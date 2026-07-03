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Mauro Icardi volvió a atacar a Yanina Latorre por las redes: “Te voy a hundir”

El delantero decidió seguir su guerra con la conductora de SQP y publicó un virulento posteo

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Mauro Icardi volvió a atacar a Yanina Latorre en redes“Te voy a hundir”

Mauro Icardi y Yanina Latorre protagonizaron este jueves una guerra abierta en las redes sociales que arrancó con un mensaje explosivo del delantero y escaló sin pausa a lo largo de la jornada. El cruce se desató en medio de los rumores de crisis con la China Suárez y tuvo como escenario principal Instagram, donde ambos se respondieron con stories cada vez más encendidas. Horas después, Latorre llevó el conflicto a la televisión y lo convirtió en el tema de apertura de SQP (América TV).

La conductora fue la primera en mover el tablero durante el silencio del futbolista. Desde sus stories, publicó una pantalla negra con tres palabras que funcionaron como una provocación directa: “Qué silencio”. Poco después, anticipó lo que vendría con otra story igual de escueta: “Tengo otra mala noticia para el crack”. El remate llegó con una foto en blanco y negro de Icardi junto a Suárez, con quien hasta hace unos días estaba en crisis, sobre la que escribió: “Tendrían que amarme. Para llevarme la contra se reconciliaron”.

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Fue esa secuencia de provocaciones la que terminó de desatar la respuesta de Icardi. El delantero publicó una story extensa y sin filtros, dirigida directamente a Latorre, a quien llamó por su apellido de soltera con un tono burlón: “¿Qué pasó Aruzza? ¿Andas nerviosa?”. Le reprochó la cantidad de apariciones mediáticas que le dedicó al tema pese a sostener públicamente que el asunto “ya no vende”: “Ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X”, le enrostró.

Captura de pantalla de historia de redes sociales de Yanina Latorre, fondo negro, texto blanco 'Q silencio', y una barra de respuesta
Yanina Latorre publica una historia en redes sociales que incluye el texto 'Q silencio', en el contexto de un conflicto.
Foto en blanco y negro de una pareja que se abraza, la mujer sostiene un teléfono. Texto sobreimpreso: 'Tendrian q amarme Para llevarme la contra se reconciliaron'
Una historia de Instagram compartida por Yanina Latorre muestra a Mauro Icardi junto a Wanda Nara y un mensaje relacionado con una reconciliación.

El tono escaló cuando Icardi pasó de la ironía a las amenazas. “¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami”, escribió, para luego agregar: “Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, cornuda”. La referencia a Miami no fue casual: la conductora y su marido pasan meses instalados en la ciudad estadounidense durante el verano.

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El mensaje incluyó también una chicana con alusión al apodo con el que se conoce a Diego Latorre en el mundo del fútbol: “Se ve que el atún no alcanza en BsAs y por Miami solo come mejor”. El cierre combinó una advertencia con un gesto que presentó como de consideración hacia la familia de ella: “A vos, te voy a hundir, y con cosas reales”, escribió, aunque aclaró que por respeto al marido y a los hijos no publicaría las pruebas que dice tener. Firmó con sus iniciales: “M.I”.

Yanina no dejó pasar el golpe. En el arranque de SQP se tomó unos minutos para contestarle con lo que el programa describió como “munición gruesa”, y convirtió el cruce en el tema central de la emisión. La pelea, lejos de agotarse, siguió alimentándose desde ambos lados a lo largo de la tarde.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de Mauro Icardi con texto en blanco sobre fondo oscuro, el botón de respuesta y los iconos de corazón y avión de papel
El descargo de Icardi contra Yanina Latorre

Hasta el momento, Yanina no le respondió, pero teniendo en cuenta el comportamiento que tuvo el jueves por la tarde la respuesta no tardará en aparecer en sus redes con el mismo tono.

En su descargo anterior, el delantero combinó sus estadísticas futbolísticas y una frase que no dejó lugar a dudas: “Cuando te dice fracasado una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años. Sin ningún talento, sin apellido propio y hablando de vidas ajenas”.

Latorre respondió desde sus redes sin filtro: “Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mías, editarlas y subirlas”, escribió. Después sumó: “Con razón nadie lo contrata... El payaso sos vos, Mauro”. En el programa prometió continuar el ida y vuelta y lanzó la advertencia que más resonó en el ambiente: “Fuiste muy cornudo. Y ojo con la China, nunca se sabe”.

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