5 trucos para duplicar la velocidad de tu internet sin pagar más dinero

El módem es el encargado de repartir la señal por todos los espacios de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conectividad a internet es clave para el funcionamiento diario de los hogares. Cuando la velocidad de navegación disminuye, muchas personas consideran cambiar a planes más costosos o contratar servicios adicionales.

Existen, sin embargo, estrategias sencillas que pueden mejorar el rendimiento de la red doméstica sin necesidad de realizar ningún gasto extra. Aplicando una serie de pautas técnicas y ajustes en el uso cotidiano, es posible mejorar la experiencia de navegación en pocos minutos.

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Cualquier usuario puede aplicar trucos caseros para aumentar la velocidad de su internet, logrando una conexión más estable y rápida, incluso en espacios amplios y con varios dispositivos conectados.

Por qué se debe reiniciar el router

Reiniciar el router corrige errores en el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las acciones es reiniciar el router. Este procedimiento básico permite que el dispositivo elimine pequeños fallos acumulados y restablezca la señal de manera eficiente.

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Para llevarlo a cabo, se debe desconectar el router por al menos 30 segundos antes de volver a conectarlo. Este simple paso ayuda a despejar posibles interferencias en la red y mejora el desempeño general.

No solo el módem debe reiniciarse. Conviene apagar el WiFi en todos los dispositivos inalámbricos y luego volver a activarlo. Este proceso fuerza a los dispositivos a reconectarse a la red, lo que contribuye a una asignación más eficiente de recursos.

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Dónde colocar el router para lograr una mejor señal WiFi

El microondas es el principal generador de interferencias en la red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del router es un factor determinante para la calidad del WiFi. Las señales inalámbricas tienen un alcance limitado y pueden verse afectadas por obstáculos físicos como paredes, muebles o electrodomésticos.

El mejor lugar para instalar un router es en una zona central y elevada del hogar, preferiblemente cerca de las áreas de mayor uso de internet. Evitar colocar el router en espacios cerrados, sótanos o armarios puede marcar la diferencia.

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Ciertos materiales como metal, piedra o grandes recipientes de agua bloquean las señales, provocando velocidades más bajas o cortes frecuentes.

Además, es importante mantener el router alejado de electrodomésticos que operan con ondas de radio, como microondas, teléfonos inalámbricos o monitores de bebé, porque pueden generar interferencias y afectar la calidad de la conexión.

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Cómo elegir la banda de frecuencia más adecuada para la conexión

Cada banda de frecuencia de internet se enfoca en un tipo de necesidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los routers modernos suelen operar en dos bandas principales: 2,4 GHz y 5 GHz. Cada una tiene características distintas que pueden aprovecharse para mejorar la experiencia de usuario.

La banda de 2,4 GHz ofrece mayor alcance y mejor penetración a través de paredes, aunque puede saturarse con facilidad por la cantidad de dispositivos conectados. Por su parte, la banda de 5 GHz proporciona mayor velocidad, aunque su alcance es más limitado.

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Al experimentar problemas de velocidad o interrupciones, conviene alternar entre ambas bandas para identificar cuál ofrece mejor rendimiento en la habitación.

De qué forma ajustar las antenas del router

Algunos routers cuentan con antenas externas ajustables, lo que permite modificar la dirección y el alcance de la señal WiFi, así que orientar correctamente las antenas puede mejorar la cobertura en diferentes pisos o habitaciones.

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La dirección de la vivienda depende del tamaño de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una antena colocada en posición vertical extenderá la señal de manera horizontal, mientras que una antena horizontal distribuirá la señal en sentido vertical, lo que resulta útil para viviendas de varios niveles.

Por qué una conexión por cable Ethernet puede marcar la diferencia

Aunque el WiFi resulta cómodo y versátil, las conexiones por cable Ethernet continúan siendo las más rápidas y estables.

Para dispositivos de alta prioridad, como computadoras de escritorio, consolas de videojuegos o televisores inteligentes, conectar directamente al router elimina problemas de interferencia y garantizar una mayor velocidad.

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Asimismo, utilizar un cable Ethernet es una alternativa efectiva para quienes requieren máxima velocidad y estabilidad, sobre todo durante videollamadas, transmisiones en alta definición o actividades laborales.