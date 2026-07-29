El primer día de esquí de Sarah Burlando: la emoción de Barby Franco por la hazaña en la nieve

En medio de sus vacaciones de inviernos, Sarah Burlando desplegó sus habilidades deportivas y se lució esquiando en la nieve (Instagram)

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Barby Franco decidió aprovechar al máximo el receso de invierno y eligió el sur del país como destino para unas vacaciones familiares junto a su hija Sarah y su esposo Fernando Burlando. El metrimonio y la niña se instaló para disfrutar del aire libre y el paisaje nevado, sumando nuevas experiencias en familia y registrando cada momento especial. En esta ocasión, la pequeña se convirtió en la protagonista de una secuencia que llenó de orgullo a la modelo: vivió su primera vez esquiando sola.

Fue la propia Barby quien compartió la alegría del momento en su cuenta de Instagram, donde volcó no solo imágenes sino también sus sensaciones ante el logro de su hija. “Verla descubrir la nieve, animarse a deslizarse y disfrutar cada segundo fue, sin dudas, uno de esos recuerdos que voy a guardar para siempre”, expresó emocionada. Orgullosa, añadió: “Mi pequeña esquiadora, aventurera y valiente. ¡Este es solo el comienzo! Gracias”.

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En las fotos y videos publicados, Sarah apareció completamente equipada para la ocasión con un outfit enterizo térmico bicolor, confeccionado en color rosa y blanco junto con una campera del mismo color, además de un casco para protegerla de cualquier golpe. Además, frente a la cámara, la niña se mostró lista para la aventura, con el entusiasmo de quien se enfrenta a una novedad y la confianza que le transmiten sus acompañantes.

Con un look preparado para las bajas temperaturas, Sarah Burlando puso a prueba sus habilidades en la nieve

La experiencia de Sarah sobre la nieve fue documentada en una serie de videos donde se la ve acompañada de una instructora, deslizándose por sí sola y poniendo en práctica las primeras nociones del esquí. “La nena se mandó sola”, escribió Franco, celebrando el logro y animando a su hija desde detrás de cámara. “Olé, olé, olé, olá. Qué divertido que es acá”, agregó, reflejando la felicidad contagiosa que se vivía en ese momento. Entre risas y festejos, la pequeña fue sumando confianza y destreza, dando sus primeros pasos en un nuevo deporte y sumando un recuerdo que quedará grabado en la memoria familiar.

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La faceta deportiva de Sarah no es nueva. Desde temprana edad, la hija de Franco y Burlando mostró curiosidad y entusiasmo por distintas disciplinas. A principios de abril del año pasado, compartió otra experiencia significativa con Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán. Ambas comenzaron juntas sus clases de equitación, iniciando una nueva etapa en una amistad que se fue fortaleciendo al ritmo de los logros compartidos. La diferencia de edad entre Sarah y Ana es mínima, apenas unos meses, lo que hizo que la mayor se convierta en una especie de guía para su amiga. En el ballet, Ana la ayudó a girar; en el mundo ecuestre, la acompañó a cada paso.

La pequeña debutó en los deportes invernales y llenó de orgullo a la modelo

Las jornadas de equitación se desarrollaron en un club especialmente preparado para la iniciación de los más chicos. El entorno ofreció una pista de arena, ponis con monturas coloridas y profesoras atentas, creando un clima de juego y aprendizaje. En ese espacio, Sarah y Ana encontraron el lugar ideal para seguir creciendo, no solo como deportistas sino también como amigas.

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En abril de 2025, Ana García Moritán y Sarah Burlando asistieron a su primera clase de equitación y pusieron a prueba sus habilidades en el circuito de caballos (Instagram)

La complicidad entre las niñas se hizo evidente en cada encuentro. Ana, con su experiencia y soltura, se convirtió en un modelo a seguir para Sarah, ayudándola a tomar confianza tanto en la pista de equitación como en otras actividades. El vínculo, forjado entre caballos, risas y juegos, se alimenta de ese apoyo mutuo que se consolidó fuera de los flashes, en la intimidad de tardes compartidas entre amigas y profesoras.

Con cada nueva experiencia, Sarah suma recuerdos, habilidades y amistades. Barby, atenta y orgullosa, acompaña cada paso, celebrando los pequeños y grandes logros de su hija. El receso de invierno dejó imágenes de aventura y superación, pero también la confirmación de que disfrutar el presente y animarse a probar cosas nuevas es el mejor legado que una madre puede transmitir. Las vacaciones invernales fueron, para ambas, una oportunidad de crecer juntas en medio de la naturaleza y la alegría de los primeros desafíos.

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