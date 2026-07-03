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El particular amuleto familiar que repitió Emiliano Dibu Martínez en su llegada al estadio para Argentina-Cabo Verde

El arquero del combinado albiceleste sorprendió con un objeto en su cuello que utilizó en las últimas presentaciones del Mundial 2026

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El collar particular que usa el Dibu Martínez en la llegada al estadio con la selección argentina (IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro)
El collar particular que usa el Dibu Martínez en la llegada al estadio con la selección argentina (IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro)

Dentro del vestuario de la selección argentina predominan las cábalas de todo tipo. Desde comer caramelos en la mitad de la cancha al palo santo en la habitación del hotel. Emiliano Martínez no está exento de las particularidades de la delegación albiceleste y, además de teñirse el pelo de una forma que rememora a Qatar 2022, llamó la atención al volver a exhibir en el Mundial 2026 uno de sus rituales más personales antes del duelo contra Cabo Verde por los 16avos de final.

El Dibu Martínez se bajó del micro con una medalla colgada sobre el pecho que tiene la imagen de su esposa Amanda “Mandinha” Gama y de sus hijos Santiago y Ava, un objeto que usa como amuleto de protección y para sentirse cerca de su familia antes de los partidos decisivos. El detalle ya se había visto cuando la selección argentina llegó al estadio para enfrentar a Austria por la segunda fecha del torneo.

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Dibu Martínez también se lo vio con el collar en el duelo contra Austria (REUTERS/Issei Kato)
Dibu Martínez también se lo vio con el collar en el duelo contra Austria (REUTERS/Issei Kato)

A lo largo de los años, el Dibu Martínez mostró de manera pública el peso que tiene su entorno más cercano. En entrevistas y en redes sociales suele compartir imágenes junto a su familia y agradecerles por el acompañamiento durante su recorrido profesional. “La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible”, escribió en un posteo previo al inicio del Mundial 2026.

El arribo del Dibu Martínez también quedó enmarcado a otra costumbre que mezcla imagen y superstición. De cara al primer cruce eliminatorio ante Cabo Verde en Miami por los 16avos de final, repitió el corte de pelo con la bandera argentina en uno de los parietales, un diseño que ya había llamado la atención en Qatar 2022.

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La imagen del Dibu Martínez junto a su familia que tiene en el collar que utiliza antes de los partidos con Argentina (@emi_martinez26)
La imagen del Dibu Martínez junto a su familia que tiene en el collar que utiliza antes de los partidos con Argentina (@emi_martinez26)

Aquel cambio de look apareció por primera vez antes del partido contra Australia por los octavos de final del último Mundial. Después de la victoria argentina por 2-1, la imagen del arquero quedó todavía más instalada por una acción decisiva: la atajada frente a Garang Kuol que evitó el empate sobre el final y aseguró la clasificación a cuartos.

Tras esa jugada, Lisandro Martínez y varios compañeros se lanzaron a festejar la intervención como si hubiera sido un gol. Con el avance del torneo en Doha y la consagración frente a Francia el 18 de diciembre en Lusail, ese peinado se volvió especialmente popular entre los chicos en Argentina. El arquero repitió el mismo corte para la semifinal de la Copa América 2024 ante Canadá, disputada también en Estados Unidos. El resultado volvió a acompañar: triunfo argentino por 2-0 con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi.

Dibu Martinez collar
El amuleto especial que utiliza en su cuello con una foto acompañado de su familia

La última vez que había llevado ese diseño antes de este Mundial fue en abril de 2025. Entonces apareció con el plantel de Aston Villa en el Parque de los Príncipes para jugar la ida de los cuartos de final de la Champions League frente al París Saint Germain, un look que también había estrenado en la victoria del seleccionado ante Brasil y en un partido contra Nottingham Forest por la Premier League.

El partido en Miami tampoco asoma como uno más por otra razón. A los 33 años, el número 23 de Argentina persigue la marca histórica de arcos en cero en la selección, una distancia que se redujo durante este Mundial salvo en el encuentro frente a Jordania, cuando Mousa Al-Tamari marcó al inicio del segundo tiempo en el Dallas Stadium.

Con el arco en cero ante Austria, Martínez alcanzó 43 vallas invictas en 62 partidos con la selección argentina y quedó más cerca del registro de Sergio Chiquito Romero, que cerró su etapa en la Albiceleste con 47 encuentros sin recibir goles en 96 presencias entre 2008 y 2019.

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