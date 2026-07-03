Todo Miami albiceleste: los famosos argentinos que coparon el estadio para ver a la Selección ante Cabo Verde

La cantante y su hijo mayor estarán presentes en el partido por 16avos del Mundial 2026 (Video: Instagram)

Con las 19hs como hora de arranque en Argentina y la Selección ya en los 16avos del Mundial 2026, las celebrities argentinas no tardaron en mostrar sus looks y su emoción en las redes. Camisetas albicelestes, mensajes de aliento y selfies de espejo: la previa del partido ante Cabo Verde se vivió con intensidad también fuera de la cancha. Famosos de distintos ámbitos se prepararon para vivir el encuentro en vivo, desde el estadio de Miami, todos con la camiseta puesta.

Marcelo Tinelli ya estaba en el Hard Rock Stadium cuando publicó su story. Junto a Yiyo Garcilazo, ambos con la camiseta suplente negra de la AFA —la misma que el conductor elige partido a partido como cábala—, posó en el estacionamiento del estadio con decenas de hinchas de fondo. Su mensaje no dejó lugar a dudas: “Ya con @yiyogarcilazo en el Estadio!! ¡Vamoooooo Argentina carajooo!”.

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Eva Bargiela eligió el espejo del ascensor para capturar el momento familiar más tierno de la jornada. Junto a Gianluca Simeone, ambos con la camiseta de la Selección, posaron con el pequeño Faustino en su cochecito, también vestido de albiceleste. “Mi equipo favorito”, escribió la modelo sobre la imagen, en la que se la ve con short de jean, botas negras y mochila al hombro, mientras Gianluca empuja el carrito con una mano y sonríe a cámara.

Marcela Tinayre se mostró lista para alentar con todo. La conductora optó por la camiseta alternativa negra de la AFA, de diseño con motivos en azul, y la combinó con un bucket hat oficial de tres estrellas y trenzas. El texto que acompañó su story fue directo: “Vamos Argentina!”.

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Marcelo y su productor de Infobae Mundial estarán presentes en el partido

Eva Bargiela y Gianluca Simeone posan para una selfie en un edificio en Miami junto a su hijo, todos con camisetas de la selección argentina.

Carolina Baldini luce la camiseta de la selección argentina con el número 17 y una falda negra, posando frente a una pared decorada con motivos ondulados.

Marcela Tineyre sonríe mientras posa con la camiseta y un sombrero de la selección argentina de fútbol en un interior.

Jimena Barón, que lleva varias semanas instalada en Estados Unidos, también se dirigió al estadio. Para este partido tuvo compañía especial: su hijo mayor, Momo, llegó el jueves por la noche desde Argentina para vivir junto a ella el encuentro ante Cabo Verde.

Cachete Sierra reunió a sus amigos para la previa. En una selfie tomada al aire libre, con pasto sintético de fondo y un auto deportivo rojo estacionado detrás, posó junto a Nacho Castañeras y Mati Braggio, los tres con distintas versiones de la camiseta nacional. Uno de ellos sostenía la número 10 negra de Messi. La frase que eligió Sierra para la ocasión no dejó dudas: “Hoy juega el Campeón del Mundo”.

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Carolina Baldini, mamá de Giuliano Simeone, combinó la camiseta albiceleste del Mundial 2022 con el número 17 —el de su hijo— con una falda midi negra de encaje, stilettos con aplicaciones de brillos y un cinturón Dolce & Gabbana a la vista. Anteojos de sol oscuros y una pulsera con los colores de la bandera argentina completaron el conjunto. “Outfit”, escribió junto a los emojis de la bandera y la pelota, y agregó con honestidad: “Que nervios..”.

Cachete Sierra y Nacho Castañeras posan con camisetas de la selección argentina junto a un amigo, en un evento al aire libre en Miami.

Nacho Castañeras, en Miami, observa un partido de la Selección Argentina con la camiseta albiceleste sobre su hombro mientras viaja en un vehículo.

Chechu Bonelli y Fabián García visten camisetas de la selección argentina de fútbol en Miami.

Nacho Castañeras se sumó con una selfie desde el asiento del conductor, en pleno trayecto hacia el estadio, con la camiseta albiceleste cruzada sobre el pecho como si fuera una bufanda. Con anteojos de sol redondos y cara de quien ya tiene el partido en la cabeza, lanzó una pregunta a sus seguidores: “DALEEEE SELECCIÓN ¿resultado? ¿desde dónde lo ven?”.

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Chechu Bonelli y Fabián Cubero se fotografiaron juntos frente al espejo con sus respectivas camisetas celeste y blanco, listos para partir. Chechu escuchaba el Himno Nacional Argentino en el momento de publicar la story y resumió el estado de ánimo del hogar con cuatro palabras: “Ok estamos listos”.

Momi Giardina, Ángela Torres, Marcos Giles y Santi Talledo compartieron un video desde el auto, en pleno camino al estadio de Miami. El grupo viajó junto, con la energía de quien sabe que va a ver al campeón del mundo en cancha.

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El grupo, instalado en Miami hace varias semanas, vivirá en primera persona el enfrentamiento ante Cabo Verde (Video: Instagram)

Marta Fort también se mostró en ruta al estadio. La hija de Ricardo Fort publicó una selfie desde el auto junto a una amiga, las dos con la camiseta de la Selección puesta y los dedos en V. El texto que eligió fue tan simple como elocuente: “ok yendoo”.

Lucila “la Tora” Villar se sumó a la caravana con una selfie desde el auto, aunque su presencia en Miami tiene una dimensión diferente a la del resto: la exparticipante de Gran Hermano está trabajando en la cobertura del Mundial junto al equipo de Telefe, por lo que el estadio es, para ella, también su lugar de trabajo.

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