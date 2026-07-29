El destino que Tom Brady eligió para disfrutar con sus hijos lejos del deporte: “El viaje de toda una vida”

El exmariscal de campo compartió en Instagram una semana de aventuras con Jack, Benjamin y Vivian (Fabio Ferrari/LaPresse vía AP)

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Tom Brady protagonizó un verano familiar lejos del ruido mediático. El exmariscal de campo de la NFL retirado, de 48 años, compartió en Instagram una serie de fotografías de una semana de aventuras en Alaska junto a sus tres hijos: Jack, de 18 años; Benjamin, de 16; y Vivian, de 13. El propio jugador definió la experiencia con pocas pero contundentes palabras. “Una semana en Alaska con mis tres mejores amigos. El viaje de toda una vida”, según divulgó la revista People.

Las imágenes que Brady publicó en su cuenta mostraron a la familia en plena naturaleza. Paseos junto a perros de trineo, largas jornadas de pesca en lagos de aguas cristalinas y momentos en bote con el paisaje de montañas y bosques como telón de fondo.

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El exintegrante de los New England Patriots también se animó a saltar desde un bote al agua helada sin remera, en una escena que sus seguidores no tardaron en viralizar. Sobre esa experiencia, Brady escribió: “Verdaderamente inspirador. Qué suerte experimentar el poder de la naturaleza en un lugar así”.

Un verano que comenzó con un hito familiar

Brady define su semana en Alaska como “el viaje de toda una vida”(@tombrady)

El viaje a Alaska fue el punto más alto de un verano cargado de momentos significativos para la familia Brady. Todo arrancó en junio, cuando Jack Moynahan —el mayor de los tres y fruto de la relación del exdeportista con la actriz Bridget Moynahan— se graduó de la escuela secundaria. Brady asistió a la ceremonia junto a sus otros dos hijos y luego compartió fotos del festejo en redes.

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“Uno de los días más orgullosos de mi vida”, escribió Brady en sus redes sociales, al publicar imágenes de la celebración. “Ver a Jack cruzar el escenario y graduarse hacia el próximo capítulo de lo que ya es una vida impresionante. Eres un hijo, hermano, nieto y amigo increíble, entre tantas otras cosas”, expresó el siete veces campeón del Super Bowl.

Hijos de dos relaciones distintas, unidos en un mismo viaje

El retirado de la Liga Nacional de Fútbol Americano mostró su viaje familiar por Alaska con Jack, Benjamin y Vivian (@tombrady)

Benjamin y Vivian son hijos de Brady con su exesposa, la modelo Gisele Bündchen, con quien estuvo casado durante 13 años antes de divorciarse en 2022. Jack, en cambio, es hijo del exdeportista con Moynahan, con quien mantuvo una relación antes de conocer a Bündchen.

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De acuerdo con People, los tres crecieron en una familia ensamblada que, según muestran las publicaciones de Brady, mantiene vínculos estrechos. El exatleta lleva un colgante con los nombres de sus hijos, algo que mostró públicamente en octubre pasado con una frase que resume su vínculo: “Siempre en mi corazón”. La semana en Alaska funcionó como una extensión natural de ese lazo, con el padre como organizador de la aventura y los tres chicos como protagonistas.

Bündchen también tuvo su escapada veraniega con los hijos

El exjugador de los New England Patriots pasó una semana con Jack, Benjamin y Vivian entre montañas y lagos, con jornadas de pesca (@tombrady)

Mientras Brady armaba valijas para el norte, Gisele Bündchen aprovechó el verano para viajar con sus hijos a Tahití. La modelo y su esposo, Joaquim Valente, con quien comparte un hijo de 16 meses, llevaron a Benjamin y Vivian a disfrutar del Pacífico Sur. “¡Qué lugar tan especial!”, escribió Bündchen el 18 de julio al publicar las fotos de ese viaje.

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Brady, que es considerado como una de las personalidades más reconocidas y relevantes dentro del panorama del deporte a nivel mundial, sigue siendo protagonista no solo en lo que respecta a su desempeño y trayectoria dentro del campo de juego, sino también fuera de este ámbito específico. En el último tiempo estuvo ligado a una serie de actividades vinculadas a la organización y a la promoción de la Copa del Mundo 2026, lo que pone en evidencia que su influencia y su presencia pública trascienden los límites del fútbol americano.