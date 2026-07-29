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Desarrollan un sistema con IA que enseña braille con dos dispositivos y una guía de audio

Denominado LUCID, el proyecto de la Universidad de Houston acompaña al usuario desde el reconocimiento de las primeras letras hasta la lectura fluida, con menor dependencia de un instructor a lo largo del proceso

Dos dispositivos electrónicos blancos con detalles naranjas y un display de Braille. Uno de los dispositivos tiene seis botones. El fondo es blanco con una franja naranja
El laboratorio PXD de la Universidad de Houston desarrolló LUCID, un sistema de aprendizaje de braille con inteligencia artificial para personas ciegas y con baja visión (Crédito de la imagen: Laboratorio PXD; publicado en la Universidad de Houston)
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El laboratorio PXD de la Universidad de Houston desarrolló LUCID, un sistema de aprendizaje de braille impulsado por inteligencia artificial que busca ampliar la alfabetización táctil entre personas ciegas y con baja visión, en un contexto marcado por el retroceso de esa habilidad, según informó el portal tecnológico TechXplore.

El proyecto fue diseñado como un sistema de dos dispositivos que acompaña al usuario desde el reconocimiento de las primeras letras hasta la lectura fluida, con guía de audio asistida por inteligencia artificial y menor dependencia de un instructor durante el proceso.

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El proyecto acaba de obtener el premio Red Dot, uno de los reconocimientos más prestigiosos del diseño a nivel mundial. La distinción fue otorgada a la diseñadora Varshini Chouthri, egresada de la universidad, y al profesor de diseño industrial Min Kang, director del laboratorio. El premio también consolidó una racha de reconocimientos para ese grupo de investigación: el año pasado, Chouthri había sido distinguida por Red Dot con el premio “Best of the Best” por NOMAD, un sistema de senderismo impulsado por inteligencia artificial.

Kang señaló que dos años consecutivos de reconocimiento de Red Dot muestran que no se trata de un hecho aislado, sino del resultado de un entorno de investigación construido para producir trabajo de ese nivel. Añadió que los estudiantes aprenden a diseñar sistemas completos que responden a necesidades humanas concretas y señaló a LUCID como una muestra clara de ese enfoque.

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Tres dispositivos blancos y naranjas. Uno frontal exhibe seis botones táctiles. Otro, en alto, tiene una placa metálica con texto Braille
El sistema LUCID fue diseñado con dos dispositivos para acompañar al usuario desde las primeras letras hasta la lectura fluida (Crédito de la imagen: Laboratorio PXD; publicado en la Universidad de Houston)

Aprendizaje táctil y audio guiado por IA

El sistema fue desarrollado en respuesta a la caída de la alfabetización en braille. Su propuesta combina aprendizaje táctil simple con asistencia de inteligencia artificial para acompañar al estudiante a lo largo de todo el recorrido formativo.

LUCID se apoya en dos dispositivos complementarios. LUCID-ALT introduce el alfabeto braille mediante un teclado ampliado de seis puntos que permite construir familiaridad táctil a través de la interacción directa con las manos.

Dispositivo LUCID-ALT con seis botones táctiles blancos y detalles naranjas; manos interactúan con el dispositivo. Gráficos explican práctica y retroalimentación
LUCID-ALT introduce el alfabeto braille con un teclado ampliado de seis puntos que favorece la familiaridad táctil (Crédito de la imagen: Laboratorio PXD; publicado en la Universidad de Houston)

Cuando el usuario gana confianza, LUCID-ARC lo traslada a una práctica de lectura con una pantalla braille de tamaño real. Esa transición, conforme al portal, busca preparar al estudiante para las herramientas que utilizará una vez terminado el aprendizaje.

En ambas etapas, la guía de audio asistida por inteligencia artificial ofrece indicaciones y retroalimentación en tiempo real. Ese esquema reduce la necesidad de apoyo constante de un docente, pero mantiene la práctica manual del braille como eje de la experiencia.

Chouthri explicó que la enseñanza tradicional del braille puede sentirse lenta y muy dependiente de un instructor, lo que vuelve más desalentador un lenguaje ya de por sí difícil. “Quería que LUCID diera a los estudiantes una sensación más clara de progreso en cada etapa, para que puedan ganar confianza y avanzar hacia la fluidez lectora a su propio ritmo”.

Unas manos interactúan con un dispositivo blanco para Braille que tiene teclas, una barra de lectura táctil y una luz con gradiente de color
LUCID-ARC traslada el aprendizaje a una pantalla braille de tamaño real para preparar al estudiante para herramientas de lectura habituales (Crédito de la imagen: Laboratorio PXD; publicado en la Universidad de Houston)

El premio impulsa la proyección internacional del laboratorio

El PXD Lab forma parte del Gerald D. Hines College of Architecture. Sus proyectos se concentran en explorar la intersección entre tecnología, pensamiento sistémico y experiencia de usuario para producir intervenciones de diseño orientadas a necesidades humanas concretas.

Cada nuevo reconocimiento, indicó el portal, refleja un método de formación escalonado en el que los cursos básicos de diseño industrial y de experiencia de usuario derivan en oportunidades de investigación. Ese recorrido impulsa a los estudiantes a desarrollar soluciones integrales, concebidas como sistemas frente a problemas del mundo real.

Kang sostuvo que el regreso del laboratorio al escenario de Red Dot por segundo año consecutivo es una señal clara del rumbo de ese grupo de investigación: “Estoy orgulloso del estándar que nuestros estudiantes siguen estableciendo, y me entusiasma lo que viene”.

Con la incorporación de LUCID a su lista de proyectos reconocidos a nivel internacional, el laboratorio reforzó la presencia global en diseño del colegio Hines y su apuesta por trabajos capaces de responder a la complejidad de la experiencia humana real.

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