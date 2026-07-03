Panamá supera los 1.2 millones de visitantes en cuatro meses

Los turistas representaron el 74 % del total de visitantes que ingresaron a Panamá entre enero y abril y fueron el segmento que más contribuyó al crecimiento de la actividad turística. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá comenzó 2026 con un sólido desempeño de su industria turística. Entre enero y abril ingresaron al país 1,285,525 visitantes, lo que representa un crecimiento del 16.4% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 1,104,550. En términos absolutos, el país recibió 180,975 visitantes adicionales, consolidando la recuperación del sector y acercándose a las metas trazadas por la Autoridad de Turismo de Panamá para este año.

El mayor impulso provino de los turistas, es decir, los visitantes que permanecen al menos una noche en el país y realizan el mayor gasto durante su estadía. Este segmento alcanzó 954,989 personas, un incremento del 18.2 % frente a las 808,209 registradas un año antes.

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Los turistas representaron el 74% del total de visitantes que ingresaron a Panamá en el primer cuatrimestre, muy por encima de los pasajeros de cruceros (17%) y de los excursionistas o visitantes del día (9%).

El buen comportamiento también se reflejó en el impacto económico. Los ingresos por turismo alcanzaron 2,636.6 millones de dólares entre enero y abril, un aumento de 15% frente a los 2,291.7 millones de dólares obtenidos en igual periodo del año pasado. Esto significa que la actividad generó 344.9 millones de dólares adicionales para la economía panameña en apenas cuatro meses.

Cada visitante permaneció en promedio ocho días en Panamá y realizó un gasto cercano a los 2,051 dólares durante su estadía, según la Autoridad de Turismo de Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco

Los datos de la ATP muestran que cada visitante permanece en promedio ocho días en Panamá y gasta alrededor de 2,051 dólares durante toda su estadía, equivalente a unos 256 dólares diarios, cifras que reflejan el peso económico del turismo como uno de los principales generadores de divisas del país.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa consolidándose como el principal punto de ingreso al país. Entre enero y abril recibió 897,278 visitantes, un crecimiento del 21.4% respecto al mismo periodo de 2025. Esto significa que siete de cada diez visitantes internacionales ingresaron por la principal terminal aérea de Panamá.

Los puertos de cruceros ocuparon el segundo lugar, con 220,813 pasajeros, un incremento del 11.5%, mientras que la frontera de Paso Canoas registró 40,628 visitantes, un aumento del 3.5%. Los demás puertos de entrada fueron el único segmento que mostró una ligera disminución, con una caída del 1 %.

El mayor volumen de visitantes que llegaron por Tocumen provino de América del Sur, región que aportó 331,157 viajeros, equivalentes al 36.9% del total, además de registrar el mayor crecimiento interanual, con un aumento del 29.4%.

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Los puertos de cruceros recibieron más de 220 mil pasajeros durante el primer cuatrimestre, un incremento de 11.5 % respecto al mismo periodo del año anterior. REUTERS/Erick Marciscano

Dentro de ese mercado, Colombia se mantuvo como el principal país emisor de turistas hacia Panamá, con 127,852 visitantes, seguido por Ecuador (45,972), Argentina (40,124), Brasil (34,368), Perú (27,972) y Venezuela (24,213). Todos estos mercados mostraron incrementos respecto al año anterior, destacando Argentina (+38.6 %), Ecuador (+39.6 %) y Chile (+47.2 %).

América del Norte ocupó el segundo lugar con 266,057 visitantes, un aumento del 20.1 %. Estados Unidos continúa siendo el principal mercado individual para Panamá con 199,052 visitantes, mientras que Canadá y México registraron los mayores crecimientos porcentuales, con aumentos del 50.5% y 44.2%, respectivamente.

Europa también mostró un comportamiento positivo. El número de visitantes aumentó 21.4 %, hasta alcanzar 134,561 personas. España se mantuvo como el principal mercado europeo con 28,587 visitantes, seguida por Alemania (18,114), Francia (17,072), Italia (14,199), Países Bajos (12,363) y Reino Unido (10,850).

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En Centroamérica ingresaron 89,176 visitantes, un crecimiento del 12.6 %, liderados por Costa Rica, con 32,401 viajeros, seguida por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Mayor ocupación y metas para 2026

El dinamismo de la demanda también favoreció al sector hotelero. Según la ATP, la ocupación promedio de los hoteles monitoreados por STR alcanzó 66% durante abril de 2026, reflejando una mejora respecto a los niveles observados en años anteriores.

La ocupación hotelera alcanzó el 66 % en abril, reflejando el mayor dinamismo de la demanda turística durante el inicio de 2026. (Canva)

El desempeño del primer cuatrimestre mantiene a Panamá encaminado hacia el objetivo de superar los resultados alcanzados en 2025, cuando el país cerró el año con alrededor de 2.9 millones de visitantes internacionales, y avanzar hacia la meta gubernamental de recuperar plenamente los niveles prepandemia mediante una mayor conectividad aérea, la atracción de nuevos mercados y campañas de promoción internacional impulsadas por la ATP y PROMTUR Panamá.

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