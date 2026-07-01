Partidos del Mundial 2026 hoy 1 de julio: Roja Directa, Fútbol Libre y otras páginas que debes evitar

El Mundial 2026 disputa este 1 de julio tres partidos de dieciseisavos de final que definen los clasificados a octavos. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

El Mundial 2026 entra en una de sus fases más esperadas con la ronda de dieciseisavos de final, y este miércoles 1 de julio ofrece una jornada clave para los equipos que buscan avanzar a octavos.

Tres choques se disputan hoy, varios de ellos con acceso exclusivo solo desde ciertos servicios digitales, por lo que muchos usuarios buscan alternativas gratuitas para disfrutar del torneo, sin tener en cuenta los riesgos que están corriendo, como en el caso de Roja Directa y Fútbol Libre.

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Partidos de hoy 1 de julio del Mundial 2026

La jornada de dieciseisavos de final de este 1 de julio presenta tres duelos. Todos ellos se disputan a partido único, lo que implica que, en caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, el pase se definirá en tiempo extra y penaltis si persiste la igualdad.

El primer turno corresponde a Inglaterra vs. República Democrática del Congo, encuentro que tendrá lugar en el Estadio de Atlanta a las 11:00 a.m. hora de Colombia y Perú (10:00 a.m. México, 12:00 p.m. EE. UU. Este, 18:00 h España).

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Los vencedores de Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina se cruzarán el 6 de julio en el Estadio de Seattle. (Reuters/Steven Bisig)

Más tarde, Bélgica se mide con Senegal en el Estadio de Seattle. El partido está programado para las 15:00 en Colombia y Perú (14:00 México, 16:00 EE. UU. Este, 22:00 España).

El cierre de la jornada lo protagonizan Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Bahía de San Francisco, a las 19:00 hora local de Colombia y Perú (18:00 México, 20:00 EE. UU. Este, 02:00 del 2 de julio en España).

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Los enfrentamientos de hoy no solo definen quién sigue adelante, sino también el cuadro de octavos de final para el resto del torneo. El ganador de Inglaterra vs. RD Congo se enfrentará a México. Ese partido se jugará el domingo 5 de julio en la Ciudad de México.

Por otro lado, los ganadores de los duelos entre Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia se cruzarán entre sí. El choque está previsto para el lunes 6 de julio en el Estadio de Seattle.

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Ver el Mundial 2026 en Roja Directa, Fútbol Libre y Tarjeta Roja expone a los usuarios a riesgos legales y de seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es un riesgo ver el Mundial 2026 en Roja Directa, Fútbol Libre y más

La popularidad de servicios como FutbolLibre, Roja Directa y Tarjeta Roja se ha disparado en los últimos años gracias a la promesa de acceso gratuito a eventos deportivos de primer nivel. Sin embargo, recurrir a estas plataformas para seguir el Mundial 2026 implica asumir riesgos que trascienden la simple infracción legal.

Al ingresar a portales como Fútbol Libre, el usuario se expone a la descarga inadvertida de software malicioso. Muchas de estas páginas obligan a interactuar con reproductores falsos o ventanas emergentes que instalan virus y troyanos diseñados para espiar contraseñas, secuestrar archivos o incluso utilizar el procesador del dispositivo para minar criptomonedas sin consentimiento.

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La consecuencia inmediata suele ser el calentamiento extremo y el rápido agotamiento de la batería, además de la ralentización general del equipo.

Otras amenazas incluyen intentos de phishing: mensajes falsos que emulan alertas del navegador y solicitan información personal bajo pretextos como “mejorar la calidad de la transmisión”. Si el usuario ingresa la misma clave que utiliza en redes sociales o cuentas bancarias, puede quedar expuesto a ataques y robos de datos.

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Los portales como Fútbol Libre pueden instalar virus, troyanos y software para minar criptomonedas, además de provocar calentamiento y agotamiento de batería. (Imagen ilustrativa Infobae)

El modelo de negocio de estos sitios se basa en la generación masiva de tráfico, la saturación de anuncios y acuerdos con plataformas de apuestas. Cada visitante debe sortear una sobrecarga de publicidades y elementos engañosos, un entorno especialmente propicio para la instalación involuntaria de programas dañinos.

Alternativas legales y seguras para no perderse el Myndial 2026

Para quienes desean ver los partidos de hoy y el resto del Mundial 2026 sin exponer su dispositivo ni su información personal, existen múltiples opciones oficiales y seguras.

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En México, los encuentros se transmiten en televisión abierta (Canal 5 y Canal 9), en TUDN por TV de paga y por streaming en ViX.

En Estados Unidos, FOX Network emite los partidos en inglés y Telemundo en español, con opciones de streaming como Fubo, Peacock y Tubi. Para el resto de América Latina, DGO ofrece cobertura completa en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. En España, RTVE Play transmite 33 partidos de forma gratuita, mientras que DAZN posee los derechos de los 104 encuentros.

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