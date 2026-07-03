No cambies de celular: así puedes reparar en casa un Android que funciona lento

Varios ajustes sencillos pueden mejorar el desempeño del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un celular con sistema operativo Android comienza a responder de forma lenta o presenta fallas en su uso cotidiano, muchas personas piensan inmediatamente en comprar un dispositivo nuevo.

Sin embargo, no siempre es necesario reemplazar el dispositivo, porque la mayoría de las fallas de rendimiento pueden solucionarse en casa mediante procedimientos sencillos, sin la necesidad de recurrir a un técnico.

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En la mayoría de los casos, los problemas de desempeño en los teléfonos inteligentes tienen su origen en pequeños errores de software, falta de actualizaciones o saturación del almacenamiento.

Atender estos inconvenientes con acciones simples puede lograr que el dispositivo recupere su velocidad inicial y prolongue su vida útil, evitando gastos innecesarios.

En qué momento se debe reiniciar un celular Android

Un simple reinicio puede restablecer el funcionamiento del sistema y cerrar procesos que afectan el rendimiento general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los primeros pasos sugeridos es reiniciar el dispositivo. Este procedimiento permite cerrar procesos y aplicaciones en segundo plano que consumen recursos y pueden estar causando lentitud.

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Para la mayoría de los modelos de Android, solo hay que presionar el botón de encendido durante treinta segundos hasta que se reinicie. En algunos casos, será necesario seleccionar la opción “Reiniciar” en el menú que aparece en pantalla.

El reinicio ayuda a que el sistema operativo libere recursos internos y resuelva pequeños fallos que pueden haberse acumulado con el uso cotidiano.

Una vez completado el proceso, el teléfono suele mostrar una mejora en la velocidad de respuesta. Si la lentitud persiste, es clave probar otras alternativas para optimizar el funcionamiento del dispositivo.

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Cómo saber si el sistema Android necesita actualizaciones

Las actualizaciones corrigen errores del sistema operativo. (Foto: Europa Press)

El rendimiento de un teléfono Android puede disminuir si no cuenta con las actualizaciones más recientes de software. Las actualizaciones periódicas incorporan nuevas funciones y corrigen errores y mejoran la seguridad del sistema.

Para consultar si existe una actualización disponible, es necesario abrir la aplicación de Configuración del teléfono y buscar el apartado “Sistema”. Allí, la opción “Actualización de software” permite comprobar el estado actual del sistema operativo.

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En algunos modelos puede ser necesario acceder primero a “Acerca del teléfono” o “Acerca de la tablet”. El dispositivo informará si hay una actualización pendiente y detallará los pasos para completarla. Mantener el sistema actualizado previene fallos y asegura una mayor compatibilidad con las aplicaciones más recientes.

Por qué el almacenamiento lleno puede causar lentitud y cómo liberarlo

Es clave liberar el espacio de almacenamiento del teléfono. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los teléfonos Android requieren un mínimo de espacio libre en la memoria de almacenamiento para operar de manera eficiente. Cuando el espacio disponible baja del diez por ciento, el dispositivo puede experimentar demoras en la apertura de aplicaciones y fallas en la respuesta táctil.

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Para revisar el espacio del almacenamiento, es necesario ingresar a la aplicación de Configuración, aunque la ubicación de esta opción puede variar en cada fabricante.

Si el espacio libre es insuficiente, se debe eliminar archivos innecesarios, como fotos duplicadas, videos antiguos o aplicaciones en desuso.

Muchos teléfonos ofrecen herramientas automáticas de limpieza que facilitan esta tarea. Liberar espacio en la memoria mejora el desempeño general y reduce la posibilidad de errores de funcionamiento.

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Cómo solucionar la lentitud causada por aplicaciones desactualizadas

Google Play Store permite actualizar las aplicaciones. (Foto: Google)

Las aplicaciones que no se actualizan con regularidad pueden generar conflictos con el sistema operativo y ralentizar el teléfono. Es fundamental comprobar si existen actualizaciones disponibles para las apps instaladas.

Para hacerlo, se debe abrir la Google Play Store, pulsar el ícono de perfil en la esquina superior derecha y seleccionar “Administrar dispositivo y apps”. En el apartado “Actualizaciones disponibles”, es posible actualizar todas las aplicaciones de forma simultánea o solo aquellas que sean prioritarias.

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Mantener las apps al día reduce la posibilidad de errores y optimiza la compatibilidad con el sistema. Si los problemas continúan tras actualizar, conviene desinstalar aplicaciones que no sean esenciales.