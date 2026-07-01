Cuál es la versión de Android más actual

Android 17 es el sistema operativo móvil más nuevo de Google. (Google)

Android 17 es la versión más reciente del sistema operativo móvil de Google. Lanzada el 16 de junio de 2026, comenzó a llegar a los dispositivos Pixel y se extenderá al resto de los equipos Android compatibles a lo largo del año.

Una de sus principales funciones es la multitarea con Bubbles. Permite convertir cualquier aplicación en una ventana flotante que se superpone al resto de las apps abiertas.

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Para activarla, basta con mantener presionado el ícono de la aplicación deseada. En dispositivos de pantalla grande, las burbujas se agrupan en una barra fija en la parte inferior de la pantalla, desde donde el usuario puede alternar entre ellas con un toque y ampliarlas a pantalla completa.

Bubbles convierte cualquier app en una ventana flotante sobre el resto de las aplicaciones. (Google)

La herramienta es útil para consultar mapas, tomar notas, seguir tutoriales o revisar resultados deportivos sin abandonar la app en uso.

Qué otras funciones trae Android 17

Otras funciones que trae Android 17 son:

Reacciones en pantalla.

Android 17 incorpora Screen Reactions, una función de grabación de pantalla que permite registrar simultáneamente lo que ocurre en el dispositivo y la reacción del usuario a través de la cámara frontal.

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El proceso no requiere pantalla verde ni cambiar entre aplicaciones: en pocos pasos se genera un video que combina ambas fuentes. La actualización también incluye una nueva barra de herramientas para anotaciones y una interfaz de grabación rediseñada.

El modo de juego para plegables divide la pantalla en dos mitades iguales para optimizar el espacio. (Google)

Modo de juego para plegables.

El modo de juego para dispositivos plegables optimiza el uso del espacio en pantalla con una distribución 50/50: la mitad superior muestra la vista del juego y la mitad inferior despliega un gamepad dinámico.

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El sistema también reduce las caídas de fotogramas y las interrupciones mediante una gestión más eficiente de la memoria, orientada a títulos de alta definición. Los usuarios con controladores externos podrán reasignar los botones de manera nativa.

Seguridad y privacidad.

La actualización refuerza los controles de privacidad con dos nuevas opciones: conceder acceso temporal a la ubicación precisa de un dispositivo y compartir únicamente contactos seleccionados, en lugar de toda la agenda, con una aplicación.

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"Marcar como perdido" en Find Hub bloquea el teléfono extraviado con datos biométricos. (Google)

En materia de seguridad, la función “Marcar como perdido” en Find Hub permite bloquear un teléfono extraviado mediante datos biométricos, de modo que el ladrón no pueda acceder al contenido aunque conozca el PIN.

Además, el sistema limita la cantidad de intentos de adivinanza del código y extiende los tiempos de espera entre intentos fallidos.

Live Threat Detection bloquea más aplicaciones y estafas sospechosas, mientras que el modo de Protección Avanzada recibió mejoras para resistir amenazas complejas.

Live Threat Detection filtra apps y estafas sospechosas. REUTERS/Brendan McDermid

Otras mejoras

Android 17 introduce límites de uso de memoria RAM por aplicación para mejorar el rendimiento general y la autonomía de la batería.

Entre las novedades adicionales se encuentran la opción de ocultar los nombres de las apps en la pantalla de inicio, la expansión de los controles parentales a todos los dispositivos Android, un control de volumen dedicado para el asistente y mayor personalización del tema oscuro.

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Los dispositivos Pixel recibirán actualizaciones adicionales de manera simultánea.

iOS 26.5.2 es la versión más reciente del sistema operativo de Apple. (Apple)

Cuál es la versión más reciente de iOS disponible al público

La versión más reciente de iOS disponible para el público general es la 26.5.2, una actualización orientada a resolver fallas detectadas en versiones anteriores del sistema operativo.

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Varias de las correcciones apuntan a WebKit, el motor sobre el que funciona el navegador Safari.

Las vulnerabilidades parchadas permitían que un atacante, a través de una página web manipulada, provocara fallos en el sistema, accediera a datos sensibles, sorteara las restricciones de seguridad del navegador o extrajera información entre sitios que el sistema mantiene separados por diseño.

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La actualización también atiende fallas en el kernel, el núcleo central de iOS, iPadOS y macOS.

Algunas de esas vulnerabilidades abrían la puerta a que una aplicación bloqueara el dispositivo, expusiera información protegida o alterara la memoria del sistema.