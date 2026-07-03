La sugerente frase con la que Marcelo Gallardo se despidió de la transmisión del Mundial: ¿ya tiene nuevo club?

"LA VERDAD QUE FUE UN GUSTO TRABAJAR CON MARCELO", un lindo mensaje de Carlos Tevez y el gran trabajo en conjunto con Gallardo en la Copa del Mundo.



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Marcelo Gallardo fue una de las novedades de las transmisiones del Mundial 2026. Junto a Carlos Tevez, formó parte de las transmisiones de ESPN y aportó su mirada de entrenador en los encuentros de Argentina. Sin embargo, antes del choque ante Cabo Verde, por los 16avos de final, avisó que pondrá en pausa su aporte y disparó las especulaciones sobre su regreso al banco de suplentes.

“Esperemos que esté Argentina y juguemos la final, hasta acá llegó mi participación. Ya tenía obligaciones anteriores que tenía que cumplir”, señaló el Muñeco, de 50 años. Mariano Closs le sumó “como técnico” cuando el ex enlace habló de sus “obligaciones”, lo que provocó que sus palabras se hicieran virales.

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“Si jugamos la final estamos acá”, avisó. “Se fue a laburar de lo que también labura”, agregaron en la transmisión. Enseguida tomó protagonismo Tevez en la despedida. “Yo me quedo con ustedes. Fue un gusto trabajar con Marcelo, nos vamos a ver en la final seguramente. Hemos visto a la Selección los dos juntos y es lo que tratamos de transmitir. En un país en el que Boca y River no son enemigos, son rivales, nosotros dos, que somos tan Boca y tan River, demostramos que podemos convivir y lo hicimos de la mejor manera”, subrayó el Apache, quien viene de dirigir a Talleres de Córdoba y también está en el menú de entrenadores de renombre disponibles.

Aunque su segundo ciclo estuvo lejos de lo esperado por los simpatizantes, Gallardo dejó un legado imborrable dentro de River Plate. En su primer ciclo, iniciado en junio de 2014, Gallardo transformó al Millonario en un equipo protagonista del fútbol sudamericano. Bajo su conducción, la institución logró 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores -una ganada nada menos que frente a Boca Juniors-, una Copa Sudamericana, tres Copas Argentina y la Liga Profesional.

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El regreso de Gallardo, en 2024, tras la salida de Martín Demichelis, generó expectativas por la posibilidad de revivir una época dorada. Sin embargo, el equipo no repitió los resultados de la etapa anterior: en 85 partidos, sumó 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas. Pese a una fuerte inversión en refuerzos, la falta de títulos y el rendimiento irregular terminaron por desgastar el ciclo.

Desde que se marchó para dejarle su lugar a Eduardo Coudet, fue sondeado por el Flamengo, el San Pablo, la selección de Uruguay y también sonó en Ecuador, tras la eliminación de los combinados sudamericanos en la Copa del Mundo.

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Gallardo estuvo en Europa, observando métodos de entrenamiento y algunos partidos. ¿Su próximo destino será en el Viejo Continente? ¿Será tiempo de su apuesta a nivel de selecciones? Vale recordar que también supo conducir al Al Ittihad de Arabia Saudita.

Por lo pronto, su análisis de Argentina-Cabo Verde será el último en ESPN por el momento para asumir sus obligaciones laborales. Si la suerte de La Scaloneta la deposita en la gran definición, regresará a Estados Unidos para ofrecer su mirada, ¿con nuevo trabajo definido y comunicado en los medios?

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