Estudiantes y maestros intoxicados tras incidente químico en instituto educativo de San Salvador

Estudiantes y maestros de un instituto de San Salvador resultaron intoxicados tras inhalar sustancias químicas en el laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de estudiantes y maestros del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN) en San Salvador resultó intoxicado este viernes tras inhalar sustancias químicas en el laboratorio del centro educativo.

Según reportaron medios locales, la emergencia generó la intervención de varias ambulancias y personal de rescate, que atendió a los afectados en el lugar y trasladó a algunos a centros hospitalarios.

De acuerdo con información preliminar obtenida por Telenoticias Megavisión, los síntomas detectados incluyeron náuseas y malestar general entre los estudiantes y docentes expuestos a los químicos, lo que motivó la rápida movilización de Cruz Roja Salvadoreña, Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y Cuerpo de Bomberos.

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Equipos de la Policía Nacional Civil (PNC) también llegaron al instituto, donde delimitaron la zona del incidente para evitar mayores riesgos.

El portavoz de los equipos de socorro, Carlos Alvarado, confirmó al citado medio, que uno de los estudiantes fue trasladado a un hospital debido a la gravedad de los síntomas.

Aunque de manera preliminar, se manejó que entre once y catorce personas podrían haber resultado intoxicadas, aunque hasta el cierre de este reporte no existía cifra oficial proporcionada por las autoridades educativas ni por los cuerpos de emergencia.

La información preliminar indicó que entre 11 y 14 personas pudieron resultar intoxicadas, aunque no hay una cifra oficial. (Cortesía: Redes sociales)

Respuesta ante el incidente de intoxicación en el instituto

Padres de familia y personal del centro escolar permanecieron atentos a la evolución de la situación, mientras los equipos médicos y de rescate ingresaron al laboratorio para valorar el estado de los intoxicados y determinar la causa de la emanación química.

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Según reporte de rede sociales, la presencia de ambulancias y rescatistas fue constante durante toda la mañana, reflejando la magnitud del incidente y la preocupación en la comunidad educativa.

Algunos testigos señalaron que la zona afectada fue acordonada y que se restringió el acceso para garantizar la seguridad de los demás estudiantes y trabajadores del instituto, así como para facilitar las labores de los equipos de emergencia.

Las autoridades recomendaron a los presentes mantenerse alejados del área restringida hasta que se descarte cualquier riesgo adicional.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas de la intoxicación y no se cuenta con información oficial sobre la sustancia que provocó el incidente.

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Noticia en desarrollo.