos actores apunta a consolidar una infraestructura integral. Palantir busca expandir las capacidades de inteligencia artificial, Anduril se enfoca en sistemas militares avanzados y Ballard provee la energía necesaria para ambos sectores. El cruce de intereses configura una red de colaboración entre algunos de los grupos más influyentes en tecnología y defensa.

El analista consideró que la colaboración entre Ballard, Anduril y Palantir responde al nuevo panorama geoestratégico global. Cada firma aporta recursos y visión para fortalecer la autonomía operativa y energética de los centros críticos de datos y las instalaciones militares.

Competencia internacional y repercusiones regionales

La innovación de Ballard modifica el escenario competitivo para países que buscan atraer centros de datos, como Argentina. Según Serbin Pont, la combinación de clima, agua y energía barata había dado ventaja a la región, pero el acceso a microreactores cambia las reglas. “Ballard medio que te resuelve uno de esos puntos, que es el acceso a la energía, porque ahora vos podés desplegar tu reactor nuclear donde quieras en el mundo”, sostuvo.

Si bien Argentina conserva ventajas como el clima y la disponibilidad de agua, pierde parte del atractivo que le daba la provisión energética barata. La logística y la autonomía que ofrecen los microreactores podrían restar competitividad a países que basan su oferta en recursos naturales. “Nos saca un poquito de competencia, de capacidad de competitividad”, reconoció Serbin Pont.

Dos militares en camuflaje operan una consola conectada a un módulo reactor metálico brillante. Un rack de servidores y un avión militar al fondo.
Los microreactores nucleares transportables permiten instalar energía por fisión en zonas remotas sin depender de la red eléctrica local ni de combustibles fósiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista mencionó el caso de Arabia Saudita, que invierte en tecnología nuclear con fines más allá del uso militar, como estrategia para fortalecer su soberanía energética. La tendencia a la diversificación y autosuficiencia energética se consolida como un objetivo de varios países.

Comparación de costos y transición hacia energías limpias

El debate sobre los costos de la energía nuclear y las renovables también aparece en el análisis de Serbin Pont. Hasta hace poco, la generación limpia resultaba más cara que la basada en fósiles. Sin embargo, el contexto ha cambiado. “Hoy es igual o inclusive a veces más barato”, afirmó en referencia a las energías limpias. La viabilidad económica de los microreactores y las renovables redefine el paradigma de la matriz energética.

Esta transformación facilita la adopción de tecnologías menos dependientes de combustibles fósiles, tanto en el sector civil como en el militar. El abaratamiento de los costos favorece la expansión de soluciones nucleares compactas y acelera la transición hacia fuentes más limpias.

El avance de Ballard y sus socios señala un cambio de paradigma en la provisión de energía para sectores estratégicos. El desarrollo de microreactores nucleares compactos redefine la infraestructura global y modifica la competencia entre regiones y empresas.

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