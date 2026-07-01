Guía definitiva para camuflar los cables del televisor: hacer agujeros o instalar canaletas adhesivas

El dilema de los cables a la vista se puede resolver de manera definitiva si se opta por una intervención en la pared. (Imagen ilustrativa Infobae)

En la actualidad, muchos hogares buscan un equilibrio entre la funcionalidad tecnológica y una apariencia ordenada en el salón. La presencia de televisores, barras de sonido, consolas y otros dispositivos ha incrementado la cantidad de cables visibles, lo que puede afectar la armonía del entorno.

Lograr un ambiente moderno y despejado no exige grandes gastos ni remodelaciones complejas: existen técnicas efectivas para ocultar los cables del televisor, que van desde intervenciones en la pared hasta soluciones rápidas con canaletas adhesivas.

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Cómo ocultar los cables del televisor: métodos con y sin obras

El dilema de los cables a la vista se puede resolver de manera definitiva si se opta por una intervención en la pared. En paredes de ladrillo o cemento, una de las alternativas es realizar una zanja vertical, conocida como “regata” o “roza”, desde la ubicación del televisor hasta la toma de corriente más cercana.

Conseguir un ambiente moderno y ordenado no requiere obras ni grandes inversiones. (Gemini)

Esto implica utilizar herramientas como una amoladora y un cincel, para luego empotrar un tubo de PVC que permita el paso de los cables. Tras colocar los cables y el tubo, se procede a tapar y pintar la pared, quedando los cables completamente ocultos.

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En viviendas con paredes de yeso o drywall, la instalación de una caja multimedia empotrada detrás del televisor permite alojar tanto los cables como dispositivos adicionales, como reproductores de streaming. Se realiza un corte rectangular en la pared, se coloca la caja estructurada y se conectan los enchufes y cables en su interior.

Cabe señalar que esta modalidad logra que el televisor quede completamente pegado a la pared, sin que el enchufe lo desplace hacia adelante.

Las canaletas de plástico autoadhesivas, las minicanaletas con codos y las bandejas para transformadores son alternativas que permiten mantener un salón ordenado y moderno. (Composición Infobae: Amazon)

Para quienes desean una conexión eléctrica más cómoda, existe la opción de añadir un enchufe nuevo justo detrás del televisor. Se corta la pared para instalar una caja eléctrica, se conecta a la toma de corriente existente y se coloca un nuevo enchufe en la parte superior. Así, se evita el uso de extensiones o cables visibles, mientras que los cables de video se pueden canalizar usando orificios cercanos al enchufe.

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Soluciones sin obra: canaletas adhesivas y organizadores para cables

No siempre es necesario recurrir a trabajos en la pared para disimular el cableado. Las canaletas de plástico autoadhesivas representan una solución simple y accesible. Se fijan fácilmente en la superficie de la pared y pueden pintarse del mismo color para integrarse al entorno. Su diseño permite ocultar varios cables y mantener el aspecto minimalista del salón.

En situaciones donde los cables deben recorrer trayectorias con esquinas o cambios de dirección, las minicanaletas con codos permiten adaptar el recorrido y mantener el cableado agrupado. Son útiles en espacios donde los dispositivos se encuentran alejados de la toma de corriente principal o dispersos en distintos puntos del salón.

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Cuando el objetivo es simplemente organizar los cables para evitar enredos y desorden, los clips autoadhesivos facilitan mantenerlos juntos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para evitar enredos o desorden, los clips autoadhesivos ofrecen una forma sencilla de mantener los cables juntos, tanto en el salón como en otras áreas de la casa. Estos clips son económicos y versátiles, ayudando a evitar marañas y facilitando el mantenimiento del cableado.

Quienes prefieren no adherir nada a la pared pueden optar por fundas y tubos organizadores. Los tubos en espiral o manguitos agrupan varios cables en un solo conducto, reduciendo el impacto visual y permitiendo extraer cables en puntos específicos según la necesidad. Existe una variedad de colores y materiales para combinar con la decoración.

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Las bandejas para cables resultan útiles para ocultar regletas, transformadores o el exceso de cables que suele acumularse bajo el televisor. Se colocan debajo de una mesa o superficie adecuada y ayudan a mantener fuera de la vista los elementos menos estéticos del sistema de conexiones.

La organización del cableado no solo contribuye a la estética, sino que también facilita el mantenimiento y reduce el riesgo de accidentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las cajas para cables cumplen una función similar, permitiendo guardar regletas y cables no utilizados en un solo punto, lo que contribuye al orden y la limpieza visual.

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Integrar el cableado en la decoración del salón

En ocasiones, la mejor estrategia para disimular los cables consiste en incorporarlos a la decoración. Ubicar libros, jarrones altos u objetos decorativos delante del cableado puede ocultar eficazmente los cables sin necesidad de instalar accesorios adicionales. Es una alternativa práctica para quienes buscan soluciones rápidas y sin intervención en la pared.

El uso de plantas de interior también se ha consolidado como un recurso eficiente. Especies como la Sansevieria o el Ficus, colocadas estratégicamente sobre un mueble o en el suelo, permiten camuflar los cables que bajan por la pared o se extienden a lo largo del piso, al tiempo que añaden frescura y vitalidad al ambiente.

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