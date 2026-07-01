Tecno

Guía definitiva para camuflar los cables del televisor: hacer agujeros o instalar canaletas adhesivas

En viviendas con paredes de yeso o drywall, la instalación de una caja multimedia empotrada detrás del televisor permite alojar tanto los cables como dispositivos adicionales

Guardar
Google icon
cables - TV - pared - agujeros - televisor - tecnología - 30 de junio
El dilema de los cables a la vista se puede resolver de manera definitiva si se opta por una intervención en la pared. (Imagen ilustrativa Infobae)

En la actualidad, muchos hogares buscan un equilibrio entre la funcionalidad tecnológica y una apariencia ordenada en el salón. La presencia de televisores, barras de sonido, consolas y otros dispositivos ha incrementado la cantidad de cables visibles, lo que puede afectar la armonía del entorno.

Lograr un ambiente moderno y despejado no exige grandes gastos ni remodelaciones complejas: existen técnicas efectivas para ocultar los cables del televisor, que van desde intervenciones en la pared hasta soluciones rápidas con canaletas adhesivas.

PUBLICIDAD

Cómo ocultar los cables del televisor: métodos con y sin obras

El dilema de los cables a la vista se puede resolver de manera definitiva si se opta por una intervención en la pared. En paredes de ladrillo o cemento, una de las alternativas es realizar una zanja vertical, conocida como “regata” o “roza”, desde la ubicación del televisor hasta la toma de corriente más cercana.

cables - TV - pared - agujeros - televisor - tecnología - 30 de junio
Conseguir un ambiente moderno y ordenado no requiere obras ni grandes inversiones. (Gemini)

Esto implica utilizar herramientas como una amoladora y un cincel, para luego empotrar un tubo de PVC que permita el paso de los cables. Tras colocar los cables y el tubo, se procede a tapar y pintar la pared, quedando los cables completamente ocultos.

PUBLICIDAD

En viviendas con paredes de yeso o drywall, la instalación de una caja multimedia empotrada detrás del televisor permite alojar tanto los cables como dispositivos adicionales, como reproductores de streaming. Se realiza un corte rectangular en la pared, se coloca la caja estructurada y se conectan los enchufes y cables en su interior.

Cabe señalar que esta modalidad logra que el televisor quede completamente pegado a la pared, sin que el enchufe lo desplace hacia adelante.

TV - cables - Smart TV - tecnología - 28 de junio
Las canaletas de plástico autoadhesivas, las minicanaletas con codos y las bandejas para transformadores son alternativas que permiten mantener un salón ordenado y moderno. (Composición Infobae: Amazon)

Para quienes desean una conexión eléctrica más cómoda, existe la opción de añadir un enchufe nuevo justo detrás del televisor. Se corta la pared para instalar una caja eléctrica, se conecta a la toma de corriente existente y se coloca un nuevo enchufe en la parte superior. Así, se evita el uso de extensiones o cables visibles, mientras que los cables de video se pueden canalizar usando orificios cercanos al enchufe.

Soluciones sin obra: canaletas adhesivas y organizadores para cables

No siempre es necesario recurrir a trabajos en la pared para disimular el cableado. Las canaletas de plástico autoadhesivas representan una solución simple y accesible. Se fijan fácilmente en la superficie de la pared y pueden pintarse del mismo color para integrarse al entorno. Su diseño permite ocultar varios cables y mantener el aspecto minimalista del salón.

En situaciones donde los cables deben recorrer trayectorias con esquinas o cambios de dirección, las minicanaletas con codos permiten adaptar el recorrido y mantener el cableado agrupado. Son útiles en espacios donde los dispositivos se encuentran alejados de la toma de corriente principal o dispersos en distintos puntos del salón.

TV - cables - Smart TV - tecnología - 28 de junio
Cuando el objetivo es simplemente organizar los cables para evitar enredos y desorden, los clips autoadhesivos facilitan mantenerlos juntos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para evitar enredos o desorden, los clips autoadhesivos ofrecen una forma sencilla de mantener los cables juntos, tanto en el salón como en otras áreas de la casa. Estos clips son económicos y versátiles, ayudando a evitar marañas y facilitando el mantenimiento del cableado.

Quienes prefieren no adherir nada a la pared pueden optar por fundas y tubos organizadores. Los tubos en espiral o manguitos agrupan varios cables en un solo conducto, reduciendo el impacto visual y permitiendo extraer cables en puntos específicos según la necesidad. Existe una variedad de colores y materiales para combinar con la decoración.

Las bandejas para cables resultan útiles para ocultar regletas, transformadores o el exceso de cables que suele acumularse bajo el televisor. Se colocan debajo de una mesa o superficie adecuada y ayudan a mantener fuera de la vista los elementos menos estéticos del sistema de conexiones.

cables - TV - pared - agujeros - televisor - tecnología - 30 de junio
La organización del cableado no solo contribuye a la estética, sino que también facilita el mantenimiento y reduce el riesgo de accidentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las cajas para cables cumplen una función similar, permitiendo guardar regletas y cables no utilizados en un solo punto, lo que contribuye al orden y la limpieza visual.

Integrar el cableado en la decoración del salón

En ocasiones, la mejor estrategia para disimular los cables consiste en incorporarlos a la decoración. Ubicar libros, jarrones altos u objetos decorativos delante del cableado puede ocultar eficazmente los cables sin necesidad de instalar accesorios adicionales. Es una alternativa práctica para quienes buscan soluciones rápidas y sin intervención en la pared.

El uso de plantas de interior también se ha consolidado como un recurso eficiente. Especies como la Sansevieria o el Ficus, colocadas estratégicamente sobre un mueble o en el suelo, permiten camuflar los cables que bajan por la pared o se extienden a lo largo del piso, al tiempo que añaden frescura y vitalidad al ambiente.

Temas Relacionados

TelevisorTVCablesCanaletasBandejasLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué pasó con Cuevana para ver fútbol gratis y por qué no debes hacer esta búsqueda para el Mundial 2026

Descargar APKs de origen desconocido para ver fútbol gratis puede infectar tus dispositivos con malware

Qué pasó con Cuevana para ver fútbol gratis y por qué no debes hacer esta búsqueda para el Mundial 2026

Se disparan las búsquedas de viajes a Kansas para ver el partido Colombia vs. Ghana

El 48% de los colombianos considera que ver un partido en vivo es una experiencia única

Se disparan las búsquedas de viajes a Kansas para ver el partido Colombia vs. Ghana

Google Finance: qué es y cómo rastrear mercados financieros de todo el mundo gratis

La plataforma ofrece informes de inteligencia de mercado y herramientas interactivas para organizar y visualizar carteras personalizadas

Google Finance: qué es y cómo rastrear mercados financieros de todo el mundo gratis

Así superó la TIGGO 9 de Chery una prueba de choque múltiple: casi intacto y seguridad para pasajeros

El fabricante incorpora más de 200 evaluaciones en entornos internacionales y aplica ingeniería avanzada en sus sistemas de protección

Así superó la TIGGO 9 de Chery una prueba de choque múltiple: casi intacto y seguridad para pasajeros

Prime Video revela el primer avance de ‘La Hipótesis del Amor’, una de las películas más buscadas en internet

El adelanto fue presentado en el Obsessed Fest y generó gran expectativa entre los usuarios

Prime Video revela el primer avance de ‘La Hipótesis del Amor’, una de las películas más buscadas en internet

DEPORTES

Messi y Mbappé pelean por ser el máximo goleador del Mundial: el dato de la FIFA que favorece al argentino

Messi y Mbappé pelean por ser el máximo goleador del Mundial: el dato de la FIFA que favorece al argentino

Los elogios de Deschamps y Mbappé a Paraguay y su “ADN sudamericano” tras la clasificación de Francia a octavos del Mundial: “Son duros”

Los mejores memes en la previa de Francia-Paraguay por los octavos del Mundial: de la “nueva utopía” a la revancha del ’98

La cruda confesión de la esposa de Orlando Gill luego de la consagración del arquero ante Alemania: “No teníamos para comer”

Todas las revelaciones de Bielsa tras el adiós de Uruguay: qué pasó con Muslera y Valverde, los roces con el plantel y su furia viral

TELESHOW

Marcela Kloosterboer contó la verdad detrás de sus canciones en Chiquititas: “Me mandaron a mi casa”

Marcela Kloosterboer contó la verdad detrás de sus canciones en Chiquititas: “Me mandaron a mi casa”

La charla de Coscu con Tinelli en Infobae Mundial: la pelea entre la televisión y el streaming, el cambio de época y el valor de la comunidad

Graciela Alfano sorprendió al revelar que se siente atraída por un streamer 43 años más joven: “Me gustó”

El homenaje de Los Twist a Daniel Melingo, la banda que fundó y marcó los ‘80

Evelyn Botto contó la cirugía a la que tuvo que someterse su papá: “Qué tranquilidad nos han dado”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Intensifican operativos para prevenir la explotación sexual infantil

Honduras: Intensifican operativos para prevenir la explotación sexual infantil

Salvadoreños y hondureño, culpables de nueve asesinatos y secuestros en EE.UU.

Honduras: Alcaldía capitalina apoyará el envío de ayuda humanitaria recolectada para Venezuela

El equipo de El Salvador mantiene la búsqueda en Venezuela y rescata a siete sobrevivientes

Problemas gastrointestinales afectan de pronto a más de 450 personas en la provincia panameña de Chiriquí