CGC es la petrolera de Corporación América

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S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de Compañía General de Combustibles (CGC), la petrolera de Corporación América, el holding que lidera Eduardo Eurnekian.

La suba, “impulsada por su solidez operativa y financiera”, según destacó CGC, impacta en la calificación crediticia de largo plazo de la empresa.

S&P asignó una perspectiva estable, “en reconocimiento a la fortaleza alcanzada por la compañía en materia financiera y operativa”.

“La decisión refleja la reducción del riesgo de refinanciación, una mejora sostenida de la rentabilidad y el fortalecimiento de sus indicadores crediticios. Asimismo, la nota de CGC fue elevada de CCC+ a B-”, se detalló.

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S&P también destacó la incorporación de producción proveniente del bloque Aguada del Chañar, en Vaca Muerta, cuya contribución permitirá acelerar la participación del petróleo dentro del portafolio productivo de CGC.

Hugo Eurnekian, CEO de CGC, en CeraWeek

“Junto con la implementación de un programa integral de eficiencia y un escenario más favorable para los precios internacionales del crudo, este desarrollo contribuyó a fortalecer la generación de caja y mejorar significativamente los márgenes operativos de la compañía. La perspectiva estable asignada por la calificadora refleja su expectativa de que CGC continúe fortaleciendo su rentabilidad, mantenga una sólida generación de fondos y un acceso fluido a los mercados financieros”, destacaron desde la petrolera.

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La noticia llega en lo que este medio denominó días atrás, un “boom de endeudamiento”, con las empresas que emitieron casi USD 10.000 millones en la primera mitad de 2026, con las energéticas que concentraron la mitad de ese monto.

El mercado argentino de obligaciones negociables (ON) cerró el primer semestre del año con emisiones por USD 9.632 millones en 169 series, un 8% más que el mismo período del año anterior. De ese total, las empresas energéticas absorbieron 55 de cada 100 dólares, pese a haber realizado apenas el 14% de las emisiones del período. CGC está dentro de las compañías que emitieron ONs en el período.

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Palermo Aike y Chile

50 millones de metros cúbicos diarios, según expuso el presidente y CEO de la empresa en el foro internacional de energía. Ese corredor es presentado como una condición para transformar nuevos recursos en exportaciones sostenidas.Durante el panel “La Argentina en el Mercado Regional”, Eurnekian sostuvo también que el desarrollo no convencional de Palermo Aike, en la cuenca Austral, es la próxima gran oportunidad productiva del país ante la inminente generación de grandes volúmenes de gas asociado en Vaca Muerta. Su planteo vincula la expansión de la oferta con la necesidad de abrir nuevas vías de evacuación y venta.El ejecutivo precisó que Palermo Aike se consolida como el segundo recurso energético más relevante de Argentina, con estimaciones de hasta 10.000 millones de barriles de petróleo y más de 130 billones de pies cúbicos de gas. Esas cifras, presentadas por Eurnekian, ubican al yacimiento entre los desarrollos shale más prometedores fuera de Vaca Muerta.Según explicó el empresario, el trabajo de CGC junto con YPF en perforación y adquisición de datos permitió acelerar la curva de aprendizaje y reducir la incertidumbre técnica en Palermo Aike. Esa tarea preliminar también ayudó a disminuir el riesgo exploratorio y, en palabras de Eurnekian, a “ampliar la frontera productiva de Argentina”. El plan se apoya en la capacidad de transporte regional en la que participa la compañía, con flujos hacia Chile y Brasil de hasta, según expuso el presidente y CEO de la empresa en el foro internacional de energía. Ese corredor es presentado como una condición para transformar nuevos recursos en exportaciones sostenidas.Durante el panel “La Argentina en el Mercado Regional”, Eurnekian sostuvo también que el desarrollo no convencional de, en la cuenca Austral, es la próxima gran oportunidad productiva del país ante la inminente generación de grandes volúmenes de gas asociado en. Su planteo vincula la expansión de la oferta con la necesidad de abrir nuevas vías de evacuación y venta.El ejecutivo precisó que Palermo Aike se consolida como el segundo recurso energético más relevante de Argentina, con estimaciones de hastade petróleo y más dede gas. Esas cifras, presentadas por Eurnekian, ubican al yacimiento entre los desarrollosmás prometedores fuera de Vaca Muerta.Según explicó el empresario, el trabajo dejunto conen perforación y adquisición de datos permitió acelerar la curva de aprendizaje y reducir la incertidumbre técnica en Palermo Aike. Esa tarea preliminar también ayudó a disminuir el riesgo exploratorio y, en palabras de Eurnekian, a “ampliar la frontera productiva de Argentina”. El presidente de la compañía afirmó que el proyecto presenta condiciones geológicas comparables con las de Vaca Muerta. Esa similitud, de acuerdo con su exposición, refuerza la calidad del recurso y la posibilidad de escalar la producción en el corto y mediano plazo.

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anunció meses atrás en, en Houston, EEUU, que la empresa impulsa un proyecto para exportar gas natural licuado desde Argentina hacia Asia a través de Chile, una iniciativa apoyada en infraestructura ya operativa que busca acelerar la salida del gas argentino al Pacífico en un momento de volatilidad de precios y reconfiguración de los flujos energéticos globales.