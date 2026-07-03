El cambio que transformará Google Chrome: el navegador dejará atrás su función más conocida

Google Chrome avanza en una de las transformaciones más importantes de su historia con la adopción definitiva de Manifest V3, un nuevo estándar que redefine el funcionamiento de las extensiones del navegador. La actualización, impulsada por Google desde hace varios años, busca reforzar la seguridad, mejorar el rendimiento y ofrecer un ecosistema más estable para los millones de usuarios que utilizan complementos a diario.

La transición ya comenzó con el despliegue gradual de Chrome 150 y supone el abandono de Manifest V2, la tecnología que durante más de una década sirvió como base para miles de extensiones. Uno de los efectos más visibles será que los bloqueadores de anuncios dejarán de funcionar tal como lo hacían hasta ahora, aunque ese es solo uno de los cambios derivados de esta evolución.

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La decisión forma parte de una estrategia más amplia con la que Google pretende modernizar la arquitectura de Chrome y reducir los riesgos asociados a las extensiones que tienen amplios permisos sobre la navegación.

Google Chrome abandona Manifest V2 y ahora usará un nuevo sistema para las extensiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es Manifest V3 y por qué Google lo considera necesario

Manifest es el conjunto de especificaciones que determina cómo puede funcionar una extensión dentro de Chrome. Define qué permisos puede solicitar, a qué información tiene acceso y de qué manera interactúa con las páginas web y con el propio navegador.

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Durante años, Manifest V2 permitió desarrollar extensiones muy completas gracias al amplio acceso que ofrecía a distintas funciones internas de Chrome. Sin embargo, ese mismo nivel de acceso también podía convertirse en un problema de seguridad.

Según Google, algunas extensiones podían obtener permisos excesivos para recopilar datos, modificar el comportamiento de las páginas o ejecutar procesos continuamente en segundo plano, aumentando el consumo de memoria y abriendo la puerta a posibles vulnerabilidades.

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Con Manifest V3, la compañía introduce una arquitectura más restrictiva que limita ese tipo de comportamientos y obliga a que las extensiones utilicen mecanismos más seguros para realizar sus funciones.

Manifest V3 será el nuevo sistema para publicar extensiones en Google Chrome.

Un ecosistema de extensiones más seguro

Uno de los principales objetivos de Manifest V3 es reducir el riesgo de que una extensión maliciosa pueda acceder a información sensible del usuario o afectar el funcionamiento del navegador.

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Para conseguirlo, Google reemplazó algunos componentes tradicionales por otros más modernos. Entre los cambios más importantes está la sustitución de las páginas de fondo permanentes por Service Workers, procesos que solo se ejecutan cuando son necesarios y dejan de consumir recursos cuando finalizan su tarea.

Esta modificación también busca mejorar el rendimiento general de Chrome, ya que reduce el uso de memoria RAM y disminuye la cantidad de procesos activos en segundo plano.

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Además, Manifest V3 limita determinadas formas de ejecutar código dinámico, una técnica que podía ser aprovechada para introducir software malicioso sin necesidad de actualizar oficialmente una extensión.

El nuevo Manifest V3 de Google ya se empezó a probar en Android y iOS.

Mejor rendimiento y menor consumo de recursos

Otro de los argumentos de Google para impulsar este cambio es la eficiencia. Las extensiones desarrolladas bajo Manifest V3 están diseñadas para utilizar menos recursos del sistema, algo especialmente importante en computadoras con especificaciones modestas y en dispositivos móviles.

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Al reducir la actividad constante de los complementos, el navegador puede responder con mayor rapidez, consumir menos batería y mantener una experiencia de navegación más fluida.

La compañía sostiene que estas mejoras también facilitarán el mantenimiento del navegador a largo plazo, ya que los desarrolladores trabajarán bajo un modelo más uniforme y con menos posibilidades de generar conflictos entre extensiones.

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Cómo afecta este cambio a los usuarios

Para la mayoría de las personas, la transición será prácticamente transparente. Las extensiones que continúan siendo desarrolladas ya están adaptándose a Manifest V3, por lo que seguirán recibiendo actualizaciones normalmente desde la Chrome Web Store.

No obstante, aquellas que permanezcan exclusivamente bajo Manifest V2 dejarán de ser compatibles conforme avance el despliegue de las nuevas versiones de Chrome.

Esto obligará a muchos desarrolladores a actualizar sus herramientas para garantizar su funcionamiento dentro del nuevo ecosistema.

Los desarrolladores de extensiones para Google Chrome ahora deberán usar Manifest V3.

Una transformación que llevaba años preparándose

La adopción de Manifest V3 no es una decisión repentina. Google anunció este proyecto hace varios años y ha ido retrasando en distintas ocasiones la eliminación definitiva de Manifest V2 para dar tiempo a que los desarrolladores adaptaran sus aplicaciones.

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Con el lanzamiento gradual de Chrome 150, la compañía entra en la fase final de esta transición, que representa uno de los mayores cambios técnicos realizados en el navegador durante la última década.

Más allá del impacto sobre algunas extensiones concretas, la adopción de Manifest V3 refleja la estrategia de Google de construir un navegador con mayores controles de seguridad, un menor consumo de recursos y una arquitectura preparada para responder a las exigencias actuales de la navegación web.