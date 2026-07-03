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Qué es la ‘línea roja de la muerte’, la primera falla grave registrada en la Steam Machine

Usuario reportó el error tras pocos minutos de uso y una actualización de firmware

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Una Steam Machine cúbica, de colores oscuro y plata, sobre un escritorio con luz frontal y puertos USB. Un ratón negro y una mano desenfocada están al fondo
La “línea roja de la muerte” marca el primer fallo grave detectado en la Steam Machine. (Valve)

La llegada de la Steam Machine al mercado ha estado marcada por la aparición de la “línea roja de la muerte” (RLOD), el primer fallo crítico de hardware detectado en el nuevo sistema de Valve.

De acuerdo con publicaciones en Reddit, uno de los primeros dueños de una Steam Machine comunicó que su unidad funcionó correctamente durante unos veinte minutos antes de presentar una avería. El síntoma principal fue la aparición de una línea roja en la pantalla y la imposibilidad de reiniciar el sistema. Este usuario detalló que el suceso ocurrió luego de instalar una actualización de firmware y tras unos breves minutos de juego con el título No Man’s Sky.

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La información recogida por Digital Foundry indica que la documentación de soporte de Steam describe distintos códigos de error asociados a patrones de luz en el dispositivo. En este caso, una línea roja en la mitad derecha de la pantalla señala un fallo en la unidad de procesamiento gráfico (GPU).

Fallo Steam Machine
El fallo, asociado a la GPU, impide el inicio del sistema y elimina la señal de vídeo. (Reddit)

Una referencia directa a otros errores históricos

El apodo “línea roja de la muerte” ha sido adoptado rápidamente por la comunidad, en clara referencia a incidentes previos en la industria del hardware de videojuegos. La Red Ring of Death (RROD) de la Xbox 360 y la Yellow Light of Death (YLOD) de la PlayStation 3 fueron símbolos de defectos graves en las primeras versiones de esas consolas, obligando a sus fabricantes a rediseñar componentes y modificar líneas de producción. Según la documentación de soporte de Steam, la ubicación y color de la línea permiten identificar la raíz del fallo.

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En el caso de la Steam Machine, el problema se agrava porque el sistema utiliza un chip gráfico soldado a la placa base, a diferencia de los PC de escritorio convencionales, donde es posible reemplazar la tarjeta gráfica de manera sencilla. Esto fuerza a los usuarios afectados a depender del soporte técnico oficial y a gestionar un posible reemplazo bajo garantía, lo cual podría extenderse debido a los suministros limitados de las primeras partidas.

Reacciones de la comunidad y posibles alcances

Hasta el momento, la comunidad de usuarios en Reddit ha intentado proponer diagnósticos y soluciones, pero la recomendación más consensuada es contactar directamente con el servicio técnico de Valve. De acuerdo con el reporte original, el dispositivo permanece inutilizable y sin señal de vídeo tras el fallo.

La comunidad compara el incidente con fallos históricos como el de la Xbox 360 y PS3. (Europa Press)
La comunidad compara el incidente con fallos históricos como el de la Xbox 360 y PS3. (Europa Press)

La incidencia parece, por ahora, un caso aislado, una situación frecuente en lanzamientos recientes de hardware. Sin embargo, la similitud con fallos históricos y la rápida difusión del apodo han intensificado la atención mediática y el debate en foros especializados.

Implicaciones para los primeros compradores

El alto costo de la Steam Machine y la limitada disponibilidad de unidades han incrementado la preocupación entre los usuarios sobre la viabilidad de reemplazos ágiles.

De hecho, por un precio semejante o inferior, dependiendo de la disponibilidad de componentes, es posible ensamblar un PC convencional más potente, especialmente considerando que SteamOS ampliará su soporte a una mayor variedad de equipos.

Manos de una persona escribiendo en un teclado, con una Steam Machine gris sobre un escritorio de madera en el fondo, junto a un monitor y una figura de madera
La reparación requiere intervención técnica, ya que la GPU está soldada a la placa. (Valve)

La incertidumbre sobre la prevalencia del fallo sigue vigente. No existen datos concluyentes sobre si la “línea roja de la muerte” constituye un defecto aislado o un problema de mayor escala en los primeros lotes de Steam Machine. La comparación con otros sistemas afectados por fallos masivos mantiene la expectativa sobre la respuesta de Valve y sobre posibles revisiones de hardware en futuras producciones.

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