Economía

Jornada financiera: las acciones y los bonos argentinos subieron, pero sin la referencia de Wall Street

Sin la referencia de Wall Street por un feriado en EE.UU., el S&P Merval subió 1,2% y los bonos en dólares ganaron 0,3% en promedio. El dólar se sostuvo a $1.510 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 100 millones en el mercado

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Los títulos públicos argentinos mantienen los precios más altos del año.
Los títulos públicos argentinos mantienen los precios más altos del año.

Las acciones y los bonos argentinos operaron con signo positivo este viernes, en una tendencia a la que no se le puede atribuir demasiada consistencia, debido al feriado en los Estados Unidos que privó a esta movimiento de la referencia de precios de Wall Street.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 1,2% en pesos, en los 3.198.543 puntos. Encabezaron las ganancias del panel líder Metrogas (+3,3%) y Transportadora Gas del Sur (+2,5%).

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- revalidaron sus precios más altos del año, con una suba promedio de 0,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan no exhibió variantes debido a la ausencia de negocios en la plaza norteamericana. No obstante, en los 415 puntos básicos para Argentina, este indicador se ubica en el piso más bajo desde el 24 de abril de 2018.

“La corrección reciente de las acciones argentinas respondió principalmente a factores externos, como la decisión de MSCI y la caída del precio internacional del petróleo, más que a un deterioro de los fundamentos locales. En ese contexto, la volatilidad puede generar oportunidades para quienes invierten con horizonte de mediano y largo plazo, especialmente en sectores vinculados a la generación de divisas y al sistema financiero, siempre que continúe el proceso de normalización macroeconómica”, definió Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

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Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, aportó que “las curvas de pesos y las tasas cortas siguieron dando cuenta de condiciones de liquidez mas relajadas tras la liquidación esta semana de la licitación del viernes pasado. En este contexto, el dólar siguió mostrando una tendencia al alza, y esto lo asociamos tanto a la fortaleza de la moneda estadounidense a nivel global como al empeoramiento relativo de términos del intercambio de Argentina tras la fuerte baja del petróleo”.

“Ya comenzando el segundo semestre, consideramos que las claves pasarán por la dinámica de los flujos, y por qué tanto la política de menores tasas logra tener un efecto sobre la economía real, en especial sobre los sectores rezagados”, apuntó Juan Manuel Franco.

En términos macroeconómicos, GMA Capital subrayó que “la cuenta pendiente es el bolsillo. La actividad creció en promedio, pero con una brecha sectorial pronunciada: agro y minería traccionaron; comercio e industria acumulan caídas. El empleo registrado perdió 21.400 puestos entre diciembre y marzo y la mora en hogares trepó al 12,7%. Con los vencimientos financieros despejados, la variable política y social empieza a ocupar el centro de la escena. El segundo tiempo arranca con menos viento de cola y más preguntas abiertas”.

En los mercados internacionales el petróleo estuvo negociado con ligera alza. El barril de crudo Brent del Mar del Norte subió 0,5%, a USD 72,12 el barril con entrega en septiembre, todavía cerca de sus mínimos en cuatro meses.

Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants, aportó que “el S&P 500 está ‘testeando’ su resiliencia; si los datos de empleo en EEUU del viernes sorprenden a la baja, el mercado incluso podría interpretarlo no como una señal recesiva, sino como una excusa para que la Fed pivote hacia una postura menos restrictiva. Será importante, no dejarse llevar solo por la estacionalidad históricamente alcista de julio, ya que el riesgo de un error de política sigue latente”.

El BCRA compró USD 100 millones en el mercado

El monto operado en el mercado de cambios recuperó el volumen, que volvió a acercarse a los niveles más altos del año, en los USD 798,8 millones en el segmento de contado. Esta liquidación fue excepcional dado el feriado en los EEUU, que siempre condiciona la operatoria el ritmo de los negocios. El dólar mayorista avanzó un mínimo de 50 centavos, a 1.488,50 pesos.

El Banco Central estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.810,56, que dejó al tipo de cambio oficial a 322,06 pesos o 21,6% desde límite para la flotación.

El dólar al público finalizó negociado sin variantes a $1.510 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 24 de octubre de 2025. A lo largo de la semana la divisa minorista ganó 15 pesos o 1 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete al público promedió $1.507,05 para la venta y $1.456,17 para la compra.

El dólar blue recortó 15 pesos o 1,1% en el día, a $1.510, para sumar 15 pesos o 1% respecto del viernes anterior.

El BCRA compró USD 100 millones en la rueda del spot, el 12,5% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 233 millones, a 48.237 millones de dólares.

“En Argentina, la atención se concentró en las definiciones sobre el programa financiero y las nuevas proyecciones macroeconómicas, en un contexto de inflación en desaceleración y renovado interés por las fuentes de financiamiento del Tesoro”, sintetizaron los ecpertos de TSA Bursátil.

“Lo más relevante de esta semana fue que se anunció que el Banco Central renovó operaciones de pase por USD 6.000 millones, extendiendo vencimientos y reforzando la liquidez externa. La renovación del REPO mejora la previsibilidad de los flujos en moneda extranjera y reduce riesgos de concentración de vencimientos, mientras el Tesoro procura cubrir obligaciones externas sin volver todavía a los mercados internacionales”, señaló el equipo de Research de Puente.

“En paralelo, la discusión sobre una reforma de la carta orgánica del Banco Central también sugiere un giro hacia un esquema institucional más convencional, centrado en la estabilidad de precios y en una menor discrecionalidad para financiar al fisco”, añadieron desde Puente.

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